Alemanha x Irlanda do Norte: Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa

Confira os melhores palpites para Alemanha x Irlanda do Norte, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Alemanha e Irlanda do Norte se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 neste domingo, dia 07 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion. Alemanha e Irlanda do Norte terá transmissão do Sportv (tv por assinatura) e do Globoplay (streaming).

Na primeira rodada, a Alemanha perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2x0. Enquanto a Irlanda do Norte venceu Luxemburgo por 3x1.

Palpites de Alemanha x Irlanda do Norte: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Alemanha entra como favorita, com um ataque forte e a necessidade de recuperação após a derrota na primeira rodada. A Irlanda do Norte, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para conter o ataque alemão.



⚽ Resultado Final: Alemanha - Odd de 1.12 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.46 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.48 na Novibet



Como Alemanha e Irlanda do Norte Chegam Para o Confronto

A Alemanha chega para a partida buscando a recuperação após a derrota por 2x0 na primeira rodada. A equipe teve um bom volume ofensivo, com 4.0 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol, além de 8.0 escanteios, o que mostra que o ataque funciona, apesar de não ter conseguido marcar. A defesa, por sua vez, sofreu uma média de 2.0 gols, o que indica uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida. Jogando em casa, a Alemanha buscará a vitória para somar os primeiros pontos e subir na tabela.

A Irlanda do Norte, por sua vez, vem de uma vitória por 3x1 e chega para o confronto com moral alta. A equipe tem um ataque com média de 3.0 gols marcados e 6.0 chutes no gol, o que demonstra um poder ofensivo considerável. A defesa, no entanto, sofreu uma média de 1.0 gol, o que indica que pode ser explorada. A Irlanda do Norte buscará um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.

Palpites Alternativos Alemanha x Irlanda do Norte



⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.10 na Superbet



⚽ Resultado ao intervalo - Alemanha - Odd de 1.38 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.00 na Stake



Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.

Palpites de Odds Médias Alemanha x Irlanda do Norte



⚽ Tempo com o maior número de gols - 1º Tempo - Odd de 2.92 na Superbet



⚽ Total chutes a gol - Rudiger - Mais de 0.5 - Odd de 3.30 na Stake



⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 4.50 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Alemanha x Irlanda do Norte



⚽ Placar Exato: 3x0 - Odd de 5.80 na Stake



⚽ Total de chutes na trave - Irlanda do Norte - Mais de 0.5 - Odd de 6.40 na Superbet



⚽ Gol de Cobrança de Falta - Sim - Odd de 9.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa da Irlanda do Norte.

Informações do Jogo: Alemanha x Irlanda do Norte: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida