Assine UOL
Anápolis
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
Serie C - Brazil
Estádio Municipal Jonas Duarte
Botafogo PB
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.75
x
2.9
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.75
x
2.9
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
2.92
2
2.77
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 02:53

Anápolis x Botafogo-PB: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Anápolis x Botafogo-PB: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, com transmissão no canal SportyNet.


O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para se classificar para a próxima fase. O Botafogo-PB está na 10ª posição com 23 pontos e luta para se manter na zona de classificação, enquanto o Anápolis, na 16ª posição com 20 pontos, luta para não ser rebaixado.


Anápolis x Botafogo-PB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.84

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.03

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Sim - odd 5.96


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. O Anápolis tem um histórico de desempenho em casa de três vitórias, quatro empates e uma derrota, com uma média de 0.8 gols marcados por jogo e 1 gol sofrido. Já o Botafogo-PB tem um desempenho ligeiramente superior, com uma média de 1.4 gols marcados e 1.2 gols sofridos, mas tem um histórico ruim fora de casa, com apenas uma vitória em oito jogos. A partida, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 70% dos jogos do Anápolis tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Anápolis x Botafogo-PB



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 5.14

  • 🎯 Palpite: Anápolis - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.62

  • 🎯 Palpite: Botafogo PB - Total: Mais de 0.5 - odd 1.41


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


💰 Anápolis x Botafogo-PB: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Anápolis Ou Empate - odd 1.38

  • 🟢 Palpite: Empate Ou Botafogo PB - odd 1.36

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.65


⚖️ Anápolis x Botafogo-PB: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Anápolis - odd 2.66

  • 🟢 Palpite: Resultado Final: Botafogo PB - odd 2.55

  • 🟡 Palpite: Anápolis E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.96


🚀 Anápolis x Botafogo-PB: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Anápolis E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 6.64

  • 🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.70

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 5.91


Anápolis x Botafogo-PB: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Anápolis e Botafogo-PB é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos na Série C. O Botafogo-PB, em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Anápolis, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Anápolis x Botafogo-PB - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Anápolis e Botafogo-PB Chegam Para o Confronto


O Anápolis chega para a partida na 16ª posição, com 20 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para não ser rebaixado. O time tem um desempenho global de quatro vitórias, oito empates e seis derrotas. Em casa, o Anápolis tem um histórico de 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. A equipe tem uma sequência de um empate seguido e não perde há dois jogos.


O Botafogo-PB está na 10ª posição da tabela, com 23 pontos em 18 jogos, mostrando uma necessidade de pontuar para se classificar para a próxima fase. O time tem um desempenho global de seis vitórias, cinco empates e sete derrotas. O Botafogo-PB tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há três jogos. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, três empates e quatro derrotas.

Ver mais Ver menos

Anápolis x Botafogo PB: Palpite do Dia

Anápolis Vence
Superbet logo
2.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Goias - Botafogo SP
1
1.49
Excelsior - Twente
2
1.87
Toulouse - Paris Saint Germain
2
1.36
Múltipla
3.79
x
Aposta
20
=
Ganhos
75.79
Apostar agora

Anápolis x Botafogo PB: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Anápolis
Empate
Botafogo PB

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Genoa
  • E
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Juventus
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wolves
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Everton
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E

Wolves Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Goiatuba EC
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Inter De Limeira
  • V
  • E
  • V
  • D
  • E

Goiatuba EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
New York Red Bulls
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Columbus Crew
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

New York Red Bulls Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte