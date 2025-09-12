Assine UOL
Alverca
Primeira Liga - Portugal
Complexo Desportivo FC Alverca
Tondela
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.65
x
3.2
2
2.57
1
2.4
x
3.15
2
3.15
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 10:33

Alverca x Tondela Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 12/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Alverca x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Alverca e Tondela se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 16:15 (horário de Brasília), no Complexo Desportivo Alverca, em jogo válido pela Primeira Liga de Portugal. A partida promete emoções, com as equipes buscando uma boa posição na tabela.


O Alverca, jogando em casa, busca a vitória para subir na tabela. Já o Tondela, precisa se recuperar após uma série de resultados negativos. Quem será que vai levar a melhor?


Será um duelo entre duas equipes pressionadas, em busca da primeira vitória, que pode significar alívio e fôlego novo na luta contra o fundo da tabela.


Alverca x Tondela Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.26

  • 🎯 Tondela para vencer: 3.14

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.32


⚖️ Palpites de Odds Médias Alverca x Tondela



  • 🎯 Handicap Asiático - Alverca (-0.25): 2.02

  • 🎯 Qual equipe vai marcar - Apenas FC Alverca: 3.69

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 4.46


🚀 Palpites de Odds Altas Alverca x Tondela



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.12

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.67

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CD Tondela: 6.73


Alverca x Tondela: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽️ Confronto: Alverca x Tondela - Primeira Liga

  • 📅 Data: 12/09/2025

  • ⏰ Horário: 16h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Complexo Desportivo Alverca, Alverca do Ribatejo

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Alverca x Tondela: Escalações prováveis


Alverca: André Gomes; Steven Baseya, Sergi Gómez, Julián Martínez, Nabil Touaizi; Sabit Abdulai, Alex Amorim, Isaac James, Cédric Nuozzi; Marezi, Chiquinho.


Tondela: Bernardo Fontes; Bebeto, Brayan Medina, Christian Marques, Nor Maviram; Yaya Sithole, Juan Rodríguez, Tiago Manso, Yarlen; Pedro Maranhão, Miro.


Como Alverca e Tondela Chegam Para o Confronto


Alverca e Tondela fazem um confronto direto na luta contra a parte baixa da tabela.


O Alverca ocupa a 16ª posição, com 1 ponto em 4 jogos, ainda sem vencer, com 4 gols marcados e 9 sofridos.


Situação semelhante vive o Tondela, que aparece em 18º lugar, também com 1 ponto, mas com ataque menos produtivo: apenas 2 gols marcados e os mesmos 9 sofridos.


As estatísticas mostram leve equilíbrio: o Alverca tem média de 1 gol por jogo e 1,09 gols esperados, enquanto o Tondela registra apenas 0,5 gol por partida, mas com 1,18 gols esperados, sinalizando que cria oportunidades, embora falhe na finalização.

Alverca x Tondela: Palpite do Dia

Alverca Vence
2.4
Alverca x Tondela: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Alverca x Tondela: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Segunda Liga
Tondela
1 - 2
Alverca
2024 Segunda Liga
Alverca
1 - 1
Tondela

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alverca
Empate
Tondela

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

