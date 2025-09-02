- D
- D
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- E
- V
América Mineiro x Avaí Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (02/09)
América Mineiro e Avaí se enfrentam na terça-feira, 02 de setembro, em partida válida pela 24ª rodada da Série B 2025. A bola vai rolar às 19:30 (horário de Brasília) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A transmissão será pelo canal ESPN e Disney+.
O América Mineiro, jogando em casa, precisa desesperadamente da vitória para se recuperar na competição e tentar deixar a zona de rebaixamento. Já o Avaí, busca somar pontos fora de casa para se manter firme na parte de cima da tabela.
Confira nossos palpites de América Mineiro x Avaí, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de América Mineiro x Avaí: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de América Mineiro x Avaí, analisamos o momento das equipes, desempenho em casa e fora, e confrontos diretos. O América Mineiro precisa vencer para sair da crise, enquanto o Avaí busca se manter consistente. A análise dos resultados recentes dos times nos dão uma boa base para as apostas.
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.40
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.05
Para os palpites de América Mineiro x Avaí, observamos que as duas equipes têm demonstrado capacidade de balançar as redes. O momento atual dos times, com o América precisando da vitória e o Avaí buscando pontuar, sugere uma partida com potencial para gols.
Palpites Alternativos América Mineiro x Avaí
Para os apostadores mais experientes, preparamos opções alternativas com odds bem interessantes. Acreditamos que este jogo pode ter muitas reviravoltas, por isso separamos mais algumas dicas.
- 🎯 América Mineiro vence e Ambos marcam - odd 4.50
- 🎯 Avaí vence ou empata - odd 1.70
- 🎯 Total de escanteios +10.5 - odd 2.25
Super Palpites América Mineiro x Avaí
Para os apostadores que gostam de ousar, separamos um super palpite com odd alta.
- 🚀 América Mineiro vence por 2 gols de diferença - odd 6.00
💰 Palpites de Odds Baixas América Mineiro x Avaí
Para começar com mais segurança, algumas opções com odds mais tranquilas podem ser interessantes. São apostas que podem te dar um bom retorno com um risco um pouco menor.
- 🔵 Total de Gols - Acima de 0.5 - odd 1.25
- 🟢 Dupla Chance - Avaí/Empate - odd 1.45
- 🟡 Ambas as equipes marcam no 2º tempo - Sim - odd 2.49
⚖️ Palpites de Odds Médias América Mineiro x Avaí
Se você busca um meio termo entre o risco e a recompensa, essas opções são perfeitas. Odds medianas com boas possibilidades de retorno.
- 🔵 Resultado Correto - Avaí 2 x 1 - odd 3.80
- 🟢 Intervalo/Final de Jogo - Empate/Avaí - odd 4.20
- 🟡 Total de Gols - Acima de 3.5 - odd 2.75
🚀 Palpites de Odds Altas América Mineiro x Avaí
Para quem gosta de adrenalina e busca grandes emoções, separamos algumas opções com odds elevadas. Prepare-se para a torcida!
- 🔵 Placar Exato - 3 x 1 América Mineiro - odd 6.50
- 🟢 América Mineiro vence ambos os tempos - odd 7.00
- 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento - Pedrinho - odd 9.00
América Mineiro x Avaí: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: América Mineiro x Avaí - Série B 2025
- 📅 Data: 02/09/2025
- ⏰ Horário: 19:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Raimundo Sampaio (Arena Independência), Belo Horizonte
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como América Mineiro e Avaí Chegam Para o Confronto
O América Mineiro busca a reabilitação no campeonato, precisando urgentemente da vitória em casa para tentar uma reação na tabela. O time precisa mostrar força para conquistar os três pontos.
O Avaí, por outro lado, quer manter a boa fase e somar pontos fora de casa, visando se manter na parte de cima da Série B. O objetivo é mostrar consistência e buscar um bom resultado.
Últimos Jogos do América Mineiro
O América Mineiro tem tido dificuldades em seus últimos jogos, com derrotas consecutivas que pressionam a equipe. O time precisa melhorar seu desempenho para sair da zona de rebaixamento.
Analisando os últimos confrontos, vemos que o América Mineiro tem sofrido para conseguir um bom resultado, com dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.
- ❌ América Mineiro 0x1 Goiás - Série B
- 🟡 Amazonas 2x2 América Mineiro - Série B
- ❌ América Mineiro 0x1 Remo - Copa do Brasil
- ❌ Botafogo-SP 2x1 América Mineiro - Série B
- ❌ América Mineiro 2x2 Athletico-PR - Amistoso
Últimos Jogos do Avaí
O Avaí tem apresentado um desempenho regular, com resultados mistos que mostram a necessidade de melhorar a consistência. A equipe busca se manter competitiva na competição.
Observando os últimos jogos, o Avaí tem mostrado força, com vitórias e empates que demonstram um time equilibrado e determinado em campo.
- ❌ Avaí 1x2 Amazonas - Série B
- 🟡 Operário-PR 0x0 Avaí - Série B
- ✅ Avaí 2x0 Cuiabá - Série B
- 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Série B
- ✅ Avaí 5x0 Botafogo-SP - Série B
Nossa Opinião para América Mineiro x Avaí
Acreditamos em um jogo disputado, com o América Mineiro buscando a vitória em casa e o Avaí querendo manter sua boa fase. A partida promete ser emocionante, com chances de gols para ambos os lados.
Diante disso, a melhor aposta pode ser no mercado de gols, acreditando que ambos os times podem balançar as redes. Acreditamos em um jogo aberto e com muitas oportunidades.
America Mineiro x Avai: Palpite do Dia
America Mineiro x Avai: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
America Mineiro x Avai: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.