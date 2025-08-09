- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
América-MG x Remo: Palpite, Odds Altas +14, +30, Onde Assistir, Série B, 09/08
América-MG x Remo: confira os palpites com odds +14, +30 e saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.
América-MG e Remo se enfrentam neste sábado, 09 de agosto, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Independência. O Remo é o 6º colocado, enquanto o América-MG é o 16º.
A partida entre América-MG e Remo terá transmissão da Rede TV (canal aberto) e ESPN (canal por assinatura), além do Disney+ (streaming).
Palpites de América-MG x Remo: Nossas 3 Melhores Dicas
- ⚽ Palpite: Resultado Final: América-MG - Odd de 1.77 na Superbet
- ⚽ Palpite: Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.05 na Novibet
- ⚽ Palpite: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.98 na Betnacional
Com base nas estatísticas do Campeonato Brasileiro Série B 2025, analisamos o desempenho de América-MG e Remo para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.
Palpites Alternativos América-MG x Remo
- ⚽ Palpite: Handicap Asiático: América-MG -0.5 - Odd de 1.86 na Stake
- ⚽ Palpite: América-MG vence e Ambas Marcam: Não - Odd de 2.80 na Novibet
- ⚽ Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios - Acima de 5.5 - Odd de 2.09 na Betnacional
Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para América-MG x Remo. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de escanteios e o desempenho ofensivo das equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.
Palpites de Odds Baixas América-MG x Remo
- ⚽ Palpite: Dupla Chance: América-MG ou Empate - Odd de 1.22 na BetNacional
- ⚽ Palpite: Remo marca menos de 1.5 gols - Odd de 1.25 na Novibet
- ⚽ Palpite: Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.30 na BetNacional
Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Série B para oferecer opções seguras.
Palpites de Odds Médias América-MG x Remo
- ⚽ 1º Gol & Resultado Final - Remo/Remo - Odd de 4.80 na Superbet
- ⚽ Resultado Final - Remo - Odd de 4.55 na Novibet
- ⚽ Marcar a qualquer momento - Pedro Rocha - Odd de 4.93 na Betnacional
Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.
Palpites de Odds Altas América-MG x Remo
- ⚽ Palpite: Resultado Exato - 1x2 - Odd de 14.17 na Esportes da Sorte
- ⚽ Palpite: 1º Gol & Resultado Final - América-MG/Remo - Odd de 24.00 na Superbet
- ⚽ Palpite: Intervalo/Final do Jogo - América-MG/Remo - Odd de 36.00 na Stake
Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.
Informações do Jogo: América-MG x Remo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: América-MG x Remo - Campeonato Brasileiro Série B
- Data: 09/08/2025
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Rede TV, ESPN e Disney+
Como América-MG e Remo Chegam Para o Confronto
O América-MG chega para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B com uma média de 1.4 gols sofridos por jogo. Apesar de estar na 16ª posição, a equipe tem um volume ofensivo considerável, com 5.2 chutes no gol e 5.9 escanteios por jogo. Jogando em casa, o América-MG buscará uma vitória para melhorar sua posição na tabela.
O Remo, 6º colocado na competição, tem uma defesa mais sólida, com uma média de 1.0 gol sofrido por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 3.8 chutes no gol e 5.0 escanteios, indicando que, embora não tenha o mesmo volume ofensivo do América-MG, é uma equipe eficiente. O Remo buscará um bom resultado fora de casa para se manter no G8 e na briga pelo acesso.
America Mineiro x remo: Palpite do Dia
America Mineiro x remo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
America Mineiro x remo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.