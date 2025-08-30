- V
Alverca x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Odds +15, +25, Primeira Liga, 31/08
Alverca x Benfica: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Alverca e Benfica se enfrentam no domingo 31/08, no Estádio do Alverca, em jogo da rodada 4 da Primeira Liga, a partir das 14H00 (Brasília). Pode assistir Alverca x Benfica no Brasil na Disney+.
O Benfica chega confiante ao reduto do adversário após o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões.
Do outro lado está o Alverca, que regressou à elite do futebol português e precisa de pontos para escapar dos lugares de rebaixamento.
Só que o time do ribatejo tem uma baixa importante. O goleiro André Gomes está cedido pelo Benfica. Então, por conta dos regulamentos, não pode enfrentar o time com o qual tem contrato.
Assim, o técnico do Alverca tem de fazer mudanças na baliza frente a um Benfica que está forte na frente e robusto atrás onde não sofreu qualquer gol até agora.
Alverca x Benfica Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Benfica para vencer (1.22)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.58)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.25)
Alverca x Benfica Palpites Alternativos
- 🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.81)
- 🎯 Benfica total de gols: Mais de 2.5 (2.01)
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Benfica (3.95)
Alverca x Benfica Palpite do Dia
- 🚀 Benfica para vencer por 3+ gols de diferença: 2.52
💰 Alverca x Benfica Palpite Odds Baixas
- ⚡ Benfica para vencer: 1.22
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.18
- ⚡ Benfica para não sofrer gol - Sim: 1.67
⚖️ Alverca x Benfica Palpite Odds Médias
- ⚡ Benfica total de gols - Mais de 2.5: 2.01
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.25
- ⚡ Benfica para vencer por 3+: 2.52
🚀 Alverca x Benfica Palpite Odds Altas
- ⚡ Vitória do FC Alverca: 13.03
- ⚡ Resultado Exato: 0-0: 15.00
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do FC Alverca: 25.14
Alverca x Benfica: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Alverca x Benfica - Primeira Liga
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Alverca, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Alverca x Benfica: Escalações prováveis
Alverca: André Paulo; Naves, Sergi Gómez, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi; Tomás Mendes, Alex Amorim, Isaac James, Cédric Nuozzi; Marezi, Chiquinho.
Benfica: Samuel Soares; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Obrador; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Schjelderup; Pavlidis, Ivanovic.
Alverca x Benfica: Como chegam os times
Alverca
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (33%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)
Benfica
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 6 Vitórias (86%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 10 Gols marcados (1,43 G/J)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)
Alverca x Benfica: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 12 vezes, com 3 vitórias do Alverca, 1 empate e 8 triunfos do Benfica.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Benfica: 4 vitórias
- Alverca: 1 vitória
- Empates: 0
- Gols: Benfica 11, Alverca 4
Alverca x Benfica: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alverca x Benfica: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
A emoção do Alverca x Benfica e a Importância do Jogo Responsável
O confronto entre Alverca e Benfica é fundamental para ambos os times, um jogo que desperta emoções. No entanto, quando se trata de apostas desportivas, essa paixão deve ser acompanhada de responsabilidade.
A emoção de um palpite certeiro pode ser empolgante, mas a impulsividade pode levar a decisões que você pode se arrepender mais tarde. Por isso, antes de entrar na aposta, lembre-se destes princípios fundamentais do Jogo Responsável:
- Jogo é Diversão, Não uma Fonte de Renda: Aposte com a intenção de adicionar mais emoção à partida, não para obter lucro. O jogo é um entretenimento, e, como tal, deve ser tratado como um passatempo e não como um trabalho ou uma solução financeira.
- Conheça os Seus Limites: Antes de apostar, defina um orçamento e mantenha-o. Nunca use dinheiro que você precisa para despesas essenciais, como aluguel, contas ou alimentação. Se você está pensando em apostar mais do que pode perder, é um sinal de alerta.
- Não Persiga Prejuízos: O resultado de uma aposta não é garantido. Se você perder, não tente recuperar o dinheiro com apostas ainda maiores e mais arriscadas. Isso é um ciclo perigoso que pode levar a um descontrole financeiro e emocional. Aceite a perda e pare de jogar.
- Atenção aos Sinais de Risco: Fique atento ao seu comportamento e aos sentimentos que as apostas provocam em você.
O futebol é um momento de alegria e rivalidade sadia. Mantenha o foco nessa paixão pelo esporte.
Jogos do Dia
