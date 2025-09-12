- D
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- E
Alverca x Tondela Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 12/09/2025
Alverca x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Alverca e Tondela se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 16:15 (horário de Brasília), no Complexo Desportivo Alverca, em jogo válido pela Primeira Liga de Portugal. A partida promete emoções, com as equipes buscando uma boa posição na tabela.
O Alverca, jogando em casa, busca a vitória para subir na tabela. Já o Tondela, precisa se recuperar após uma série de resultados negativos. Quem será que vai levar a melhor?
Será um duelo entre duas equipes pressionadas, em busca da primeira vitória, que pode significar alívio e fôlego novo na luta contra o fundo da tabela.
Alverca x Tondela Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.26
- 🎯 Tondela para vencer: 3.14
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.32
⚖️ Palpites de Odds Médias Alverca x Tondela
- 🎯 Handicap Asiático - Alverca (-0.25): 2.02
- 🎯 Qual equipe vai marcar - Apenas FC Alverca: 3.69
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 4.46
🚀 Palpites de Odds Altas Alverca x Tondela
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.12
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.67
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CD Tondela: 6.73
Alverca x Tondela: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽️ Confronto: Alverca x Tondela - Primeira Liga
- 📅 Data: 12/09/2025
- ⏰ Horário: 16h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Complexo Desportivo Alverca, Alverca do Ribatejo
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Alverca x Tondela: Escalações prováveis
Alverca: André Gomes; Steven Baseya, Sergi Gómez, Julián Martínez, Nabil Touaizi; Sabit Abdulai, Alex Amorim, Isaac James, Cédric Nuozzi; Marezi, Chiquinho.
Tondela: Bernardo Fontes; Bebeto, Brayan Medina, Christian Marques, Nor Maviram; Yaya Sithole, Juan Rodríguez, Tiago Manso, Yarlen; Pedro Maranhão, Miro.
Como Alverca e Tondela Chegam Para o Confronto
Alverca e Tondela fazem um confronto direto na luta contra a parte baixa da tabela.
O Alverca ocupa a 16ª posição, com 1 ponto em 4 jogos, ainda sem vencer, com 4 gols marcados e 9 sofridos.
Situação semelhante vive o Tondela, que aparece em 18º lugar, também com 1 ponto, mas com ataque menos produtivo: apenas 2 gols marcados e os mesmos 9 sofridos.
As estatísticas mostram leve equilíbrio: o Alverca tem média de 1 gol por jogo e 1,09 gols esperados, enquanto o Tondela registra apenas 0,5 gol por partida, mas com 1,18 gols esperados, sinalizando que cria oportunidades, embora falhe na finalização.
Alverca x Tondela: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alverca x Tondela: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Alverca x Tondela: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Liverpool Vence
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
Al-Fayha Vence