Assine UOL
Alverca
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Primeira Liga - Portugal
Complexo Desportivo FC Alverca
SC Braga
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5
x
3.9
2
1.62
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.25
x
3.8
2
1.64
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.2
x
3.8
2
1.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.45
x
3.8
2
1.66
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 07:30

Alverca x Braga: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Alverca x Braga: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Complexo Desportivo FC Alverca, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.


O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações opostas neste início de campeonato. O Alverca, em 12º lugar, busca seus primeiros pontos após uma derrota na estreia.


Já o Braga, um dos favoritos ao título, ocupa a 2ª posição com 3 pontos e chega embalado por vitórias convincentes na liga e em competições europeias.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Alverca x Braga Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Braga vence, odd pagando 1.64 na Superbet

  • Palpite 2. Braga vence e Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.65 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Handicap Asiático: Braga -0.75, odd pagando 1.87 na Betnacional


Para as apostas em Alverca x Braga, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica e de momento entre as duas equipes.


🔥 Palpite 1. Braga vence, odd pagando 1.64


Este é o palpite mais direto e lógico. O Braga possui um elenco muito superior e atravessa uma fase excelente, com vitórias importantes e sem sofrer gols em seus últimos jogos oficiais.


Enfrentando uma equipe que ainda busca se encontrar na elite, a tendência natural é uma vitória do time visitante.


⚡ Palpite 2. Braga vence e Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.65


Esta aposta combinada oferece um valor muito atrativo. A defesa do Braga tem sido um ponto forte, mantendo o placar zerado em seus últimos jogos pela liga e pela Liga Europa.


É pouco provável que o ataque do Alverca, que enfrenta um adversário de altíssimo nível, consiga furar esse bloqueio. A vitória do Braga sem sofrer gols é um cenário bastante provável.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Handicap Asiático: Braga -0.75, odd pagando 1.87


Para quem busca odds melhores do que a simples vitória, o handicap asiático é uma ótima alternativa. Com o -0.75, a aposta é totalmente ganha se o Braga vencer por dois ou mais gols de diferença.


Caso vença por apenas um gol, metade da aposta é ganha. Dado o forte ímpeto ofensivo do Braga, uma vitória por mais de um gol é perfeitamente possível.


Alverca x Braga: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Alverca x Braga ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 14h00, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Alverca x Braga - Primeira Liga

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Complexo Desportivo FC Alverca, Alverca do Ribatejo

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Alverca x Braga: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.


Alverca x Braga: Quem Ganha? Melhores Odds


O Braga é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 61% de sair com a vitória. O Alverca é o azarão, com apenas 18,9% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,3%.



  • 🏆 Alverca vence, odd 5.30 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.80 na Superbet

  • 👀 Braga vence, odd 1.64 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Alverca x SC Braga: Palpite do Dia

SC Braga Vence
Superbet logo
1.66
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sakaryaspor - 76 Iğdır Belediyespor
2
1.9
Santa Cruz - Altos
1
1.8
St. Truiden - RAAL La Louvière
1
1.69
Múltipla
5.78
x
Aposta
20
=
Ganhos
115.60
Apostar agora

Alverca x SC Braga: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alverca
Empate
SC Braga

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Chapecoense-sc
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Paysandu
  • D
  • E
  • E
  • E
  • V

Chapecoense-sc Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mirassol
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Cruzeiro
  • D
  • V
  • V
  • E
  • D

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sakaryaspor
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
76 Iğdır Belediyespor
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

76 Iğdır Belediyespor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Goiatuba EC
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Aparecidense
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V

Aparecidense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ypiranga-RS
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Botafogo PB
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Ypiranga-RS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Angers
  • V
  • V
  • E
  • E
  • V
-
Paris FC
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V

Paris FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites