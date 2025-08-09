- V
Altos-PI x Independência-AC: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série D (09/08)
Altos-PI e Independência-AC se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida decisiva válida pela segunda fase da Série D 2025. A bola rola às 17:00 no Estádio Lindolfinho, em Teresina.
O confronto de volta da segunda fase da competição, que vale vaga nas oitavas de final tem cenário definido após a ida. O Altos construiu vantagem histórica ao vencer por 5-1 fora de casa na primeira partida.
A Independência-AC precisa de um milagre herculano para reverter a situação. O time acreano necessita vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a partida para os pênaltis.
Confira nossos palpites de Altos-PI x Independência-AC, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Altos-PI x Independência-AC: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Altos-PI - odd 1.37
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.98
- 🎯 Altos-PI marca mais de 1.5 gols - odd 1.63
Depois de uma goleada histórica por 5-1 no jogo de ida, o cenário está praticamente definido. O Altos-PI pode até perder por três gols de diferença que ainda assim avança às oitavas de final.
A tranquilidade da vantagem permite ao time piauiense jogar sem pressão em casa. A Independência-AC precisará se expor muito para tentar a improvável classificação, deixando espaços para contra-ataques.
Palpites Alternativos Altos-PI x Independência-AC
Para apostadores que buscam valores mais atrativos, separamos opções interessantes. O contexto do confronto pode gerar um jogo movimentado com chances para ambos os lados.
A necessidade extrema da Independência-AC pode resultar em jogo aberto. O Altos pode aproveitar os espaços deixados pelo desespero do adversário.
- 🎯 Empate - odd 4.10
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 2.27
- 🎯 Primeiro tempo: vitória do Altos - odd 1.85
Super Palpites Altos-PI x Independência-AC
- 🚀 Altos vence e ambos marcam - odd 3.55
💰 Palpites de Odds Baixas Altos-PI x Independência-AC
- 🔵 Dupla chance: Altos ou empate - odd 1.09
- 🟢 Altos-PI classificado - odd 1.11
- 🟡 Mais de 0.5 gols do Altos - odd 1.96
⚖️ Palpites de Odds Médias Altos-PI x Independência-AC
- 🔵 Resultado exato 2-0 para Altos - odd 4.70
- 🟢 Independência marca mais de 0.5 gols - odd 1.96
- 🟡 Menos de 4.5 gols no jogo - odd 1.21
🚀 Palpites de Odds Altas Altos-PI x Independência-AC
- 🔵 Vitória da Independência-AC - odd 7.20
- 🟢 Resultado exato 1-3 para Independência - odd 101.00
- 🟡 Independência-AC se classifica - odd 25.00
Altos-PI x Independência-AC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Altos-PI x Independência-AC - Série D 2025
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Lindolfinho, Teresina
- 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada
- ⚡ Jogo de ida: Independência-AC 1x5 Altos-PI
Altos x Independência: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Altos x Independência: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Altos x Independência: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Altos-PI e Independência-AC Chegam Para o Confronto
O Altos-PI vive o melhor momento da temporada após a goleada histórica fora de casa. A equipe piauiense pode administrar a vantagem construída no jogo de ida.
A Independência-AC enfrenta cenário quase impossível matematicamente. O time acreano precisa de uma vitória por pelo menos quatro gols para sonhar com a classificação.
Últimos Jogos do Altos-PI
O Altos chega embalado pela goleada aplicada no jogo de ida. A equipe mostrou eficiência ofensiva e pode repetir o bom desempenho jogando em casa.
Em seus domínios, o time piauiense tem aproveitamento irregular mas conta com o apoio da torcida. A vantagem construída permite jogar com tranquilidade total.
- ✅ Independência-AC 1x5 Altos-PI - Série D (Ida)
- ❌ Altos-PI 0x1 Maranhão - Série D
- ❌ Tocantinópolis 1x0 Altos-PI - Série D
- ✅ Altos-PI 4x2 Parnahyba - Série D
- ✅ Maracanã 1x3 Altos-PI - Série D
Últimos Jogos da Independência-AC
A Independência-AC vem de derrota acachapante no jogo de ida. A equipe acreana sofreu uma das piores derrotas de sua história na Série D.
Como visitante, o time tem números preocupantes e precisa de uma atuação histórica. A missão é praticamente impossível diante da diferença de qualidade.
- ❌ Independência-AC 1x5 Altos-PI - Série D (Ida)
- ✅ Independência-AC 2x1 Manauara - Série D
- ❌ Águia Marabá 4x1 Independência-AC - Série D
- ❌ Independência-AC 0x1 Humaitá - Série D
- ✅ GAS 1x2 Independência-AC - Série D
A matemática favorece completamente o Altos-PI neste confronto de volta. O time piauiense construiu vantagem suficiente para administrar o resultado em casa.
A Independência-AC precisaria de um feito histórico para reverter tamanha desvantagem. O mais provável é que o Altos confirme a classificação sem grandes dificuldades.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
