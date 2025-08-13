Assine UOL
Alianza Lima
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Alejandro Villanueva
Universidad Catolica
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Alianza Lima x Universidad Católica: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana (13/08)

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
4 min

O duelo entre Alianza Lima e Universidad Católica acontece nesta quarta-feira, 13/08, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O apito inicial está marcado para às 21:30 no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.


O time peruano busca aproveitar o fator casa para construir vantagem na primeira partida das oitavas. O Alianza chega em bom momento na temporada, com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Já o Universidad Católica vive fase inconsistente, embora não saiba o que é perder há quatro jogos consecutivos.


Confira nossos palpites de Alianza Lima x Universidad Católica, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Alianza Lima x Universidad Católica: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas dos últimos jogos, o Universidad Católica chega como favorito técnico. O time equatoriano marca 2.2 gols por jogo em média, enquanto o Alianza Lima tem média de 1.3 gols marcados.



  • 🎯 Universidad Católica vence - odd 2.90

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.00

  • 🎯 Ambos marcam - odd 1.97


Palpites Alternativos Alianza Lima x Universidad Católica


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O momento ofensivo superior do Universidad Católica pode render retornos interessantes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos atraentes para quem busca odds mais altas. O histórico recente favorece claramente os visitantes.



  • 🎯 Universidad Católica vence por 2+ gols - odd 5.60

  • 🎯 Universidad Católica marca 2+ gols - odd 3.90

  • 🎯 Primeiro tempo com mais gols - odd 2.65


Super Palpites Alianza Lima x Universidad Católica



  • 🚀 Universidad Católica vence + Mais de 2.5 gols - odd 7.80


💰 Palpites de Odds Baixas Alianza Lima x Universidad Católica



  • 🔵 Universidad Católica não perde - odd 1.18

  • 🟢 Mais de 0.5 gols - odd 1.06

  • 🟡 Universidad Católica marca - odd 1.62


⚖️ Palpites de Odds Médias Alianza Lima x Universidad Católica



  • 🔵 Universidad Católica vence - odd 2.90

  • 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.00

  • 🟡 Ambos marcam - odd 1.97


🚀 Palpites de Odds Altas Alianza Lima x Universidad Católica



  • 🔵 Universidad Católica vence por 2+ gols - odd 5.60

  • 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.45

  • 🟡 Universidad Católica marca 3+ gols - odd 8.00


Alianza Lima x Universidad Católica: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Alianza Lima x Universidad Católica - Copa Sul-Americana 2025

  • 📅 Data: 13/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima

  • 📺 Transmissão: Paramount+


 

Alianza Lima x Universidad Catolica: Palpite do Dia

Alianza Lima Vence
Superbet logo
1.95
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Alianza Lima x Universidad Catolica: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Alianza Lima x Universidad Catolica: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Universidad Catolica
0 - 0
Alianza Lima

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alianza Lima
Empate
Universidad Catolica

Como Alianza Lima e Universidad Católica Chegam Para o Confronto


O Alianza Lima mantém invencibilidade há cinco jogos, com duas vitórias e dois empates na sequência mais recente. O time não perde há cinco partidas e busca manter a sequência positiva.


O Universidad Católica não perde há quatro jogos consecutivos, mas alterna entre vitórias e empates. A equipe equatoriana tem 70% dos jogos com mais de 2.5 gols nos últimos 10 confrontos.


Últimos Jogos do Alianza Lima


O time peruano demonstra solidez defensiva na temporada atual. A equipe sofre apenas 0.6 gols por jogo e tem mantido regularidade, especialmente em casa.


O Alianza não consegue grande volume ofensivo, mas marca 1.3 gols por partida em média. A defesa tem sido o ponto forte, com 50% dos jogos sem sofrer gols.



  • ❌ Ayacucho 0-1 Alianza Lima - Campeonato Peruano

  • 🟡 Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal - Campeonato Peruano

  • ✅ ADC Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima - Campeonato Peruano

  • 🟡 Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético - Campeonato Peruano

  • 🟡 Grêmio 1-1 Alianza Lima - Copa Sul-Americana


Últimos Jogos do Universidad Católica


O time equatoriano vive excelente momento ofensivo nos últimos jogos. A equipe marca 2.2 gols por jogo e tem criado muitas oportunidades de gol em cada partida.


O Universidad mostra consistência ofensiva tanto em casa quanto fora. O time sofre 1.6 gols por partida mas compensa com alto volume de gols marcados.



  • 🟡 Orense 1-1 Universidad Católica - Campeonato Equatoriano

  • ✅ Universidad Católica 6-2 Aucas - Campeonato Equatoriano

  • ✅ Macará 1-4 Universidad Católica - Campeonato Equatoriano

  • ✅ Universidad Católica 3-0 Vinotinto FC - Campeonato Equatoriano

  • ❌ Manta 4-2 Universidad Católica - Campeonato Equatoriano


Nossa Opinião para Alianza Lima x Universidad Católica


O Universidad Católica chega como favorito natural devido ao poder ofensivo superior. A equipe tem mais potencial para marcar gols e vem de sequência importante de vitórias.


O fator casa pode equilibrar a partida, mas a diferença ofensiva atual favorece os visitantes. Esperamos jogo com gols de ambos os lados.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

UOL - Admin

Palpites