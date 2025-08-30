Anápolis x Botafogo-PB: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08

Anápolis x Botafogo-PB: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para se classificar para a próxima fase. O Botafogo-PB está na 10ª posição com 23 pontos e luta para se manter na zona de classificação, enquanto o Anápolis, na 16ª posição com 20 pontos, luta para não ser rebaixado.

Anápolis x Botafogo-PB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.84

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.03

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Sim - odd 5.96



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. O Anápolis tem um histórico de desempenho em casa de três vitórias, quatro empates e uma derrota, com uma média de 0.8 gols marcados por jogo e 1 gol sofrido. Já o Botafogo-PB tem um desempenho ligeiramente superior, com uma média de 1.4 gols marcados e 1.2 gols sofridos, mas tem um histórico ruim fora de casa, com apenas uma vitória em oito jogos. A partida, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 70% dos jogos do Anápolis tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Anápolis x Botafogo-PB



🎯 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 5.14

🎯 Palpite: Anápolis - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.62

🎯 Palpite: Botafogo PB - Total: Mais de 0.5 - odd 1.41



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Anápolis x Botafogo-PB: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Anápolis Ou Empate - odd 1.38

🟢 Palpite: Empate Ou Botafogo PB - odd 1.36

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.65



⚖️ Anápolis x Botafogo-PB: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Anápolis - odd 2.66

🟢 Palpite: Resultado Final: Botafogo PB - odd 2.55

🟡 Palpite: Anápolis E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.96



🚀 Anápolis x Botafogo-PB: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Anápolis E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 6.64

🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.70

🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 5.91



Anápolis x Botafogo-PB: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Anápolis e Botafogo-PB é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos na Série C. O Botafogo-PB, em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Anápolis, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Anápolis x Botafogo-PB - Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis



📺 Transmissão: SportyNet



Como Anápolis e Botafogo-PB Chegam Para o Confronto

O Anápolis chega para a partida na 16ª posição, com 20 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para não ser rebaixado. O time tem um desempenho global de quatro vitórias, oito empates e seis derrotas. Em casa, o Anápolis tem um histórico de 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. A equipe tem uma sequência de um empate seguido e não perde há dois jogos.

O Botafogo-PB está na 10ª posição da tabela, com 23 pontos em 18 jogos, mostrando uma necessidade de pontuar para se classificar para a próxima fase. O time tem um desempenho global de seis vitórias, cinco empates e sete derrotas. O Botafogo-PB tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há três jogos. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, três empates e quatro derrotas.