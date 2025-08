Amazonas x Goiás: Palpite, Odds e Onde Assistir - Série B

Confira os melhores palpites Amazonas x Goiás para este sábado, 2 de agosto, pela 20.ª rodada da Série B do Brasileirão 2025. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, com transmissão ao vivo via streaming da Disney+.

O confronto é decisivo para ambos os lados: o Goiás é líder da competição com 37 pontos e busca se manter no topo da tabela. Já o Amazonas ocupa a zona de rebaixamento e tenta desesperadamente pontuar para sair da 19ª colocação. Neste artigo, você confere nosso palpite Amazonas x Goiás, com destaque para melhores palpites e odds altas que podem interessar apostadores de todos os níveis.

Palpite do dia: Amazonas x Goiás 3 Melhores Odds

O palpite do dia para Amazonas x Goiás foca em mercados populares, que equilibram risco e retorno. Goiás vem de bom desempenho fora de casa e deve pressionar um Amazonas instável, mesmo jogando como mandante.

🎯 Vitória do Goiás odd 2.48

🎯 Ambas as equipes marcam (Sim) odd 2.10

🎯 Dupla chance: Goiás ou Empate odd 1.38

*Odds retiradas da Esportes da Sorte

🚀 Palpites de Odds Altas Amazonas x Goiás

Para quem busca oportunidades ousadas, essas odds altas entre 5.00 e 12.00 estão diretamente ligadas ao histórico recente e ao momento das equipes.

🔵 Goiás vence por 2 gols de diferença odd 7.85

🟢 Amazonas vence e ambas marcam odd 10.10

🟡 Intervalo/Final: Empate/Goiás odd 5.52

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Amazonas x Goiás

Apesar do favoritismo goiano, a Série B tem histórico de surpresas, e alguns mercados de superpalpite com odds acima de 6.50 podem ser grandes apostas para esse sábado.

🔥 Goiás para vencer sem sofrer gols odd 3.49

🔥 Amazonas para marcar nos dois tempos odd 5.37

🔥 Exato 3 gols na partida odd 4.72

O Goiás marcou mais de 0.5 gols em 12 dos últimos 15 jogos, enquanto o Amazonas costuma balançar as redes em casa. Por isso, placares com gols são esperados. No entanto, a consistência defensiva do Goiás pode garantir o clean sheet e consolidar uma vitória sólida.

💰 Palpites de Odds Baixas Amazonas x Goiás

Esses palpites têm menor risco, ideais para quem procura apostas mais conservadoras na rodada.

• 🔵 Goiás mais de 0.5 gols odd 1.41

• 🟢 Mais de 1.5 gols na partida odd 1.50

• 🟡 Dupla chance: Goiás ou Empate odd 1.38

Informações do Jogo: Amazonas x Goiás: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Amazonas x Goiás - Série B



📅 Data: 02/08/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Equador



📺 Transmissão: Disney+



Para mais dicas como esta, confira nosso palpite de futebol para hoje e aumente suas chances com análises precisas dos principais confrontos da rodada.

Como Amazonas e Goiás Chegam Para o Confronto

O Amazonas FC chega pressionado para este confronto. A equipe ocupa a 19ª colocação com 19 pontos e luta para sair da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, somou apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. Em casa, tem mostrado mais capacidade ofensiva, mas falhas defensivas continuam comprometendo os resultados.

Já o Goiás lidera a Série B com 37 pontos e é um dos principais candidatos ao acesso. O time esmeraldino venceu 6 das últimas 10 partidas como visitante, demonstrando boa solidez fora de casa. Além disso, tem uma defesa organizada e um ataque que costuma marcar em quase todas as partidas - inclusive fez gols em 12 das últimas 15. Com isso, entra como favorito, mesmo atuando longe de casa.