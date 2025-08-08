Almería x Elche: Palpite de Odds +5.00 e +7.00, Onde Assistir, Amistoso, 08/08

Almería x Elche: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e veja toda a informação sobre o jogo amistoso.

Este duelo entre Almería e Elche, embora seja um amistoso, promete ser um jogo interessante para os apostadores, com odds que sugerem um confronto equilibrado e oportunidades em diferentes mercados.

O que esperar? Um jogo com boas chances de gols, mas sem grande favoritismo de uma equipe.

Odds atrativas em mercados como "Ambas Marcam" e "Mais de 2,5 Gols", que podem ser boas apostas de risco moderado.

Para quem busca palpites ousados, mercados como Handicap Asiático, Resultado Correto ou Mais de 3,5 Gols podem trazer boas oportunidades.

🔹 Dica: Como é um amistoso, vale acompanhar possíveis escalações e abordagens das equipes antes de definir suas apostas!

Almeria x Elche: Palpite de Odds Altas

💣 Total de Gols - Mais de 3,5 (Odd: 2.88)

💥 Múltiplo Resultado Correto - 1-2, 1-3, 1-4 (Odd: 7.00)

🎲 Resultado Final & Ambas Marcam - Almería & Sim (Odd: 5.00)

Almería x Elche: Palpite de Odds Médias

🔀 Chance Dupla - 1X (Almería ou Empate) (Odd: 1.42)

⚽ Ambas equipes marcam - Sim (Odd: 1.63)

📊 Mais de 2,5 gols (Odd: 1.78)

⏳ Resultado ao Intervalo - Empate (Odd: 2.15)

🎯 Total de Escanteios - Mais de 8,5 (Odd: 2.10)

*Atenção: As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento. Sempre confira as cotações atualizadas antes de apostar.

📊 Análise das Odds Principais

Resultado Final:

Elche (2.35) e Almería (2.80) têm cotações próximas, indicando que as casas de apostas veem as equipes em um patamar similar.

Empate (3.50) também aparece como uma opção viável, principalmente por se tratar de um amistoso, onde o ritmo pode ser mais controlado.

Total de Gols:

Mais de 2,5 gols (1.78) é ligeiramente favorito contra Menos de 2,5 (1.95), o que sugere expectativa de um jogo movimentado.

Ambas marcam (1.63) tem uma odd baixa, reforçando a ideia de que as duas equipes podem balançar as redes.

Mercados Alternativos para o Almería x Elche

Handicaps e Escanteios trazem boas oportunidades para apostas mais arriscadas.

Resultados Corretos e Múltiplos Placares têm odds altas, ideais para quem busca retornos maiores.

Almería x Elche: Onde Assistir

O jogo Almería x Elche não vai passar no Brasil, mas pode ser transmitido em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo