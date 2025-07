Alemanha x Espanha Feminino: Palpite, Onde Assistir - Eurocopa (23/07)

Alemanha x Espanha Feminino: Palpite pela semifinal da Eurocopa. Veja aqui os melhores prognósticos da partida de futebol feminino, onde assistir ao jogo e as escalações.

Alemanha e Espanha se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em partida válida pela semifinal da Eurocopa Feminina. A bola rola às 16h no Estádio Letzigrund, em Zurique, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da CazéTV.

A Alemanha vai a campo após classificação heroica nos pênaltis contra a França, jogando com uma jogadora a menos por mais de 90 minutos. As alemãs são as maiores campeãs da Eurocopa e buscam mais uma final. Já a Espanha chega embalada com vitória tranquila por 2 a 0 sobre a Suíça e fez uma fase de grupos perfeita com 100% de aproveitamento.

Confira nosso palpite de Alemanha x Espanha, saiba onde assistir ao vivo e todas as informações desta semifinal decisiva da Eurocopa Feminina.

Alemanha x Espanha Feminino: Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5 - odd pagando 1.90 na Superbet

Palpite 2 - Espanha marca primeiro - odd pagando 1.65 na Bet365

Palpite 3 - Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.85 na KTO



Para as apostas em Alemanha x Espanha sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times têm características ofensivas bem definidas na Eurocopa Feminina.

Total de gols no 1º tempo: Mais de 1.5 - odd pagando 1.90

A Espanha tem mostrado efetividade desde o primeiro tempo, com gols distribuídos principalmente entre os minutos 0-15 e 76-90. As espanholas têm média de 4,33 gols marcados em casa, indicando capacidade de pressionar desde o início da partida.

A Alemanha, mesmo com dificuldades recentes, possui poder ofensivo entre os minutos 46-75, mas também pode sofrer gols cedo. O ritmo alto esperado em uma semifinal e a necessidade de ambas as equipes se imporem desde o início favorecem gols já na primeira etapa.

Espanha marca primeiro - odd pagando 1.65

As estatísticas mostram que a Espanha tem 100% de reviravoltas quando não abre o marcador, mas prefere controlar o jogo desde cedo. Com média de 4 gols por partida e apenas 0,75 sofridos, as espanholas têm padrão de domínio ofensivo.

A Alemanha abre o marcador em apenas 50% dos jogos em casa, enquanto sofreu o primeiro gol em partidas recentes. A superioridade técnica espanhola e o fato de chegar com menos desgaste físico favorecem o primeiro gol da partida.

Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.85

A Alemanha tem 50% dos jogos com mais de 2,5 gols e média de 1,5 gols marcados por partida. Mesmo com dificuldades defensivas, a equipe alemã mantém capacidade de criar chances contra qualquer adversário, especialmente em jogos decisivos.

A Espanha, apesar da solidez defensiva, enfrenta uma Alemanha que precisa se expor para buscar o resultado. O peso da semifinal e a tradição alemã em competições importantes tornam provável que ambas as seleções balancem as redes neste confronto direto.

Alemanha x Espanha Feminino: Escalações

As escalações prováveis para esta semifinal da Eurocopa Feminina mostram que ambas as seleções devem ir com o que têm de melhor disponível.



Provável escalação da Alemanha: Ann-Katrin Berger; Sarai Linder, Janina Minge, Rebecca Knaak; Elisa Senss, Sjoeke Nüsken, Jule Brand, Klara Bühl; Lea Schüller e Laura Freigang.

Provável escalação da Espanha: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Athenea del Castillo, Esther González e Salma Paralluelo.



A Alemanha pode ter mudanças após o desgaste da partida contra a França. Já a Espanha mantém a base que vem apresentando excelente futebol ao longo da competição.

Alemanha x Espanha - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Alemanha x Espanha na CazéTV. A partida está marcada para às 16h desta quarta-feira, no Estádio Letzigrund. Confira todas as opções de transmissão em onde assistir.

Tudo o que você precisa saber de Alemanha x Espanha:



⚽️ Confronto: Alemanha x Espanha - Eurocopa Feminina

📅 Data: 23/07/25

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Letzigrund, Zurique

📺 Onde vai passar Alemanha x Espanha: CazéTV (YouTube)



Alemanha x Espanha - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

O retrospecto direto entre Alemanha e Espanha nos últimos confrontos mostra:



09/08/2024 - Espanha 0x1 Alemanha (Jogos Olímpicos 2024)



12/07/2022 - Alemanha 2x0 Espanha (Eurocopa Feminina 2022)



Alemanha x Espanha: quem ganha? - Melhores Odds

A Espanha tem 65% de probabilidade de vencer esta quarta-feira, 23/07. Isso porque o time espanhol vem em melhor momento na competição, com futebol mais consistente e menos desgaste físico. A campanha perfeita na fase de grupos também favorece as comandadas de Montse Tomé.



Empate - Odd de 4.40 na Superbet

Alemanha ganha - Odd de 5.25 na Superbet

Espanha ganha - Odd de 1.55 na Superbet



As odds mostram claro favoritismo para a Espanha, que busca retornar à final da Eurocopa Feminina após conquistar o título em 2022.

