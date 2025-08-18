Assine UOL
Almeria
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
Segunda División - Spain
Albacete
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
4.1
2
5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.63
x
3.93
2
5.18
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.59
x
4.1
2
5.3
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
3.9
2
5.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 14:00

Almería x Albacete: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Segunda División (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Almería x Albacete: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 1ª rodada da Segunda División da Espanha 2025/26. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de los Juegos Mediterráneos, com transmissão ao vivo pela ESPN.


O Almería, um dos times mais fortes da divisão, joga em casa e é o grande favorito para começar a temporada com uma vitória. O Albacete, por sua vez, tenta surpreender fora de casa e estragar a festa dos anfitriões logo na primeira rodada.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Almería x Albacete Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.61 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Almería vence & Sim, odd pagando 3.60 na Betnacional


Para as apostas em Almería x Albacete, indicamos esses três palpites com base no favoritismo do time da casa e no histórico de gols do confronto.


🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.61


O Almería entra na temporada como um dos principais candidatos ao acesso e tem a obrigação de vencer em casa na estreia.


A equipe costuma ser muito forte em seu estádio e enfrenta um adversário de menor expressão. A aposta na vitória do time da casa é a escolha mais segura e lógica para este jogo.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83


O histórico de confrontos diretos apoia fortemente esta aposta. Nos dois últimos jogos entre Almería e Albacete, ambas as equipes marcaram gols.


Partidas de estreia costumam ser abertas, com as defesas ainda se ajustando, aumentando a chance de a rede balançar para os dois lados.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Almería vence & Sim, odd pagando 3.60


Esta aposta combinada oferece um retorno excelente e une os dois cenários prováveis. Ela prevê uma vitória do favorito Almería, mas com o Albacete conseguindo marcar um gol, assim como aconteceu nos últimos duelos entre eles. 


Almería x Albacete: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Almería x Albacete ao vivo na ESPN (TV a cabo). O jogo começa às 16h30, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Almería x Albacete - Segunda División

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de los Juegos Mediterráneos, Almería

  • 📺 Onde vai passar: ESPN


Almería x Albacete: Últimos jogos entre os times



  • 26/01/2025 - Albacete 2-1 Almería

  • 24/10/2024 - Almería 3-1 Albacete


Almería x Albacete: Quem Ganha? Melhores Odds


O Almería é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 62,1%. O Albacete é o azarão com apenas 18,9% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 25%.



  • 🏆 Almería vence, odd 1.61 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.00 na Superbet

  • 👀 Albacete vence, odd 5.30 na F12.bet

Almeria x Albacete: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Almeria x Albacete: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Albacete
2 - 1
Almeria
2024 Segunda División
Almeria
3 - 1
Albacete
2020 Segunda División
Almeria
1 - 1
Albacete
2020 Segunda División
Albacete
1 - 2
Almeria
2019 Segunda División
Albacete
0 - 1
Almeria

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

UOL - Admin

Palpites