Alemanha x Itália: palpite, onde assistir e escalação (Liga das Nações 2025) - 23/03

Com um time muito forte ofensivamente, a equipe bávara possui boa sequência invicta e vai jogar em casa, em um dos estádios mais difíceis para o adversário, o Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund e famoso pela pressão das arquibancadas da Muralha Amarela.

Por isso, uma pressão inicial da Alemanha deve acontecer mesmo que esteja na frente do placar agregado, aumentando as chances de “green” nesta aposta. Toque no botão para fazer este palpite!

🎯Palpite 2 - Marcar gol ou dar assistência - Musiala (Médio Risco)

A Alemanha conta com ótimos jogadores, como de costume, e um deles chama a atenção pela técnica e eficiência no ataque. Musiala, craque do Bayern de Munique, tem dois gols e três assistências em cinco jogos na Liga das Nações.

Portanto, um palpite em que você pode ter um gol ou uma assistência de Musiala, com uma odd maior do que 2,00, não deve passar despercebida. Toque no botão para fazer este palpite!