América-MG x Chapecoense: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B 2025 (20/07)

América-MG e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 20/07, em partida válida pela rodada 17 do Brasileirão Série B 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Independência, em Belo Horizonte, com transmissão pelo Disney+.

O América-MG chega buscando recuperação após duas derrotas que o mantêm na 12ª posição com 20 pontos. Já o Chapecoense, em 7º com 23 pontos, também quer embalar para encostar no G-4.

Confira nosso palpite para o jogo América-MG x Chapecoense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto.

América-MG x Chapecoense Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de América-MG x Chapecoense sugerimos estes três mercados com base na análise das estatísticas das equipes na Série B 2025.



Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.90 na Bet365

Ambas Equipes Marcam: Sim

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2,5 - odd 2.10 na Novibet

Total de Gols: Mais de 2,5

Palpite 3. Dupla Chance: X2 (Empate ou Chapecoense) - odd 1.70 na Alfa.Bet



Justificativa dos palpites

Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.90

O América‑MG tem média geral de 1,06 gol por jogo, com tendência a abrir o placar em casa. Já o Chapecoense marca em 80% dos últimos 10 confrontos recentes, com média de 1,25 gols. Isso cria cenário propício para ambos marcarem.

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2,5 - odd 2.10

Metade dos jogos de ambos os times ultrapassou 2,5 gols. O América‑MG soma média de gols marcados e sofridos de 2,31 gols e o Chapecoense de 2,25. Recentemente, os jogos têm sido relativamente abertos, favorecendo apostas em gols.

Palpite 3. Dupla Chance: X2 (Empate ou Chapecoense) - odd 1.70

Chapecoense tem performance abaixo do esperado fora de casa (2 derrotas nos últimos 3 jogos fora) e o América‑MG sofre com a pressão recente de resultados. Cobrir empate ou vitória visitante é uma escolha segura, com justificativa tática.

América-MG x Chapecoense - Últimos jogos entre os times

Confrontos recentes nos últimos três anos:



21/08/2024 - América‑MG 0-0 Chapecoense (Série B 2024)



04/05/2024 - Chapecoense 2-2 América‑MG (Série B 2024)



30/11/2021 - América‑MG 3-0 Chapecoense (Série A 2021)



16/08/2021 - Chapecoense 1-1 América‑MG (Série A 2021)



Últimas Notícias do América‑MG

O América‑MG vive fase irregular, alternando derrotas e empates. No último jogo, perdeu por 3-1 para o Novorizontino. A equipe busca se afastar da zona e respira pressão, com comissão técnica fazendo ajustes.

América-MG - Últimos 5 jogos



❌ Novorizontino 3-1 América‑MG



❌ América‑MG 0-1 Athletic



✅ CRB 1-2 América‑MG



🟡 América‑MG 1-1 Criciúma



✅ Vila Nova 0-3 América‑MG



Últimas Notícias da Chapecoense

A Chapecoense vem com campanha sólida fora de casa e resultados equilibrados. No último duelo, empatou por 1-1 contra o Remo. A defesa tem sido o ponto forte, mas o ataque carece consistência.

Chapecoense - Últimos 5 jogos



🟡 Chapecoense 1-1 Remo



✅ Operário 1-2 Chapecoense



❌ Chapecoense 1-2 Goiás



❌ Botafogo SP 1-0 Chapecoense



✅ Chapecoense 2-1 Ferroviária



América-MG x Chapecoense: quem ganha? - Melhores Odds

O América‑MG tem 52,6% de probabilidade de vitória, por jogar em casa e buscar recuperação. Mesmo assim, a Chapecoense aparece competitiva:



América‑MG ganha – Odd de 1.90 na Bet365



Empate – Odd de 3.40 na Bet365



Chapecoense ganha – Odd de 3.60 na Bet365



Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

América-MG x Chapecoense: Palpite de Odds Altas





Dupla Chance X2 + Mais de 2,5 Gols – odd 4.20 na Bet365





Uma aposta combinada que une equilíbrio do visitante com expectativa de gols. Boa opção para quem busca odds altas e retorno maior.

América-MG x Chapecoense: Estatísticas



América‑MG marca em média 1,06 gol e sofreu 1,25 nos últimos 10 jogos



Chapecoense soma em média 1,25 gols feitos e 1 sofrido por partida



50% dos jogos do América‑MG têm mais de 2,5 gols



Chapecoense marcou em 80% dos últimos 10 jogos



América‑MG abre placar em 63% dos jogos em casa



América-MG x Chapecoense - Onde Assistir Ao vivo

Você pode acompanhar América-MG x Chapecoense pelo Disney+, com transmissão iniciando às 18h30 deste domingo, 20/07, diretamente da Arena Independência, em Belo Horizonte.

Tudo o que você precisa saber de América-MG x Chapecoense: