Assine UOL
Amazonas
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Municipal Carlos Zamith
America Mineiro
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.88
x
3
2
2.62
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
2.9
2
2.63
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
2.85
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
2.9
2
2.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 11:59

Amazonas x América-MG Palpite: Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B (15/08)

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Amazonas e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O confronto tem início às 20h (horário de Brasília) no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.


O jogo é um confronto direto na parte de baixo da tabela. O Amazonas, na 20ª colocação, busca uma vitória em casa para tentar sair do Z-4. O América-MG, na 17ª posição, também precisa pontuar para não se distanciar dos adversários na luta contra o rebaixamento.


Acompanhe nossos palpites de Amazonas x América-MG, confira onde assistir ao vivo e todas as análises. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção dedicada.


Palpites de Amazonas x América-MG: Nossas 3 Melhores Dicas


Nossa análise para este jogo leva em conta o momento de cada time, a pressão por resultados e, principalmente, as odds disponíveis. Observamos as estatísticas de ambas as equipes para sugerir apostas com boas chances de acontecer.



  • 🎯 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.69

  • 🎯 Total de Gols (Over/Under): Menos de 2.5 gols - odd 1.48

  • 🎯 Resultado Final: Vitória do América-MG - odd 2.70


Palpites Alternativos Amazonas x América-MG


Para quem busca opções diferentes e talvez com um pouco mais de risco, separamos alguns mercados alternativos que podem ser interessantes. Eles consideram cenários específicos da partida e podem render bons retornos.


Estes mercados podem trazer resultados positivos para quem gosta de ir além das apostas mais tradicionais. Analisamos as cotações e o histórico recente dos times para sugerir essas opções.



  • 🎯 América-MG vence e não sofre gols - odd 3.65

  • 🎯 Total de Gols da Partida (ímpar/par): Ímpar - odd 1.95

  • 🎯 Primeira equipe a marcar: América-MG - odd 2.04


Super Palpites Amazonas x América-MG


Para quem gosta de apostas de odds bem altas, com um risco maior, separamos um palpite especial. A probabilidade de acerto é baixa, mas o retorno pode compensar.



  • 🚀 Resultado Exato: 0-1 - odd 6.20

  • 🚀 Resultado Exato: 0-2 - odd 11.00

  • 🚀 Resultado Exato: 1-2 - odd 10.00


💰 Palpites de Odds Baixas Amazonas x América-MG



  • 🔵 Total de Gols (Over/Under): Menos de 3.5 gols - odd 1.16

  • 🟢 Handicap Asiático: América-MG (+1.5) - odd 1.10

  • 🟡 Dupla Chance: América-MG ou Empate - odd 1.38


⚖️ Palpites de Odds Médias Amazonas x América-MG



  • 🔵 Empate Anula Aposta: Vitória do América-MG - odd 1.79

  • 🟢 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.69

  • 🟡 Handicap Asiático: Empate (0.00) - odd 1.79


🚀 Palpites de Odds Altas Amazonas x América-MG



  • 🔵 Resultado Exato: 0-1 - odd 6.20

  • 🟢 Resultado Exato: 0-2 - odd 11.00

  • 🟡 Resultado Exato: 1-2 - odd 10.00


Amazonas x América-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Amazonas x América-MG - Série B 2025

  • 📅 Data: 15/08/2025

  • Horário: 20h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


 

Ver mais Ver menos

Amazonas x America Mineiro: Palpite do Dia

America Mineiro Vence
Superbet logo
2.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sheriff Tiraspol - Anderlecht
2
1.97
Austria Vienna - Baník Ostrava
1
1.66
Rosario Central - Deportivo Riestra
1
1.71
Múltipla
5.59
x
Aposta
20
=
Ganhos
111.84
Apostar agora

Amazonas x America Mineiro: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Amazonas x America Mineiro: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
America Mineiro
3 - 1
Amazonas
2024 Serie B
Amazonas
1 - 0
America Mineiro
2024 Serie B
America Mineiro
0 - 0
Amazonas

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Amazonas
Empate
America Mineiro

Como Amazonas e América-MG Chegam Para o Confronto


As duas equipes chegam para o confronto com a pressão de sair do Z-4 da tabela. O Amazonas está na 20ª posição e o América-MG na 17ª, separados por apenas um ponto.


Apesar da proximidade na classificação, o momento do América-MG parece um pouco melhor. O time vem de uma vitória fora de casa, enquanto o Amazonas perdeu seu último jogo.


Últimos Jogos do Amazonas


O Amazonas vive uma fase de irregularidade, com uma derrota no último jogo. Em seus últimos dez jogos, o time venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro. A equipe tem um ataque que tem marcado gols, mas a defesa ainda deixa a desejar.


Jogando em casa, o Amazonas tem um desempenho de quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, na 14ª posição entre os mandantes. A média de gols marcados por jogo é de 1.6, e a de gols sofridos é de 1.



  • ❌ Ferroviária 2x1 Amazonas

  • 🟡 Amazonas 2x2 Goiás

  • 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas

  • 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu

  • ✅ Amazonas 3x0 Botafogo SP


Últimos Jogos do América-MG


O América-MG vem de duas derrotas consecutivas e sete jogos sem vencer. Mesmo assim, tem um desempenho um pouco melhor fora de casa do que em casa. Em 10 jogos como visitante, o time venceu duas, empatou zero e perdeu oito.


A equipe marcou 1.6 gols por jogo e sofreu 1.8 por partida, mostrando um ataque mais eficaz fora de seus domínios. O time tem sofrido muitos gols, o que indica uma defesa frágil que pode ser explorada.



  • ❌ América-MG 0x1 Remo

  • ❌ Botafogo SP 2x1 América-MG

  • 🟡 América-MG 2x2 Athletico PR

  • ❌ Cuiabá 3x1 América-MG

  • ❌ América-MG 0x1 Chapecoense


Nossa Opinião para Amazonas x América-MG


Com base na análise das estatísticas, acreditamos que o América-MG tem uma pequena vantagem, mesmo jogando fora de casa. O Amazonas tem um desempenho irregular e a pressão da situação na tabela pode influenciar o resultado.


Apesar do jogo ser em Manaus, a tendência é que o América-MG consiga se sobressair. A defesa do Amazonas tem se mostrado vulnerável, enquanto o ataque do América-MG é mais efetivo como visitante. Por isso, vemos valor em apostas a favor do time de Minas Gerais.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Galatasaray
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Fatih Karagümrük
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Kocaelispor
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Samsunspor
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E

Kocaelispor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AEK Athens FC
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
-
Aris
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E

AEK Athens FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Dundee Utd
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Rapid Vienna
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Rapid Vienna Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Toluca
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
U.N.A.M. - Pumas
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Ararat-Armenia
  • E
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Sparta Praha
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Sparta Praha Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Minnesota United FC
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Seattle Sounders
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Seattle Sounders Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites