America-RN
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
Serie D - Brazil
Arena das Dunas
Juazeirense
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V
América-RN x Juazeirense: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Série D, 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
4 min

A decisão ficou para Natal! Após um empate eletrizante em 1 a 1 no jogo de ida na Bahia, América-RN e Juazeirense se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, para definir quem avança na Série D. A bola rola às 16h (horário de Brasília) na Arena das Dunas, que promete estar lotada para empurrar o time da casa. Agora, uma vitória simples para qualquer um dos lados garante a vaga. Confira a análise completa, o melhor América-RN x Juazeirense palpite e saiba onde assistir a esta final.


Confira outros palpites de hoje.


América-RN x Juazeirense Palpites


Com o resultado em aberto, o favoritismo do América-RN em casa aumenta, mas a possibilidade de um novo empate e a decisão por pênaltis não pode ser descartada.


Vitória do América-RN - Odd 1.42 na Superbet


O empate fora de casa foi um bom resultado para o Mecão, que agora tem a vantagem de decidir diante de sua torcida. Com um elenco mais qualificado e o apoio massivo nas arquibancadas, a vitória simples no tempo normal é o resultado mais provável.


Menos de 2.5 gols - Odd 1.68 na Superbet


A tendência para este jogo é de muita tensão e estudo. A Juazeirense deve vir com uma proposta de forte marcação para tentar levar a decisão para os pênaltis, e o América, apesar da pressão para atacar, sabe que um gol sofrido pode ser fatal. O cenário aponta para um placar baixo.


América-RN para vencer sem sofrer gol - Odd 2.00 na Superbet


Combinando o favoritismo do time da casa com sua força defensiva na Arena das Dunas, este palpite oferece odds melhores que a vitória simples. A expectativa é que o América controle o jogo e consiga a vitória sem ser vazado pela equipe baiana.


Para encontrar essa aposta, basta ir ao mercado Resultado Final & Ambas as Equipes Marcam, na Superbet, e clicar em “América RN e Não”.


Como chegam os times


O América-RN chega para a partida de volta em uma posição de vantagem. O gol marcado fora de casa no empate em 1 a 1 deu tranquilidade para a equipe, que agora depende apenas de uma vitória simples em seus domínios para se classificar. A campanha do Mecão como mandante na primeira fase foi impecável, e o time aposta todas as suas fichas na força da Arena das Dunas para superar o adversário e seguir na luta pelo acesso.


A Juazeirense lamenta não ter conseguido a vitória em casa, mas chega a Natal sabendo que um novo empate leva a decisão para os pênaltis, o que pode ser considerado um bom negócio. O Cancão de Fogo provou no primeiro jogo que pode competir em pé de igualdade e deve apostar em um sistema defensivo sólido e em contra-ataques para tentar surpreender o favorito ou, no mínimo, forçar a disputa por penalidades máximas.


Onde Assistir América-RN x Juazeirense


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens no canal da TV Metrópoles no YouTube, que vem cobrindo jogos importantes da competição.


Ficha de jogo


Confronto: América-RN x Juazeirense


📅 Data: 10/08/2025


Horário: 16h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Arena das Dunas (Natal, RN)


📺 Transmissão: YouTube da TV Metrópoles


Palpite odd alta - América-RN x Juazeirense


Com a possibilidade real de uma nova igualdade no placar, a aposta no empate durante os 90 minutos se torna uma excelente opção de odd alta.


Resultado final - Empate: Odd 4.25 na Betnacional e na Superbet


Um novo empate no tempo normal leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Para a Juazeirense, é um resultado excelente. Para o América, apesar de frustrante, não é improvável, dada a tensão do jogo. As odds para o empate em jogos decisivos são sempre altas e representam um grande valor.


Conclusão


O empate no primeiro jogo deixou a eliminatória totalmente em aberto, mas o favoritismo agora pende ainda mais para o América-RN, que decide a vaga em casa. A expectativa é de um jogo tenso, de domínio territorial do Mecão contra uma Juazeirense bem postada na defesa. Uma vitória simples do time da casa é o mais provável, mas o risco de um novo empate e uma decisão por pênaltis é considerável.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

America-RN x Juazeirense: Palpite do Dia

America-RN Vence
1.45
America-RN x Juazeirense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

America-RN x Juazeirense: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
Juazeirense
1 - 1
America-RN
2025 Copa do Nordeste
America-RN
2 - 1
Juazeirense
2024 Copa do Nordeste
Juazeirense
1 - 2
America-RN
2017 Serie D
America-RN
1 - 1
Juazeirense
2017 Serie D
Juazeirense
3 - 0
America-RN

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
America-RN
Empate
Juazeirense

