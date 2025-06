Alianza Atletico x Atletico Grau: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primera División - 29/06

Confira palpites e saiba onde assistir Alianza Atletico x Atletico Grau, jogo no Estádio Campeones del '36, em Sullana, no dia 29 de junho de 2025, às 17:00, válido pela Primera División do Peru.

O Alianza Atlético vive uma ótima fase e ocupa a 4ª posição com 28 pontos, mostrando força ofensiva (25 gols marcados) e um saldo positivo de +10.

Já o Atlético Grau aparece em 11º lugar com 19 pontos, tentando se aproximar da metade superior da tabela, mas ainda sofrendo com empates e desempenho irregular.

Jogando em casa, o Alianza busca manter o embalo e seguir na briga pelo topo, enquanto o Grau tenta surpreender para voltar a vencer fora de casa.

Alianza Atletico x Atletico Grau Palpites de Hoje - Primera División





⚽ Ambas as equipes marcam (BTTS: Sim) – odds ~2.10

Estatísticas mostram que cerca de 53 % dos jogos da liga têm gols de ambos os lados.







⚽ Over 2.5 gols – odds ~1.96

Nos confrontos diretos recentes, os últimos 3 jogos tiveram mais de 2,5 gols, com média de 3,4 gols por partida.







⚽ Handicap Asiático – Atlético Grau +0.5 – odds 2.35

Apesar de visitante, o Atlético Grau tem equilíbrio em confrontos e grande chance de pelo menos empatar, já que nos últimos 7 jogos contra Alianza Atlético teve 2 vitórias e 1 empate .





Alianza Atletico x Atletico Grau Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.