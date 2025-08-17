- D
Alverca x Braga: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)
Alverca x Braga: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Complexo Desportivo FC Alverca, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.
O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações opostas neste início de campeonato. O Alverca, em 12º lugar, busca seus primeiros pontos após uma derrota na estreia.
Já o Braga, um dos favoritos ao título, ocupa a 2ª posição com 3 pontos e chega embalado por vitórias convincentes na liga e em competições europeias.
Alverca x Braga Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Braga vence, odd pagando 1.64 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Braga vence e Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.65 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Handicap Asiático: Braga -0.75, odd pagando 1.87 na Betnacional
Para as apostas em Alverca x Braga, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica e de momento entre as duas equipes.
🔥 Palpite 1. Braga vence, odd pagando 1.64
Este é o palpite mais direto e lógico. O Braga possui um elenco muito superior e atravessa uma fase excelente, com vitórias importantes e sem sofrer gols em seus últimos jogos oficiais.
Enfrentando uma equipe que ainda busca se encontrar na elite, a tendência natural é uma vitória do time visitante.
⚡ Palpite 2. Braga vence e Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.65
Esta aposta combinada oferece um valor muito atrativo. A defesa do Braga tem sido um ponto forte, mantendo o placar zerado em seus últimos jogos pela liga e pela Liga Europa.
É pouco provável que o ataque do Alverca, que enfrenta um adversário de altíssimo nível, consiga furar esse bloqueio. A vitória do Braga sem sofrer gols é um cenário bastante provável.
💧 Palpite 3. Handicap Asiático: Braga -0.75, odd pagando 1.87
Para quem busca odds melhores do que a simples vitória, o handicap asiático é uma ótima alternativa. Com o -0.75, a aposta é totalmente ganha se o Braga vencer por dois ou mais gols de diferença.
Caso vença por apenas um gol, metade da aposta é ganha. Dado o forte ímpeto ofensivo do Braga, uma vitória por mais de um gol é perfeitamente possível.
Alverca x Braga: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Alverca x Braga ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 14h00, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Alverca x Braga - Primeira Liga
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Complexo Desportivo FC Alverca, Alverca do Ribatejo
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Alverca x Braga: Últimos jogos entre os times
Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.
Alverca x Braga: Quem Ganha? Melhores Odds
O Braga é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 61% de sair com a vitória. O Alverca é o azarão, com apenas 18,9% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,3%.
- 🏆 Alverca vence, odd 5.30 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.80 na Superbet
- 👀 Braga vence, odd 1.64 na F12.bet
Alverca x SC Braga: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alverca x SC Braga: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
