América Mineiro x Santos: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Copa Brasil Feminino
Confira os melhores palpites América Mineiro x Santos Feminino com odds altas e palpite placar exato. O duelo válido pela Copa Brasil Feminino acontece na quinta-feira, 07 de agosto de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), no gramado da Arena Frimisa.
Este jogo promete equilíbrio, com o América Mineiro buscando repetir o triunfo da única vez que as equipes se enfrentaram, enquanto o Santos Feminino chega com melhor desempenho recente e média ofensiva superior. Neste palpite, você encontrará as principais dicas para apostar, odds recomendadas e onde assistir ao vivo.
América Mineiro x Santos Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória do América Mineiro - odd 2.07 - Stake
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam – odd 1.60 - Stake
- 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 2.05 - Stake
O América Mineiro tem o fator casa a seu favor, além de já ter vencido o Santos no único confronto direto, mas vive fase irregular na temporada. O Santos, por sua vez, apresenta melhor desempenho e solidez defensiva. Por isso, o palpite do dia equilibra entre a vitória caseira, com jogo truncado e chances de ambos os times balançarem as redes.
🚀 América Mineiro x Santos Feminino Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Vitória do América Mineiro por 2-1 - odd 8.50
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final do jogo América-MG/Empate - odd 14
Esses palpites consideram o histórico recente e as estatísticas das equipes. A vitória do América Mineiro por 2-1 reflete o último confronto direto e a média de gols do jogo esperado, enquanto o handicap positivo para o Santos reconhece sua melhor regularidade mesmo jogando fora de casa.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje América Mineiro x Santos Feminino
🔥 Vitória do América Mineiro exata por 2-1 - odd 8.50
O superpalpite se baseia na única vitória do América no confronto direto com o placar idêntico, que foi jogando em casa. Com as equipes mostrando equilíbrio, essa odd alta tem boa justificativa.
Informações do Jogo: América Mineiro x Santos Feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: América Mineiro x Santos Feminino – Copa Brasil Feminino
- 📅 Data: 07/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Frimisa, Contagem
- 📺 Transmissão: SporTV
📺 Onde Assistir América Mineiro x Santos Feminino
A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV. Além disso, é possível acompanhar o jogo por plataformas de casas de apostas que oferecem streaming, mediante cadastro e verificação, como a Superbet.
Como América Mineiro e Santos Feminino Chegam Para o Confronto
América Mineiro Feminino vem de uma sequência mista na temporada, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo resultados negativos contra Flamengo e Internacional. A equipe tem média de 0.8 gols marcados por partida e sofre cerca de 1.6 gols, mostrando fragilidade defensiva. Apesar disso, o fator casa pode ser decisivo para tentar repetir a vitória sobre o Santos.
Santos Feminino apresenta melhor fase, com três vitórias, um empate e uma derrota recente, média de 1.2 gols marcados e boa solidez defensiva com 0.8 gols sofridos por jogo. A equipe busca aproveitar essa regularidade para avançar na Copa Brasil Feminino, mesmo jogando fora.
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas são uma forma de entretenimento e devem ser feitas com responsabilidade. Respeite sempre o Jogo Responsável e aposte com consciência para evitar riscos desnecessários.