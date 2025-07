Alianza Universidad x Alianza Atlético: Palpites, Onde Assistir - Liga 1 - 05/07

Alianza Universidad x Alianza Atlético: confira os palpites para o jogo que ocorre no estádio Heraclio Tapia León, em Huánuco, no sábado, 05/07, às 19h30 (horário de Brasília), pela rodada 18 do Torneo Apertura da Liga 1.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir à partida ao vivo e as escalações oficiais.

Alianza Universidad x Alianza Atlético: Palpites - Liga 1



Palpite 1 - Resultado Final: Alianza Atlético vence

Nos últimos confrontos, Alianza Universidad venceu 1 e Alianza Atlético 0, mas o visitante vem em sequência de 5 vitórias nos últimos jogos, enquanto os donos da casa perderam 3 dos 5 mais recentes.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Os dois times marcaram em 3 dos 5 jogos mais recentes de cada, refletindo média ofensiva equilibrada e sugerindo gols de ambos no confronto.

Palpite 3 - Mais de 1,5 gols

Combinando 4 gols nos últimos 5 jogos da Universidade e 9 do Atlético, a partida tende a alcançar ao menos dois gols no total.

Alianza Universidad x Alianza Atlético - Onde Assistir

Alianza Universidad x Alianza Atlético se enfrentam no sábado, 05/07, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Heraclio Tapia León, em Huánuco (Peru).

Transmissão: GOLPERU e Liga1 Play (streaming oficial no Peru).