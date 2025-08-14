Amazonas x América-MG Palpite: Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B (15/08)

Amazonas e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 15 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O confronto tem início às 20h (horário de Brasília) no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

O jogo é um confronto direto na parte de baixo da tabela. O Amazonas, na 20ª colocação, busca uma vitória em casa para tentar sair do Z-4. O América-MG, na 17ª posição, também precisa pontuar para não se distanciar dos adversários na luta contra o rebaixamento.

Acompanhe nossos palpites de Amazonas x América-MG, confira onde assistir ao vivo e todas as análises. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção dedicada.

Palpites de Amazonas x América-MG: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossa análise para este jogo leva em conta o momento de cada time, a pressão por resultados e, principalmente, as odds disponíveis. Observamos as estatísticas de ambas as equipes para sugerir apostas com boas chances de acontecer.



🎯 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.69

🎯 Total de Gols (Over/Under): Menos de 2.5 gols - odd 1.48

🎯 Resultado Final: Vitória do América-MG - odd 2.70



Palpites Alternativos Amazonas x América-MG

Para quem busca opções diferentes e talvez com um pouco mais de risco, separamos alguns mercados alternativos que podem ser interessantes. Eles consideram cenários específicos da partida e podem render bons retornos.

Estes mercados podem trazer resultados positivos para quem gosta de ir além das apostas mais tradicionais. Analisamos as cotações e o histórico recente dos times para sugerir essas opções.



🎯 América-MG vence e não sofre gols - odd 3.65

🎯 Total de Gols da Partida (ímpar/par): Ímpar - odd 1.95

🎯 Primeira equipe a marcar: América-MG - odd 2.04



Super Palpites Amazonas x América-MG

Para quem gosta de apostas de odds bem altas, com um risco maior, separamos um palpite especial. A probabilidade de acerto é baixa, mas o retorno pode compensar.



🚀 Resultado Exato: 0-1 - odd 6.20

🚀 Resultado Exato: 0-2 - odd 11.00

🚀 Resultado Exato: 1-2 - odd 10.00



💰 Palpites de Odds Baixas Amazonas x América-MG



🔵 Total de Gols (Over/Under): Menos de 3.5 gols - odd 1.16

🟢 Handicap Asiático: América-MG (+1.5) - odd 1.10

🟡 Dupla Chance: América-MG ou Empate - odd 1.38



⚖️ Palpites de Odds Médias Amazonas x América-MG



🔵 Empate Anula Aposta: Vitória do América-MG - odd 1.79

🟢 Ambas as equipes marcam: Não - odd 1.69

🟡 Handicap Asiático: Empate (0.00) - odd 1.79



🚀 Palpites de Odds Altas Amazonas x América-MG



🔵 Resultado Exato: 0-1 - odd 6.20

🟢 Resultado Exato: 0-2 - odd 11.00

🟡 Resultado Exato: 1-2 - odd 10.00



Amazonas x América-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida