Serie B - Brazil
Estádio Raimundo Sampaio
Avai
  • D
  • E
  • V
  • E
  • V
América Mineiro x Avaí Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (02/09)

Publicado
02.09.2025
Atualizado em
02.09.2025
Tempo de leitura
5 min

América Mineiro e Avaí se enfrentam na terça-feira, 02 de setembro, em partida válida pela 24ª rodada da Série B 2025. A bola vai rolar às 19:30 (horário de Brasília) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A transmissão será pelo canal ESPN e Disney+.


O América Mineiro, jogando em casa, precisa desesperadamente da vitória para se recuperar na competição e tentar deixar a zona de rebaixamento. Já o Avaí, busca somar pontos fora de casa para se manter firme na parte de cima da tabela. 


Confira nossos palpites de América Mineiro x Avaí, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de América Mineiro x Avaí: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de América Mineiro x Avaí, analisamos o momento das equipes, desempenho em casa e fora, e confrontos diretos. O América Mineiro precisa vencer para sair da crise, enquanto o Avaí busca se manter consistente. A análise dos resultados recentes dos times nos dão uma boa base para as apostas.



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.40

  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.05


Para os palpites de América Mineiro x Avaí, observamos que as duas equipes têm demonstrado capacidade de balançar as redes. O momento atual dos times, com o América precisando da vitória e o Avaí buscando pontuar, sugere uma partida com potencial para gols.


Palpites Alternativos América Mineiro x Avaí


Para os apostadores mais experientes, preparamos opções alternativas com odds bem interessantes. Acreditamos que este jogo pode ter muitas reviravoltas, por isso separamos mais algumas dicas.



  • 🎯 América Mineiro vence e Ambos marcam - odd 4.50

  • 🎯 Avaí vence ou empata - odd 1.70

  • 🎯 Total de escanteios +10.5 - odd 2.25


Super Palpites América Mineiro x Avaí


Para os apostadores que gostam de ousar, separamos um super palpite com odd alta.



  • 🚀 América Mineiro vence por 2 gols de diferença - odd 6.00


💰 Palpites de Odds Baixas América Mineiro x Avaí


Para começar com mais segurança, algumas opções com odds mais tranquilas podem ser interessantes. São apostas que podem te dar um bom retorno com um risco um pouco menor.



  • 🔵 Total de Gols - Acima de 0.5 - odd 1.25

  • 🟢 Dupla Chance - Avaí/Empate - odd 1.45

  • 🟡 Ambas as equipes marcam no 2º tempo - Sim - odd 2.49


⚖️ Palpites de Odds Médias América Mineiro x Avaí


Se você busca um meio termo entre o risco e a recompensa, essas opções são perfeitas. Odds medianas com boas possibilidades de retorno.



  • 🔵 Resultado Correto - Avaí 2 x 1 - odd 3.80

  • 🟢 Intervalo/Final de Jogo - Empate/Avaí - odd 4.20

  • 🟡 Total de Gols - Acima de 3.5 - odd 2.75


🚀 Palpites de Odds Altas América Mineiro x Avaí


Para quem gosta de adrenalina e busca grandes emoções, separamos algumas opções com odds elevadas. Prepare-se para a torcida!



  • 🔵 Placar Exato - 3 x 1 América Mineiro - odd 6.50

  • 🟢 América Mineiro vence ambos os tempos - odd 7.00

  • 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento - Pedrinho - odd 9.00


América Mineiro x Avaí: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: América Mineiro x Avaí - Série B 2025

  • 📅 Data: 02/09/2025

  • ⏰ Horário: 19:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Raimundo Sampaio (Arena Independência), Belo Horizonte

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como América Mineiro e Avaí Chegam Para o Confronto


O América Mineiro busca a reabilitação no campeonato, precisando urgentemente da vitória em casa para tentar uma reação na tabela. O time precisa mostrar força para conquistar os três pontos.


O Avaí, por outro lado, quer manter a boa fase e somar pontos fora de casa, visando se manter na parte de cima da Série B. O objetivo é mostrar consistência e buscar um bom resultado.


Últimos Jogos do América Mineiro


O América Mineiro tem tido dificuldades em seus últimos jogos, com derrotas consecutivas que pressionam a equipe. O time precisa melhorar seu desempenho para sair da zona de rebaixamento.


Analisando os últimos confrontos, vemos que o América Mineiro tem sofrido para conseguir um bom resultado, com dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.



  • ❌ América Mineiro 0x1 Goiás - Série B

  • 🟡 Amazonas 2x2 América Mineiro - Série B

  • ❌ América Mineiro 0x1 Remo - Copa do Brasil

  • ❌ Botafogo-SP 2x1 América Mineiro - Série B

  • ❌ América Mineiro 2x2 Athletico-PR - Amistoso


Últimos Jogos do Avaí


O Avaí tem apresentado um desempenho regular, com resultados mistos que mostram a necessidade de melhorar a consistência. A equipe busca se manter competitiva na competição.


Observando os últimos jogos, o Avaí tem mostrado força, com vitórias e empates que demonstram um time equilibrado e determinado em campo.



  • ❌ Avaí 1x2 Amazonas - Série B

  • 🟡 Operário-PR 0x0 Avaí - Série B

  • ✅ Avaí 2x0 Cuiabá - Série B

  • 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Série B

  • ✅ Avaí 5x0 Botafogo-SP - Série B


Nossa Opinião para América Mineiro x Avaí


Acreditamos em um jogo disputado, com o América Mineiro buscando a vitória em casa e o Avaí querendo manter sua boa fase. A partida promete ser emocionante, com chances de gols para ambos os lados.


Diante disso, a melhor aposta pode ser no mercado de gols, acreditando que ambos os times podem balançar as redes. Acreditamos em um jogo aberto e com muitas oportunidades.

America Mineiro x Avai: Palpite do Dia

America Mineiro x Avai: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

America Mineiro x Avai: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
Avai
3 - 0
America Mineiro
2024 Serie B
Avai
2 - 2
America Mineiro
2024 Serie B
America Mineiro
1 - 1
Avai
2022 Serie A
America Mineiro
3 - 1
Avai
2022 Serie A
Avai
1 - 0
America Mineiro

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

