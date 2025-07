Aldosivi x Newells Old Boys: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina - 26/07

Aldosivi x Newells Old Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O duelo marca o encontro de dois times que vivem momentos distintos: o Aldosivi tenta somar pontos em casa para se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Newell’s busca consolidar uma campanha mais estável no campeonato.

Aldosivi x Newells Old Boys Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.65 na Novibet







Palpite 2 - Vitória do Newell's Old Boys - odd pagando 2.10 na Novibet







Palpite 3 - Resultado Exato: 0x1 Newell's - odd pagando 6.50 na Novibet





Estes palpites são baseados na tendência da Liga Argentina de partidas equilibradas e com placares apertados. Além disso, o visitante tem mais estrutura para controlar o jogo.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.65

Um padrão recorrente no campeonato. Jogo entre equipes de meio e parte de baixo da tabela tende a ser mais truncado. Com defesas compactas, a expectativa é de poucos gols.

Esse mercado é ideal para quem busca mais consistência no longo prazo.

Vitória do Newell’s Old Boys - odd pagando 2.10

Mesmo fora de casa, o Newell’s costuma se apresentar melhor contra equipes de menor investimento, como o Aldosivi. A odd acima de 2.00 é atrativa para quem confia no favoritismo leve do time visitante.

Vale considerar que o time do Aldosivi não tem feito bons jogos nem mesmo como mandante.

Resultado Exato: 0x1 Newell’s - odd pagando 6.50

Para quem quer ousar com uma aposta mais arriscada, o placar exato de 1x0 para o Newell’s é uma alternativa com excelente retorno. Corresponde a um cenário de domínio controlado do visitante e dificuldades ofensivas do Aldosivi.

Aldosivi x Newells Old Boys: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber do jogo Aldosivi x Newells Old Boys