Alverca x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Odds +15, +25, Primeira Liga, 31/08

Alverca x Benfica: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Alverca e Benfica se enfrentam no domingo 31/08, no Estádio do Alverca, em jogo da rodada 4 da Primeira Liga, a partir das 14H00 (Brasília). Pode assistir Alverca x Benfica no Brasil na Disney+.

O Benfica chega confiante ao reduto do adversário após o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões.

Do outro lado está o Alverca, que regressou à elite do futebol português e precisa de pontos para escapar dos lugares de rebaixamento.

Só que o time do ribatejo tem uma baixa importante. O goleiro André Gomes está cedido pelo Benfica. Então, por conta dos regulamentos, não pode enfrentar o time com o qual tem contrato.

Assim, o técnico do Alverca tem de fazer mudanças na baliza frente a um Benfica que está forte na frente e robusto atrás onde não sofreu qualquer gol até agora.

Alverca x Benfica Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Benfica para vencer (1.22)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.58)

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.25)



Alverca x Benfica Palpites Alternativos



🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.81)

🎯 Benfica total de gols: Mais de 2.5 (2.01)

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Benfica (3.95)



Alverca x Benfica Palpite do Dia



🚀 Benfica para vencer por 3+ gols de diferença: 2.52



💰 Alverca x Benfica Palpite Odds Baixas



⚡ Benfica para vencer: 1.22

⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.18

⚡ Benfica para não sofrer gol - Sim: 1.67



⚖️ Alverca x Benfica Palpite Odds Médias



⚡ Benfica total de gols - Mais de 2.5: 2.01

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.25

⚡ Benfica para vencer por 3+: 2.52



🚀 Alverca x Benfica Palpite Odds Altas



⚡ Vitória do FC Alverca: 13.03

⚡ Resultado Exato: 0-0: 15.00

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do FC Alverca: 25.14



Alverca x Benfica: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Alverca x Benfica - Primeira Liga



📅 Data: 31/08/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Alverca, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Alverca x Benfica: Escalações prováveis

Alverca: André Paulo; Naves, Sergi Gómez, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi; Tomás Mendes, Alex Amorim, Isaac James, Cédric Nuozzi; Marezi, Chiquinho.

Benfica: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Obrador; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Schjelderup; Pavlidis, Ivanovic.

Alverca x Benfica: Como chegam os times

Alverca



⚽️ 3 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 1 Empate (33%)

❌ 2 Derrotas (67%)

🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)



Benfica



⚽️ 7 Jogos



✅ 6 Vitórias (86%)

🤝 1 Empate (14%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 10 Gols marcados (1,43 G/J)

🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)



Alverca x Benfica: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 12 vezes, com 3 vitórias do Alverca, 1 empate e 8 triunfos do Benfica.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):