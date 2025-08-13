Alianza Lima x Universidad Católica: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana (13/08)

O duelo entre Alianza Lima e Universidad Católica acontece nesta quarta-feira, 13/08, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O apito inicial está marcado para às 21:30 no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

O time peruano busca aproveitar o fator casa para construir vantagem na primeira partida das oitavas. O Alianza chega em bom momento na temporada, com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Já o Universidad Católica vive fase inconsistente, embora não saiba o que é perder há quatro jogos consecutivos.

Confira nossos palpites de Alianza Lima x Universidad Católica, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Alianza Lima x Universidad Católica: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas dos últimos jogos, o Universidad Católica chega como favorito técnico. O time equatoriano marca 2.2 gols por jogo em média, enquanto o Alianza Lima tem média de 1.3 gols marcados.



🎯 Universidad Católica vence - odd 2.90

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.00

🎯 Ambos marcam - odd 1.97



Palpites Alternativos Alianza Lima x Universidad Católica

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O momento ofensivo superior do Universidad Católica pode render retornos interessantes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos atraentes para quem busca odds mais altas. O histórico recente favorece claramente os visitantes.



🎯 Universidad Católica vence por 2+ gols - odd 5.60

🎯 Universidad Católica marca 2+ gols - odd 3.90

🎯 Primeiro tempo com mais gols - odd 2.65



Super Palpites Alianza Lima x Universidad Católica



🚀 Universidad Católica vence + Mais de 2.5 gols - odd 7.80



💰 Palpites de Odds Baixas Alianza Lima x Universidad Católica



🔵 Universidad Católica não perde - odd 1.18

🟢 Mais de 0.5 gols - odd 1.06

🟡 Universidad Católica marca - odd 1.62



⚖️ Palpites de Odds Médias Alianza Lima x Universidad Católica



🔵 Universidad Católica vence - odd 2.90

🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.00

🟡 Ambos marcam - odd 1.97



🚀 Palpites de Odds Altas Alianza Lima x Universidad Católica



🔵 Universidad Católica vence por 2+ gols - odd 5.60

🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.45

🟡 Universidad Católica marca 3+ gols - odd 8.00



Alianza Lima x Universidad Católica: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida