América de Cali x Bahia: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana 2025

América de Cali x Bahia palpite é um dos jogos mais equilibrados desta terça-feira, 22/07.

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, e vale uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN.

O time colombiano chega para o confronto com moral após seis empates na fase de grupos, terminando invicto no Grupo C. Do outro lado, o Bahia caiu da Libertadores, mas tenta mostrar sua força em jogos eliminatórios.

Confira nosso palpite para América de Cali x Bahia, saiba onde assistir e veja também as prováveis escalações do duelo de hoje.

América de Cali x Bahia Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Menos de 2.5 gols - Total de Gols odd pagando 1.65 na bet365

- Total de Gols na bet365

Ambas equipes marcam: Não - Ambas Marcam odd pagando 1.83 na Betnacional

- Ambas Marcam na Betnacional

Empate Anula Aposta: Bahia - Empate Anula odd pagando 1.90 na Betnacional



Para os palpites de América de Cali x Bahia, usamos os dados recentes das equipes na temporada 2025. O Bahia tem um volume ofensivo alto, mas enfrenta um adversário que sofre poucos gols e acumula empates. Com base nisso, destacamos três opções com boa expectativa de retorno.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65

O América de Cali terminou a fase de grupos da Sula com seis empates e uma média de 1.00 gol por jogo, somando marcados e sofridos. O Bahia também não brilhou ofensivamente, com apenas seis gols feitos em toda a Libertadores.

Mesmo que o Bahia seja mais vertical, o estilo cauteloso dos colombianos deve prevalecer. Um jogo travado e de poucas chances parece o mais provável no cenário atual.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.83

A proposta tática do América de Cali é clara: marcar forte e arriscar pouco. O time tem média inferior a 1 gol sofrido por jogo e segue invicto na competição. Já o Bahia não marcou em mais da metade dos jogos da Libertadores.

Com esse panorama, a chance de apenas uma equipe balancar as redes é relevante. A aposta em "ambas marcam: não" ganha valor neste duelo de estilos contrastantes.

Empate Anula Aposta: Bahia - odd pagando 1.90

Nos dados da temporada, o Bahia tem 54% de vitórias em 48 partidas, enquanto o América venceu apenas 40% de seus 35 jogos. Apesar do mando de campo colombiano, o Tricolor Baiano tem mais punch ofensivo e jogadores experientes.

Como o América empata muito, esse mercado protege em caso de nova igualdade. Se o Bahia vencer no tempo normal, a odd de 1.85 traz retorno interessante.

América de Cali x Bahia - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à América de Cali x Bahia ao vivo na ESPN, às 21h30 desta terça-feira, diretamente do Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Tudo o que você precisa saber de América de Cali x Bahia:



⚽️ Confronto: América de Cali x Bahia - Copa Sul-Americana



🗓️ Data: 22/07/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali

📺 Onde vai passar América de Cali x Bahia: ESPN



América de Cali x Bahia: Escalações





Provável escalação do América de Cali : Jorge Soto; Mateo Castillo Márquez, Cristian Tovar, Jean Carlos Pestaña e Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar e Sebastián Navarro; Joel Romero, Jhon Murillo e Luis Ramos.







Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Erick Pulga e Willian José.





As escalações acima são prováveis e podem mudar até o início do jogo.

América de Cali x Bahia - Últimos jogos entre os times





16/07/2025 - Bahia 0x0 América de Cali (Sul-Americana 2025)





América de Cali x Bahia: quem ganha? - Melhores odds

A odd de 1.85 para o Bahia com empate anula aposta indica uma probabilidade implícita de 54% de chance de vitória dos brasileiros. Pelo retrospecto da temporada, esse número é coerente: 54% de vitórias contra 40% dos colombianos.



América de Cali vence - Odd de @2.86 na Betnacional



Empate - Odd de @2.92 na Betnacional



Bahia vence - Odd de @2.88 na Betnacional



