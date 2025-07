Alianza Lima x Deportivo Binacional: Palpites, Onde Assistir - Liga 1 - 05/07

Alianza Lima x Deportivo Binacional: confira os palpites para o jogo que ocorre no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no sábado, 05/07, às 22h00 (horário de Brasília), pela Liga 1 do Peru.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir à partida ao vivo e as escalações oficiais.

Alianza Lima x Deportivo Binacional: Palpites - Liga 1



Palpite 1 - Resultado Final: Alianza Lima vence



Palpite 2 - Mais de 1,5 gols



Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 1 - Resultado Final: Alianza Lima vence

Alianza Lima venceu 9 dos últimos 14 confrontos diretos, incluindo 8 vitórias em casa em 8 jogos no estádio [cite]. O time soma 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 9 jogos no Apertura, com forte atuação como mandante.

Palpite 2 - Mais de 1,5 gols

As estatísticas mostram que Alianza Lima tem média de 1,60 gol por jogo em casa, e Binacional apresenta média de 1,15 na temporada. Mais de 2 gols ocorrem em 50% dos jogos do visitante e 14% dos mandos, cenário que empurra o total acima de 1,5.

Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Ocorre em 15% das partidas globais e em 50% dos jogos de Binacional como visitante. Com forças ofensivas equilibradas e defesas permeáveis, há chance real de ambos balançarem a rede.

Alianza Lima x Deportivo Binacional - Onde Assistir

Alianza Lima x Deportivo Binacional se enfrentam no sábado, 05/07, às 22h00 (horário de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru).

Transmissão: Gol Perú e Liga1 Play (streaming oficial no Peru).