América Cali x Fluminense: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana (12/08)

América de Cali e Fluminense protagonizam confronto direto nesta terça-feira, 12/08, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O embate começará às 21:30 no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

O time colombiano busca aproveitar seu domínio em casa para construir vantagem no confronto. O América tem cinco vitórias nos últimos 10 jogos, mas alterna entre bons e maus resultados. Já o Fluminense passa por instabilidade, com apenas três vitórias nos últimos 10 confrontos e não vence há dois jogos.

Confira nossos palpites de América de Cali x Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de América de Cali x Fluminense: Nossas 3 Melhores Dicas

Analisando as características das equipes, temos confronto de baixa pontuação. O América marca apenas 1.3 gols por jogo na Sul-Americana e o Fluminense sofre 1.6 gols por partida.



🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.49

🎯 América de Cali ou empate - odd 1.42

🎯 Empate no primeiro tempo - odd 1.93



Palpites Alternativos América Cali x Fluminense

Para apostadores mais experientes, separamos opções defensivas considerando o perfil dos times. Ambos têm dificuldades para criar chances no momento atual.

Os mercados alternativos exploram o equilíbrio esperado entre equipes irregulares. O América abre marcador em 80% dos jogos em casa na Sul-Americana.



🎯 América de Cali marca primeiro - odd 1.54

🎯 Menos de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 1.40

🎯 Jogo termina 0x0 - odd 6.20



Super Palpites América Cali x Fluminense



🚀 Menos de 1.5 gols + Nenhum time marca 2+ - odd 7.40



💰 Palpites de Odds Baixas América Cali x Fluminense



🔵 América de Cali não perde - odd 1.42

🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.17

🟡 Menos de 4.5 gols - odd 1.04



⚖️ Palpites de Odds Médias América Cali x Fluminense



🔵 Empate - odd 3.05

🟢 América de Cali vence - odd 2.75

🟡 Fluminense vence - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas América Cali x Fluminense



🔵 Mais de 3.5 gols - odd 4.70

🟢 América de Cali vence por 2+ gols - odd 5.60

🟡 Fluminense vence por 2+ gols - odd 5.80



América Cali x Fluminense: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida