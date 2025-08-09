Altos-PI x Independência-AC: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série D (09/08)

Altos-PI e Independência-AC se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida decisiva válida pela segunda fase da Série D 2025. A bola rola às 17:00 no Estádio Lindolfinho, em Teresina.

O confronto de volta da segunda fase da competição, que vale vaga nas oitavas de final tem cenário definido após a ida. O Altos construiu vantagem histórica ao vencer por 5-1 fora de casa na primeira partida.

A Independência-AC precisa de um milagre herculano para reverter a situação. O time acreano necessita vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a partida para os pênaltis.

Confira nossos palpites de Altos-PI x Independência-AC, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Altos-PI x Independência-AC: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Altos-PI - odd 1.37

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.98

🎯 Altos-PI marca mais de 1.5 gols - odd 1.63



Depois de uma goleada histórica por 5-1 no jogo de ida, o cenário está praticamente definido. O Altos-PI pode até perder por três gols de diferença que ainda assim avança às oitavas de final.

A tranquilidade da vantagem permite ao time piauiense jogar sem pressão em casa. A Independência-AC precisará se expor muito para tentar a improvável classificação, deixando espaços para contra-ataques.

Palpites Alternativos Altos-PI x Independência-AC

Para apostadores que buscam valores mais atrativos, separamos opções interessantes. O contexto do confronto pode gerar um jogo movimentado com chances para ambos os lados.

A necessidade extrema da Independência-AC pode resultar em jogo aberto. O Altos pode aproveitar os espaços deixados pelo desespero do adversário.



🎯 Empate - odd 4.10

🎯 Ambos os times marcam - odd 2.27

🎯 Primeiro tempo: vitória do Altos - odd 1.85



Super Palpites Altos-PI x Independência-AC



🚀 Altos vence e ambos marcam - odd 3.55



💰 Palpites de Odds Baixas Altos-PI x Independência-AC



🔵 Dupla chance: Altos ou empate - odd 1.09

🟢 Altos-PI classificado - odd 1.11

🟡 Mais de 0.5 gols do Altos - odd 1.96



⚖️ Palpites de Odds Médias Altos-PI x Independência-AC



🔵 Resultado exato 2-0 para Altos - odd 4.70

🟢 Independência marca mais de 0.5 gols - odd 1.96

🟡 Menos de 4.5 gols no jogo - odd 1.21



🚀 Palpites de Odds Altas Altos-PI x Independência-AC



🔵 Vitória da Independência-AC - odd 7.20

🟢 Resultado exato 1-3 para Independência - odd 101.00

🟡 Independência-AC se classifica - odd 25.00



Altos-PI x Independência-AC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida