Alverca x Tondela Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 12/09/2025

Alverca x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Alverca e Tondela se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 16:15 (horário de Brasília), no Complexo Desportivo Alverca, em jogo válido pela Primeira Liga de Portugal. A partida promete emoções, com as equipes buscando uma boa posição na tabela.

O Alverca, jogando em casa, busca a vitória para subir na tabela. Já o Tondela, precisa se recuperar após uma série de resultados negativos. Quem será que vai levar a melhor?

Será um duelo entre duas equipes pressionadas, em busca da primeira vitória, que pode significar alívio e fôlego novo na luta contra o fundo da tabela.

Alverca x Tondela Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.26

🎯 Tondela para vencer: 3.14

🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.32



⚖️ Palpites de Odds Médias Alverca x Tondela



🎯 Handicap Asiático - Alverca (-0.25): 2.02

🎯 Qual equipe vai marcar - Apenas FC Alverca: 3.69

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 4.46



🚀 Palpites de Odds Altas Alverca x Tondela



🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.12

🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.67

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CD Tondela: 6.73



Alverca x Tondela: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽️ Confronto: Alverca x Tondela - Primeira Liga



📅 Data: 12/09/2025



⏰ Horário: 16h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Complexo Desportivo Alverca, Alverca do Ribatejo



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Alverca x Tondela: Escalações prováveis

Alverca: André Gomes; Steven Baseya, Sergi Gómez, Julián Martínez, Nabil Touaizi; Sabit Abdulai, Alex Amorim, Isaac James, Cédric Nuozzi; Marezi, Chiquinho.

Tondela: Bernardo Fontes; Bebeto, Brayan Medina, Christian Marques, Nor Maviram; Yaya Sithole, Juan Rodríguez, Tiago Manso, Yarlen; Pedro Maranhão, Miro.

Como Alverca e Tondela Chegam Para o Confronto

Alverca e Tondela fazem um confronto direto na luta contra a parte baixa da tabela.

O Alverca ocupa a 16ª posição, com 1 ponto em 4 jogos, ainda sem vencer, com 4 gols marcados e 9 sofridos.

Situação semelhante vive o Tondela, que aparece em 18º lugar, também com 1 ponto, mas com ataque menos produtivo: apenas 2 gols marcados e os mesmos 9 sofridos.

As estatísticas mostram leve equilíbrio: o Alverca tem média de 1 gol por jogo e 1,09 gols esperados, enquanto o Tondela registra apenas 0,5 gol por partida, mas com 1,18 gols esperados, sinalizando que cria oportunidades, embora falhe na finalização.