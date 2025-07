Amazonas x Paysandu: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série B 2025 (23/07)

Nesta quarta-feira, 23/07, Amazonas e Paysandu se enfrentam pela rodada 18 da Série B 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e a partida será transmitida pelo Disney+ e ESPN.

O Amazonas está em 20º lugar, lutando contra o rebaixamento, com 17 pontos, enquanto o Paysandu figura em 16º lugar, com 18 pontos, buscando se afastar do Z-4.

Confira agora nosso palpite, onde assistir e as escalações da partida.

Amazonas x Paysandu Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites em Amazonas x Paysandu, sugerimos estas três apostas com base nas estatísticas das equipes na temporada 2025.



Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd 1.85 no Bet365



Palpite 2. Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.68 na Superbet



Palpite 3. Dupla chance (Amazonas / Empate) - odd 1.31 na Alfa.bet



As opções acima aproveitam o momento defensivo dos times e o retrospecto recente, buscando bom retorno com baixo risco.

Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd 1.85

O Amazonas tem média de 1,3 gols marcados por partida nos últimos 10 jogos. O Paysandu, por sua vez, soma média de 1,2 gols marcados nos últimos 10 jogos.

Com ambos os ataques menos produtivos, e considerando confrontos anteriores equilibrados (35% de jogos +2,5 gols), o cenário é favorável a poucos gols.

Palpite 2. Ambas marcam: Não - odd 1.68

Nos últimos confrontos diretos, Amazonas e Paysandu mantiveram média global de 1,78 e 2,01 gols, respectivamente, e respeito a probabilidade de “ambos marcam: não” é real.

Palpite 3. Dupla chance (1X) - odd 1.31

Amazonas soma 60% de jogos sem sofrer gol em casa e tem apoio da torcida. O Paysandu, apesar de estar longe de zona, tem desempenho instável. Uma aposta conservadora com retorno modesto, mas alta chance de acerto.

Amazonas x Paysandu - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Retrospecto recente mostra equilíbrio no confronto:



05/09/2024 - Paysandu 0-1 Amazonas (Série B)



18/05/2024 - Amazonas 1-1 Paysandu (Série B)



01/10/2023 - Paysandu 1-2 Amazonas (Série C)



09/09/2023 - Amazonas 0-1 Paysandu (Série C)



08/07/2023 - Amazonas 1-2 Paysandu (Série C)



Últimas Notícias do Amazonas

No momento, o Amazonas está focado na luta contra o rebaixamento, com bons resultados recentes, como a vitória por 3-0 sobre o Botafogo-SP. Sem grandes lesões, a equipe busca estabilidade defensiva em casa para tentar subir na tabela.

Amazonas - Últimos 5 jogos



✅ Amazonas 3‑0 Botafogo‑SP



❌ Cuiabá 3‑1 Amazonas



❌ Amazonas 0‑1 Athletico‑PR



? Novorizontino 1‑1 Amazonas



✅ Amazonas 2‑1 Vila Nova



Últimas Notícias do Paysandu

O Paysandu conseguiu vitória recente por 5-2 sobre o Coritiba fora de casa, mas mantém uma campanha instável como visitante; Sem grandes desfalques, a volta a Manaus deve trazer motivação.

Paysandu - Últimos 5 jogos



✅ Coritiba 2‑5 Paysandu



? Paysandu 2‑2 Atlético‑GO



? Avaí 0‑0 Paysandu



✅ Paysandu 2‑1 Ferroviária



✅ Remo 0‑1 Paysandu



Amazonas x Paysandu - Quem Ganha? - Melhores Odds

Amazonas tem cerca de 43% de probabilidade de vitória, empate tem 32% e Paysandu 29%.



Amazonas ganha - 2.30 na Betnacional



Empate - 3.15 na Betnacional



Paysandu ganha - 3.40 na Betnacional



Amazonas x Paysandu - Palpite de Odds altas





Dupla chance (Paysandu ou Empate) + Ambas marcam - Sim - odd 4.00 na Bet365





Essa combinação explora a força defensiva de Paysandu ao atuar fora e o histórico de jogos com gols no final do confronto.

Amazonas x Paysandu - Estatísticas



Amazonas tem média de 0,94 gols por jogo, Paysandu 0,94



Ambos os times registram média combinada de 2,29 (Amazonas) e 2,06 (Paysandu)



Amazonas sofre 1,35 gols/jogo, Paysandu 1,12



Somente 35% dos jogos de ambas as equipes superam 2,5 gols



Amazonas x Paysandu - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir Amazonas x Paysandu no Disney+ e ESPN a partir das 21h30 de quarta-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Ficha técnica:



⚽️ Confronto: Amazonas x Paysandu - Série B 2025



? Data: 23/07/25



⏰ Horário: 21h30 (Brasília)



?️ Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus



? Transmissão: Disney+ e ESPN



Amazonas x Paysandu - Escalações

Provável escalação do Amazonas: Renan; Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Gabriel Domingos e Tavares; Joaquín Torres, Diego Torres e Luan Silva.

Provável escalação do Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson (Bryan Borges), Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner; Vini Faria, Garcez e Marlon (Diogo Oliveira).

Lembre-se: apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.