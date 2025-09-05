Assine UOL
Amazonas
Serie B - Brazil
Estádio Municipal Carlos Zamith
remo
Amazonas x Remo: Palpite Odd Alta, Onde Assistir, Serie B, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Amazonas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pela 23ª rodada da Série B 2025. A bola vai rolar às 17h no Estádio Municipal Carlos Zamith, em Manaus, e a transmissão será do Disney+.


O confronto promete fortes emoções, com o Amazonas buscando se firmar em casa para sair da zona de rebaixamento e o Remo precisando de uma vitória para subir na tabela e entrar no G4. A partida é crucial para ambos os times, que buscam alcançar seus objetivos na competição.


Confira os nossos palpites de Amazonas x Remo, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Amazonas x Remo: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Amazonas x Remo, a análise cuidadosa dos desempenhos recentes e o histórico de confrontos diretos são fundamentais. Observamos de perto cada detalhe, desde a condição física dos jogadores até as estratégias táticas que cada treinador deve usar.



  • 🎯 Amazonas vence - odd 2.15

  • 🎯 Ambos marcam Sim - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no jogo - odd 2.30


Em nossos palpites de Amazonas x Remo, a análise das estatísticas mostra que ambas as equipes têm potencial ofensivo. O momento atual sugere um jogo aberto, com chances para ambos os lados.


Palpites Alternativos Amazonas x Remo


Para os apostadores que buscam opções mais ousadas, separamos algumas alternativas com odds atrativas. Com base em nossa análise, acreditamos que há boas oportunidades para quem gosta de diversificar suas apostas.



  • 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.00

  • 🎯 Remo marca o primeiro gol - odd 2.40

  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10


Super Palpites Amazonas x Remo



  • 🚀 Vitória do Amazonas e Ambos Marcam - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Amazonas x Remo


Se você prefere apostas mais conservadoras, com odds mais seguras, confira as nossas dicas.



  • 🔵 Amazonas para vencer ou empatar - odd 1.35

  • 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.45

  • 🟡 Ambas as equipes marcam no 2º tempo - odd 2.70


⚖️ Palpites de Odds Médias Amazonas x Remo


Para quem busca um equilíbrio entre risco e recompensa, selecionamos algumas opções com odds interessantes.



  • 🔵 Amazonas marca o primeiro gol - odd 2.70

  • 🟢 Total de gols - Ímpar - odd 3.00

  • 🟡 Resultado correto: 2-1 Amazonas - odd 7.80


🚀 Palpites de Odds Altas Amazonas x Remo


Para aqueles que buscam grandes emoções, preparamos algumas dicas com odds elevadas. Prepare-se para apostas que podem trazer grandes resultados!



  • 🔵 Artilheiro a qualquer momento: Henrique Almeida - odd 3.20

  • 🟢 Resultado correto: 3-1 Amazonas - odd 11.00

  • 🟡 Amazonas vence e não toma gol - odd 4.50


Amazonas x Remo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Amazonas x Remo - Série B 2025

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Carlos Zamith, Manaus

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Amazonas e Remo Chegam Para o Confronto


O Amazonas busca se consolidar em casa, precisando da vitória para subir na tabela. A equipe tem mostrado bom desempenho, mas precisa de uma atuação consistente para superar o Remo.


Já o Remo, em momento de recuperação, necessita somar pontos fora de casa para se afastar das últimas posições. Uma vitória pode dar novo ânimo e impulsionar o time na competição.


Últimos Jogos do Amazonas


O Amazonas tem apresentado um desempenho abaixo do esperado e busca estabilidade na Série B para sair da zona de rebaixamento. O time mostra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para garantir os resultados.


A equipe tem alternado entre vitórias e derrotas, com alguns empates importantes. O técnico trabalha para encontrar o equilíbrio e manter o time competitivo.


Últimos Jogos do Remo


O Remo, por sua vez, busca uma reação na Série B, precisando de uma sequência de bons resultados para voltar ao G4. A equipe não vence há três jogos e ocupa a 6ª posição.


O time tem enfrentado dificuldades em alguns jogos, mas demonstra potencial para evoluir. O técnico trabalha para ajustar a equipe e garantir um bom desempenho.


Nossa Opinião para Amazonas x Remo


Com base na análise dos dados e no momento atual das equipes, prevemos um jogo disputado, com boas chances de gols. O Amazonas, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Remo tem condições de surpreender.


Acreditamos em um confronto com muitos lances de perigo, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo. Nossa expectativa é de um jogo aberto, com chances para ambos os lados, e um resultado imprevisível.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o **[Jogo Responsável](https://www.uol.com.br/apostas/jogo-responsavel/)** em todas as suas apostas esportivas.

Amazonas x remo: Palpite do Dia

Amazonas Vence
Superbet logo
2.27
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Amazonas x remo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Amazonas x remo: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
remo
1 - 0
Amazonas
2024 Copa Verde
Amazonas
2 - 2
remo
2024 Copa Verde
remo
2 - 1
Amazonas
2023 Serie C
remo
1 - 2
Amazonas

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Amazonas
Empate
remo

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas com responsabilidade. Lembre-se que apostar envolve riscos e nunca deve comprometer dinheiro essencial para suas contas pessoais ou da família. Pratique sempre o jogo responsável.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte