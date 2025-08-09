América x Querétaro: Palpite, Odds +4 e +11 e Onde Assistir Campeonato Méxicano

Confira os melhores palpite para América x Querétaro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

América e Querétaro se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Méxicano, neste sábado, dia 09 de agosto, às 22h (horário de Brasília) no Estádio Azul. O América é o 6º colocado, enquanto o Querétaro é o último. América x Querétaro terá transmissão pela Superbet, veja como assistir.

Palpites de América x Querétaro: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de América e Querétaro para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e a posição na tabela, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: América - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.70 na Superbet



⚽ América vence e Ambos os Times Marcam: Sim - Odd de 3.50 na Novibet



Palpites Alternativos América x Querétaro



⚽ Handicap Asiático: América -1.5 - Odd de 1.80 na Novibet



⚽ América vence o 1º Tempo - Odd de 1.67 na Superbet



⚽ Total de Escanteios do América - Acima de 6.5 - Odd de 2.00 na Stake



Palpites de Odds Baixas América x Querétaro



⚽ Dupla Chance: América ou Empate - Odd de 1.05 na Novibet



⚽ América marca a qualquer momento - Odd de 1.10 na BetNacional



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.15 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias América x Querétaro



⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.95 na Stake



⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/América - 3.92 na Betnacional



⚽ Quando o 1º Gols Será Marcado - 11-20 - Odd de 4.55 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas América x Querétaro



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - odd de 5.28 na Esportes da Sorte



⚽ Marcar em qualquer momento - Jesus Hernández Moreno - Odd de 6.00 na Novibet



⚽ Resultado Correto - 3x-1 Odd de 11.50 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: América x Querétaro: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: América x Querétaro - Campeonato Méxicano (Liga MX, Apertura)

Data: 09/08/2025

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio Azul, na Cidade do México (México)

Transmissão: Superbet



Como assistir América x Querétaro

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Superbet, basta concluir e verificar a sua conta na Superbet para assistir a partida.

Como América e Querétaro Chegam Para o Confronto

O América, 6º colocado na competição, tem uma média de 1.0 gol sofrido por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 4.7 chutes no gol e 5.3 escanteios, sugerindo um forte volume ofensivo. O América buscará impor seu ritmo de jogo para somar pontos e subir na tabela.

O Querétaro, por sua vez, é o último colocado na tabela, com uma defesa mais vulnerável, que sofre uma média de 2.0 gols por jogo. Ofensivamente, a equipe registra apenas 1.7 chutes no gol e 3.0 escanteios, indicando dificuldades na criação de jogadas. O Querétaro terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o adversário.