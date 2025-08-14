- D
Amazonas x América-MG Palpite: Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B (15/08)
Amazonas e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O confronto tem início às 20h (horário de Brasília) no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
O jogo é um confronto direto na parte de baixo da tabela. O Amazonas, na 20ª colocação, busca uma vitória em casa para tentar sair do Z-4. O América-MG, na 17ª posição, também precisa pontuar para não se distanciar dos adversários na luta contra o rebaixamento.
Acompanhe nossos palpites de Amazonas x América-MG, confira onde assistir ao vivo e todas as análises. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção dedicada.
Palpites de Amazonas x América-MG: Nossas 3 Melhores Dicas
Nossa análise para este jogo leva em conta o momento de cada time, a pressão por resultados e, principalmente, as odds disponíveis. Observamos as estatísticas de ambas as equipes para sugerir apostas com boas chances de acontecer.
- 🎯 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.69
- 🎯 Total de Gols (Over/Under): Menos de 2.5 gols - odd 1.48
- 🎯 Resultado Final: Vitória do América-MG - odd 2.70
Palpites Alternativos Amazonas x América-MG
Para quem busca opções diferentes e talvez com um pouco mais de risco, separamos alguns mercados alternativos que podem ser interessantes. Eles consideram cenários específicos da partida e podem render bons retornos.
Estes mercados podem trazer resultados positivos para quem gosta de ir além das apostas mais tradicionais. Analisamos as cotações e o histórico recente dos times para sugerir essas opções.
- 🎯 América-MG vence e não sofre gols - odd 3.65
- 🎯 Total de Gols da Partida (ímpar/par): Ímpar - odd 1.95
- 🎯 Primeira equipe a marcar: América-MG - odd 2.04
Super Palpites Amazonas x América-MG
Para quem gosta de apostas de odds bem altas, com um risco maior, separamos um palpite especial. A probabilidade de acerto é baixa, mas o retorno pode compensar.
- 🚀 Resultado Exato: 0-1 - odd 6.20
- 🚀 Resultado Exato: 0-2 - odd 11.00
- 🚀 Resultado Exato: 1-2 - odd 10.00
💰 Palpites de Odds Baixas Amazonas x América-MG
- 🔵 Total de Gols (Over/Under): Menos de 3.5 gols - odd 1.16
- 🟢 Handicap Asiático: América-MG (+1.5) - odd 1.10
- 🟡 Dupla Chance: América-MG ou Empate - odd 1.38
⚖️ Palpites de Odds Médias Amazonas x América-MG
- 🔵 Empate Anula Aposta: Vitória do América-MG - odd 1.79
- 🟢 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.69
- 🟡 Handicap Asiático: Empate (0.00) - odd 1.79
🚀 Palpites de Odds Altas Amazonas x América-MG
- 🔵 Resultado Exato: 0-1 - odd 6.20
- 🟢 Resultado Exato: 0-2 - odd 11.00
- 🟡 Resultado Exato: 1-2 - odd 10.00
Amazonas x América-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Amazonas x América-MG - Série B 2025
- 📅 Data: 15/08/2025
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Amazonas x America Mineiro: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Amazonas x America Mineiro: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Amazonas x America Mineiro: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Amazonas e América-MG Chegam Para o Confronto
As duas equipes chegam para o confronto com a pressão de sair do Z-4 da tabela. O Amazonas está na 20ª posição e o América-MG na 17ª, separados por apenas um ponto.
Apesar da proximidade na classificação, o momento do América-MG parece um pouco melhor. O time vem de uma vitória fora de casa, enquanto o Amazonas perdeu seu último jogo.
Últimos Jogos do Amazonas
O Amazonas vive uma fase de irregularidade, com uma derrota no último jogo. Em seus últimos dez jogos, o time venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro. A equipe tem um ataque que tem marcado gols, mas a defesa ainda deixa a desejar.
Jogando em casa, o Amazonas tem um desempenho de quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, na 14ª posição entre os mandantes. A média de gols marcados por jogo é de 1.6, e a de gols sofridos é de 1.
- ❌ Ferroviária 2x1 Amazonas
- 🟡 Amazonas 2x2 Goiás
- 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas
- 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu
- ✅ Amazonas 3x0 Botafogo SP
Últimos Jogos do América-MG
O América-MG vem de duas derrotas consecutivas e sete jogos sem vencer. Mesmo assim, tem um desempenho um pouco melhor fora de casa do que em casa. Em 10 jogos como visitante, o time venceu duas, empatou zero e perdeu oito.
A equipe marcou 1.6 gols por jogo e sofreu 1.8 por partida, mostrando um ataque mais eficaz fora de seus domínios. O time tem sofrido muitos gols, o que indica uma defesa frágil que pode ser explorada.
- ❌ América-MG 0x1 Remo
- ❌ Botafogo SP 2x1 América-MG
- 🟡 América-MG 2x2 Athletico PR
- ❌ Cuiabá 3x1 América-MG
- ❌ América-MG 0x1 Chapecoense
Nossa Opinião para Amazonas x América-MG
Com base na análise das estatísticas, acreditamos que o América-MG tem uma pequena vantagem, mesmo jogando fora de casa. O Amazonas tem um desempenho irregular e a pressão da situação na tabela pode influenciar o resultado.
Apesar do jogo ser em Manaus, a tendência é que o América-MG consiga se sobressair. A defesa do Amazonas tem se mostrado vulnerável, enquanto o ataque do América-MG é mais efetivo como visitante. Por isso, vemos valor em apostas a favor do time de Minas Gerais.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
