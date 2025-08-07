América Mineiro x Santos: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Copa Brasil Feminino

O América Mineiro tem o fator casa a seu favor, além de já ter vencido o Santos no único confronto direto, mas vive fase irregular na temporada. O Santos, por sua vez, apresenta melhor desempenho e solidez defensiva. Por isso, o palpite do dia equilibra entre a vitória caseira, com jogo truncado e chances de ambos os times balançarem as redes.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025

🚀 América Mineiro x Santos Feminino Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Vitória do América Mineiro por 2-1 - odd 8.50

🟢 Palpite: Intervalo/Final do jogo América-MG/Empate - odd 14

Esses palpites consideram o histórico recente e as estatísticas das equipes. A vitória do América Mineiro por 2-1 reflete o último confronto direto e a média de gols do jogo esperado, enquanto o handicap positivo para o Santos reconhece sua melhor regularidade mesmo jogando fora de casa.