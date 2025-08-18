- V
Almería x Albacete: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Segunda División (18/08)
Almería x Albacete: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 1ª rodada da Segunda División da Espanha 2025/26. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de los Juegos Mediterráneos, com transmissão ao vivo pela ESPN.
O Almería, um dos times mais fortes da divisão, joga em casa e é o grande favorito para começar a temporada com uma vitória. O Albacete, por sua vez, tenta surpreender fora de casa e estragar a festa dos anfitriões logo na primeira rodada.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Almería x Albacete Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.61 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Almería vence & Sim, odd pagando 3.60 na Betnacional
Para as apostas em Almería x Albacete, indicamos esses três palpites com base no favoritismo do time da casa e no histórico de gols do confronto.
🔥 Palpite 1. Almería vence, odd pagando 1.61
O Almería entra na temporada como um dos principais candidatos ao acesso e tem a obrigação de vencer em casa na estreia.
A equipe costuma ser muito forte em seu estádio e enfrenta um adversário de menor expressão. A aposta na vitória do time da casa é a escolha mais segura e lógica para este jogo.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83
O histórico de confrontos diretos apoia fortemente esta aposta. Nos dois últimos jogos entre Almería e Albacete, ambas as equipes marcaram gols.
Partidas de estreia costumam ser abertas, com as defesas ainda se ajustando, aumentando a chance de a rede balançar para os dois lados.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Final & Ambas Marcam: Almería vence & Sim, odd pagando 3.60
Esta aposta combinada oferece um retorno excelente e une os dois cenários prováveis. Ela prevê uma vitória do favorito Almería, mas com o Albacete conseguindo marcar um gol, assim como aconteceu nos últimos duelos entre eles.
Almería x Albacete: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Almería x Albacete ao vivo na ESPN (TV a cabo). O jogo começa às 16h30, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Almería x Albacete - Segunda División
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de los Juegos Mediterráneos, Almería
- 📺 Onde vai passar: ESPN
Almería x Albacete: Últimos jogos entre os times
- 26/01/2025 - Albacete 2-1 Almería
- 24/10/2024 - Almería 3-1 Albacete
Almería x Albacete: Quem Ganha? Melhores Odds
O Almería é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 62,1%. O Albacete é o azarão com apenas 18,9% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 25%.
- 🏆 Almería vence, odd 1.61 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.00 na Superbet
- 👀 Albacete vence, odd 5.30 na F12.bet
Almeria x Albacete: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Almeria x Albacete: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Almeria x Albacete: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
