Serie D - Brazil
Estádio Municipal Lindolfo Monteiro
Independência
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2
1
1.27
x
5.07
2
9.29
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
1.29
x
5
2
8.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 14:30

Altos-PI x Independência-AC: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série D (09/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Altos-PI e Independência-AC se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida decisiva válida pela segunda fase da Série D 2025. A bola rola às 17:00 no Estádio Lindolfinho, em Teresina.


O confronto de volta da segunda fase da competição, que vale vaga nas oitavas de final tem cenário definido após a ida. O Altos construiu vantagem histórica ao vencer por 5-1 fora de casa na primeira partida.


A Independência-AC precisa de um milagre herculano para reverter a situação. O time acreano necessita vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a partida para os pênaltis.


Confira nossos palpites de Altos-PI x Independência-AC, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Altos-PI x Independência-AC: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Altos-PI - odd 1.37

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.98

  • 🎯 Altos-PI marca mais de 1.5 gols - odd 1.63


Depois de uma goleada histórica por 5-1 no jogo de ida, o cenário está praticamente definido. O Altos-PI pode até perder por três gols de diferença que ainda assim avança às oitavas de final.


A tranquilidade da vantagem permite ao time piauiense jogar sem pressão em casa. A Independência-AC precisará se expor muito para tentar a improvável classificação, deixando espaços para contra-ataques.


Palpites Alternativos Altos-PI x Independência-AC


Para apostadores que buscam valores mais atrativos, separamos opções interessantes. O contexto do confronto pode gerar um jogo movimentado com chances para ambos os lados.


A necessidade extrema da Independência-AC pode resultar em jogo aberto. O Altos pode aproveitar os espaços deixados pelo desespero do adversário.



  • 🎯 Empate - odd 4.10

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 2.27

  • 🎯 Primeiro tempo: vitória do Altos - odd 1.85


Super Palpites Altos-PI x Independência-AC



  • 🚀 Altos vence e ambos marcam - odd 3.55


💰 Palpites de Odds Baixas Altos-PI x Independência-AC



  • 🔵 Dupla chance: Altos ou empate - odd 1.09

  • 🟢 Altos-PI classificado - odd 1.11

  • 🟡 Mais de 0.5 gols do Altos - odd 1.96


⚖️ Palpites de Odds Médias Altos-PI x Independência-AC



  • 🔵 Resultado exato 2-0 para Altos - odd 4.70

  • 🟢 Independência marca mais de 0.5 gols - odd 1.96

  • 🟡 Menos de 4.5 gols no jogo - odd 1.21


🚀 Palpites de Odds Altas Altos-PI x Independência-AC



  • 🔵 Vitória da Independência-AC - odd 7.20

  • 🟢 Resultado exato 1-3 para Independência - odd 101.00

  • 🟡 Independência-AC se classifica - odd 25.00


Altos-PI x Independência-AC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Altos-PI x Independência-AC - Série D 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 17:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Lindolfinho, Teresina

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada

  • Jogo de ida: Independência-AC 1x5 Altos-PI


 

Altos x Independência: Palpite do Dia

Altos Vence

Altos Vence
Superbet logo
1.29
Apostar agora

Altos x Independência: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Altos x Independência: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Independência
1 - 5
Altos

Como Altos-PI e Independência-AC Chegam Para o Confronto


O Altos-PI vive o melhor momento da temporada após a goleada histórica fora de casa. A equipe piauiense pode administrar a vantagem construída no jogo de ida.


A Independência-AC enfrenta cenário quase impossível matematicamente. O time acreano precisa de uma vitória por pelo menos quatro gols para sonhar com a classificação.


Últimos Jogos do Altos-PI


O Altos chega embalado pela goleada aplicada no jogo de ida. A equipe mostrou eficiência ofensiva e pode repetir o bom desempenho jogando em casa.


Em seus domínios, o time piauiense tem aproveitamento irregular mas conta com o apoio da torcida. A vantagem construída permite jogar com tranquilidade total.



  • ✅ Independência-AC 1x5 Altos-PI - Série D (Ida)

  • ❌ Altos-PI 0x1 Maranhão - Série D

  • ❌ Tocantinópolis 1x0 Altos-PI - Série D

  • ✅ Altos-PI 4x2 Parnahyba - Série D

  • ✅ Maracanã 1x3 Altos-PI - Série D


Últimos Jogos da Independência-AC


A Independência-AC vem de derrota acachapante no jogo de ida. A equipe acreana sofreu uma das piores derrotas de sua história na Série D.


Como visitante, o time tem números preocupantes e precisa de uma atuação histórica. A missão é praticamente impossível diante da diferença de qualidade.



  • ❌ Independência-AC 1x5 Altos-PI - Série D (Ida)

  • ✅ Independência-AC 2x1 Manauara - Série D

  • ❌ Águia Marabá 4x1 Independência-AC - Série D

  • ❌ Independência-AC 0x1 Humaitá - Série D

  • ✅ GAS 1x2 Independência-AC - Série D


A matemática favorece completamente o Altos-PI neste confronto de volta. O time piauiense construiu vantagem suficiente para administrar o resultado em casa.


A Independência-AC precisaria de um feito histórico para reverter tamanha desvantagem. O mais provável é que o Altos confirme a classificação sem grandes dificuldades.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

