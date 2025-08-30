Assine UOL
Alverca
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Primeira Liga - Portugal
Complexo Desportivo FC Alverca
Benfica
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
15
x
6
2
1.17
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
13.03
x
6.48
2
1.22
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
11
x
7.2
2
1.22
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 22:29

Alverca x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Odds +15, +25, Primeira Liga, 31/08

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Alverca x Benfica: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Alverca e Benfica se enfrentam no domingo 31/08, no Estádio do Alverca, em jogo da rodada 4 da Primeira Liga, a partir das 14H00 (Brasília). Pode assistir Alverca x Benfica no Brasil na Disney+.


O Benfica chega confiante ao reduto do adversário após o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões.


Do outro lado está o Alverca, que regressou à elite do futebol português e precisa de pontos para escapar dos lugares de rebaixamento. 


Só que o time do ribatejo tem uma baixa importante. O goleiro André Gomes está cedido pelo Benfica. Então, por conta dos regulamentos, não pode enfrentar o time com o qual tem contrato. 


Assim, o técnico do Alverca tem de fazer mudanças na baliza frente a um Benfica que está forte na frente e robusto atrás onde não sofreu qualquer gol até agora.


Alverca x Benfica Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Benfica para vencer (1.22)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.58)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.25)


Alverca x Benfica Palpites Alternativos



  • 🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.81)

  • 🎯 Benfica total de gols: Mais de 2.5 (2.01)

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Benfica (3.95)


Alverca x Benfica Palpite do Dia



  • 🚀 Benfica para vencer por 3+ gols de diferença: 2.52


💰 Alverca x Benfica Palpite Odds Baixas



  • Benfica para vencer: 1.22

  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.18

  • ⚡ Benfica para não sofrer gol - Sim: 1.67


⚖️ Alverca x Benfica Palpite Odds Médias



  • Benfica total de gols - Mais de 2.5: 2.01

  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.25

  • ⚡ Benfica para vencer por 3+: 2.52


🚀 Alverca x Benfica Palpite Odds Altas



  • Vitória do FC Alverca: 13.03

  • ⚡ Resultado Exato: 0-0: 15.00

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do FC Alverca: 25.14


Alverca x Benfica: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Alverca x Benfica - Primeira Liga

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Alverca, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Alverca x Benfica: Escalações prováveis


Alverca: André Paulo; Naves, Sergi Gómez, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi; Tomás Mendes, Alex Amorim, Isaac James, Cédric Nuozzi; Marezi, Chiquinho.


Benfica: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Obrador; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Schjelderup; Pavlidis, Ivanovic.


Alverca x Benfica: Como chegam os times


Alverca



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (33%)

  • 2 Derrotas (67%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)


Benfica



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 6 Vitórias (86%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 10 Gols marcados (1,43 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


Alverca x Benfica: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 12 vezes, com 3 vitórias do Alverca, 1 empate e 8 triunfos do Benfica.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Benfica: 4 vitórias

  • Alverca: 1 vitória

  • Empates: 0

  • Gols: Benfica 11, Alverca 4

Ver mais Ver menos

Alverca x Benfica: Palpite do Dia

Benfica Vence
Superbet logo
1.22
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nottingham Forest - West Ham
1
1.7
Monaco - Strasbourg
1
1.55
Inter - Udinese
1
1.34
Múltipla
3.53
x
Aposta
20
=
Ganhos
70.62
Apostar agora

Alverca x Benfica: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alverca
Empate
Benfica

A emoção do Alverca x Benfica e a Importância do Jogo Responsável


O confronto entre Alverca e Benfica é fundamental para ambos os times, um jogo que desperta emoções. No entanto, quando se trata de apostas desportivas, essa paixão deve ser acompanhada de responsabilidade.


A emoção de um palpite certeiro pode ser empolgante, mas a impulsividade pode levar a decisões que você pode se arrepender mais tarde. Por isso, antes de entrar na aposta, lembre-se destes princípios fundamentais do Jogo Responsável:



  • Jogo é Diversão, Não uma Fonte de Renda: Aposte com a intenção de adicionar mais emoção à partida, não para obter lucro. O jogo é um entretenimento, e, como tal, deve ser tratado como um passatempo e não como um trabalho ou uma solução financeira.

  • Conheça os Seus Limites: Antes de apostar, defina um orçamento e mantenha-o. Nunca use dinheiro que você precisa para despesas essenciais, como aluguel, contas ou alimentação. Se você está pensando em apostar mais do que pode perder, é um sinal de alerta.

  • Não Persiga Prejuízos: O resultado de uma aposta não é garantido. Se você perder, não tente recuperar o dinheiro com apostas ainda maiores e mais arriscadas. Isso é um ciclo perigoso que pode levar a um descontrole financeiro e emocional. Aceite a perda e pare de jogar.

  • Atenção aos Sinais de Risco: Fique atento ao seu comportamento e aos sentimentos que as apostas provocam em você. 


O futebol é um momento de alegria e rivalidade sadia. Mantenha o foco nessa paixão pelo esporte.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Santos Laguna
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Tigres UANL
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Union Berlin
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Sao Paulo
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
St. Louis City
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Nottingham Forest
  • D
  • V
  • E
  • E
  • D
-
West Ham
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Nottingham Forest Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortuna Sittard
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte