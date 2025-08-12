- D
América Cali x Fluminense: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana (12/08)
América de Cali e Fluminense protagonizam confronto direto nesta terça-feira, 12/08, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O embate começará às 21:30 no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.
O time colombiano busca aproveitar seu domínio em casa para construir vantagem no confronto. O América tem cinco vitórias nos últimos 10 jogos, mas alterna entre bons e maus resultados. Já o Fluminense passa por instabilidade, com apenas três vitórias nos últimos 10 confrontos e não vence há dois jogos.
Confira nossos palpites de América de Cali x Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de América de Cali x Fluminense: Nossas 3 Melhores Dicas
Analisando as características das equipes, temos confronto de baixa pontuação. O América marca apenas 1.3 gols por jogo na Sul-Americana e o Fluminense sofre 1.6 gols por partida.
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.49
- 🎯 América de Cali ou empate - odd 1.42
- 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 1.93
Palpites Alternativos América Cali x Fluminense
Para apostadores mais experientes, separamos opções defensivas considerando o perfil dos times. Ambos têm dificuldades para criar chances no momento atual.
Os mercados alternativos exploram o equilíbrio esperado entre equipes irregulares. O América abre marcador em 80% dos jogos em casa na Sul-Americana.
- 🎯 América de Cali marca primeiro - odd 1.54
- 🎯 Menos de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 1.40
- 🎯 Jogo termina 0x0 - odd 6.20
Super Palpites América Cali x Fluminense
- 🚀 Menos de 1.5 gols + Nenhum time marca 2+ - odd 7.40
💰 Palpites de Odds Baixas América Cali x Fluminense
- 🔵 América de Cali não perde - odd 1.42
- 🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.17
- 🟡 Menos de 4.5 gols - odd 1.04
⚖️ Palpites de Odds Médias América Cali x Fluminense
- 🔵 Empate - odd 3.05
- 🟢 América de Cali vence - odd 2.75
- 🟡 Fluminense vence - odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas América Cali x Fluminense
- 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 4.70
- 🟢 América de Cali vence por 2+ gols - odd 5.60
- 🟡 Fluminense vence por 2+ gols - odd 5.80
América Cali x Fluminense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: América de Cali x Fluminense - Copa Sul-Americana 2025
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali
- 📺 Transmissão: SBT
America de Cali x Fluminense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
America de Cali x Fluminense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
America de Cali x Fluminense: Confrontos Diretos
Como América Cali e Fluminense Chegam Para o Confronto
O América de Cali vive momento irregular, com cinco vitórias nos últimos 10 jogos. Contudo, o time mantém força defensiva jogando em casa, com 60% dos jogos sem sofrer gols na Sul-Americana.
O Fluminense não consegue encontrar regularidade, com apenas três vitórias em 10 jogos. A equipe carioca sofre defensivamente (1.6 gols por jogo) e não vence há dois jogos consecutivos.
Últimos Jogos do América de Cali
O time colombiano tem mostrado inconsistência recentemente, alternando vitórias e derrotas. A equipe marca apenas 1.3 gols por jogo na Sul-Americana, mas mantém solidez defensiva em casa.
O América busca recuperar confiança após derrota recente. O time abre o marcador em 80% dos jogos em casa na Sul-Americana, mas não consegue manter regularidade ofensiva.
- ❌ América de Cali 0-1 Deportivo Tolima - Campeonato Colombiano
- ✅ Tigres 0-1 América de Cali - Copa Colômbia
- ✅ Santa Fe 2-1 América de Cali - Campeonato Colombiano
- ✅ América de Cali 5-0 Tigres - Copa Colômbia
- ✅ América de Cali 2-1 Águilas Doradas - Campeonato Colombiano
Últimos Jogos do Fluminense
O time carioca passa por instabilidade geral na temporada. A equipe sofre 1.6 gols por jogo e tem apenas três vitórias nos últimos 10 confrontos.
O Fluminense não consegue vitórias há dois jogos consecutivos. O time marca apenas 1.1 gols por partida na Sul-Americana e tem dificuldades especialmente fora de casa.
- 🟡 Bahia 3-3 Fluminense - Campeonato Brasileiro
- 🟡 Fluminense 1-1 Internacional - Copa do Brasil
- ✅ Fluminense 1-0 Grêmio - Campeonato Brasileiro
- ✅ Internacional 1-2 Fluminense - Copa do Brasil
- ❌ São Paulo 3-1 Fluminense - Campeonato Brasileiro
Nossa Opinião para América Cali x Fluminense
O confronto promete ser truncado entre duas equipes que vivem momentos irregulares. Ambos os times têm dificuldades ofensivas no momento, sugerindo jogo com poucos gols.
O fator casa pode inclinar ligeiramente a balança para o América de Cali. Esperamos partida equilibrada com poucas chances claras de gol para ambos os lados.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
