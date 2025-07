Amazonas x Botafogo-SP: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B (20/07)

Amazonas e Botafogo-SP se enfrentam pela 17ª rodada da Série B neste domingo, 20/07, às 16h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. A transmissão será exclusiva via Disney+.

O Amazonas tenta reagir na competição após cair para a lanterna. Com apenas 14 pontos, o time venceu só três partidas até aqui. Já o Botafogo-SP precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. A equipe soma 18 pontos, mesma pontuação da Ferroviária, primeira fora do Z4.

Confira nosso palpite de Amazonas x Botafogo-SP, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Veja também os palpites para outros jogos da rodada da Série B.

Amazonas x Botafogo-SP Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Amazonas x Botafogo-SP, sugerimos três palpites baseados nos números das equipes em 2025. Os dois times vêm em momentos complicados e marcam poucos gols no campeonato.



Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2,5 - odd pagando 1.44



Palpite 2 - Resultado Correto: 1x0 Amazonas - odd pagando 5.50



Palpite 3 - Botafogo-SP não marca - odd pagando 2.50



Total de Gols: Menos de 2,5 - odd pagando 1.44

Os dois clubes apresentam média de gols baixíssima. O Amazonas tem média de 1.1 gols marcados por jogo e o Botafogo-SP, apenas 0.3. Além disso, os paulistas não marcaram em 70% das partidas.

Outro dado importante: 90% dos jogos do Botafogo-SP terminaram com menos de 2,5 gols. Do lado amazonense, esse número também é relevante (60%). A tendência é de um duelo com poucas chances e bastante truncado.

Resultado Correto: 1x0 Amazonas - odd pagando 5.50

Entre as três vitórias do Amazonas no torneio, duas foram por 1x0 jogando em casa. A equipe ainda mostra mais consistência em Manaus: tem três vitórias e só duas derrotas como mandante.

Já o Botafogo-SP não vence há dois jogos fora e marcou apenas um gol nos últimos cinco como visitante. Uma vitória magra do time da casa é coerente com o cenário das últimas rodadas.

Botafogo-SP não marca - odd pagando 2.50

O ataque do Botafogo-SP é um dos piores da competição. O time não balançou as redes em 70% dos jogos e fora de casa esse número salta para 80%. Nos últimos quatro jogos fora, não marcou nenhuma vez.

Além disso, o Amazonas não sofreu gols em 40% dos jogos como mandante, o que reforça a probabilidade de manter a defesa intacta. É um palpite com excelente valor.

Amazonas x Botafogo-SP - Últimos 5 jogos Entre Os Times



29/10/2024 - Amazonas 0x1 Botafogo-SP (Série B 2024)



12/07/2024 - Botafogo-SP 0x1 Amazonas (Série B 2024)



Últimas Notícias do Amazonas

O Amazonas entra pressionado para se recuperar na competição. Vem de derrota para o Cuiabá por 3x1 fora de casa, mas terá novamente o apoio da torcida em Manaus. Jogando como mandante, o time conquistou todas as suas vitórias.

Apesar disso, o setor defensivo preocupa: sofreu 23 gols até aqui, sendo o pior da Série B. A diretoria segue buscando reforços no mercado para mudar esse panorama.

Amazonas - Últimos 5 jogos



❌ Cuiabá 3x1 Amazonas



❌ Amazonas 0x1 Athletico PR



🟡 Novorizontino 1x1 Amazonas



✅ Amazonas 2x1 Vila Nova



❌ Criciúma 3x2 Amazonas



Últimas Notícias do Botafogo-SP

O Botafogo-SP vive fase estagnada, com muitos empates nas últimas rodadas. A equipe não perdeu nos últimos quatro jogos, mas também marcou só um gol nesse período.

A defesa melhorou e passou três partidas sem sofrer gols, mas o ataque ainda preocupa. Sem criatividade, o time depende de bolas paradas para tentar surpreender fora de casa.

Botafogo-SP - Últimos 5 jogos



🟡 Francana 0x0 Botafogo-SP



🟡 Botafogo-SP 0x0 Volta Redonda



✅ Botafogo-SP 1x0 Itapirense



🟡 Botafogo-SP 0x0 Novorizontino



❌ Comercial 1x0 Botafogo-SP



Amazonas x Botafogo-SP: quem ganha? - Melhores odds

O Amazonas tem 42% de chance de vencer, com odds de 2.38 na Superbet. O empate tem probabilidade de 33% (odd 2.99) e o Botafogo-SP tem só 28% de chance, com odd de 3.62.



Amazonas vence - Odd @2.38 na Superbet



Empate - Odd @2.99 na Superbet



Botafogo-SP vence - Odd @3.62 na Superbet



Amazonas x Botafogo-SP: Palpite de Odds altas para o jogo

Amazonas vence + menos de 2,5 gols + Botafogo-SP não marca - Odd @6.25 - Na Superbet

Amazonas x Botafogo-SP: Estatísticas



Amazonas tem média de 1.1 gol por jogo



Botafogo-SP não marcou em 70% dos jogos



90% dos jogos do Botafogo-SP tiveram menos de 2,5 gols



Amazonas sofreu 23 gols em 16 jogos



Botafogo-SP marcou só 12 gols no campeonato



Amazonas x Botafogo-SP - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Amazonas x Botafogo-SP na Disney+. A partida será neste domingo (20/07), às 16h (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Tudo o que você precisa saber de Amazonas x Botafogo-SP: