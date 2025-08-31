Assine UOL
Aldosivi
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio José María Minella
Boca Juniors
Aldosivi x Boca Juniors Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga Argentina (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
3 min

 


Aldosivi e Boca Juniors se enfrentam neste sábado, 31 de agosto, em partida válida pela vigésima quinta rodada da Liga Profesional Argentina 2025. A bola rola a partir das 17h30 no Estádio José María Minella, em Mar del Plata. O confronto terá transmissão na ESPN e Disney+.


O Aldosivi busca uma vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Já o Boca Juniors chega em um momento de pressão para se manter na briga por posições mais altas na tabela.


Confira nossos palpites de Aldosivi x Boca Juniors, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje]() em nossa seção especializada.


Palpites de Aldosivi x Boca Juniors: Nossas 3 Melhores Dicas


Ao analisar Aldosivi x Boca Juniors, é fundamental observar a fase atual das equipes na Liga Argentina. O Aldosivi tem lutado para pontuar, enquanto o Boca Juniors busca uma recuperação para subir na classificação.


Considerando o histórico recente e a necessidade de ambos os times, nossos palpites se concentram em mercados que podem oferecer boas oportunidades de retorno, com foco na dinâmica de jogo esperada.



  • 🎯 Vitória do Boca Juniors - odd 2.15

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.45


Para os palpites de Aldosivi x Boca Juniors, a busca por um resultado positivo é clara para ambas as equipes. O momento atual das equipes, com o Boca Juniors precisando vencer para se firmar, sugere um jogo aberto.


Palpites Alternativos Aldosivi x Boca Juniors


Para quem busca oportunidades com um pouco mais de risco e potencial de retorno, separamos palpites alternativos. Estes mercados levam em conta detalhes específicos do confronto e o histórico recente dos times.


Essas opções são voltadas para apostadores que já acompanham mais de perto o futebol argentino e entendem as nuances de cada partida. O duelo pode apresentar surpresas.



  • 🎯 Placar Exato: Boca Juniors 2x1 Aldosivi - odd 7.50

  • 🎯 Intervalo: Empate - odd 2.20

  • 🎯 Último Gol Marcado Pelo Boca Juniors - odd 1.90


Super Palpites Aldosivi x Boca Juniors



  • 🚀 Vitória do Boca Juniors com Ambas Marcam Sim - odd 3.80


💰 Palpites de Odds Baixas Aldosivi x Boca Juniors



  • 🔵 Boca Juniors para vencer - odd 2.15

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

  • 🟡 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40


⚖️ Palpites de Odds Médias Aldosivi x Boca Juniors



  • 🔵 Boca Juniors para vencer e Mais de 1.5 Gols - odd 2.95

  • 🟢 Aldosivi Marca Gol - odd 1.75

  • 🟡 Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 1.70


🚀 Palpites de Odds Altas Aldosivi x Boca Juniors



  • 🔵 Boca Juniors vence por 2 gols de diferença - odd 4.20

  • 🟢 Marcador do Primeiro Gol: Boca Juniors - odd 2.50

  • 🟡 Total de Gols Ímpares - odd 2.00


Aldosivi x Boca Juniors: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Aldosivi x Boca Juniors - Liga Profesional Argentina 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 17:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio José María Minella, Mar del Plata

  • 📺 Transmissão: ESPN


Nossa Opinião para Aldosivi x Boca Juniors


O Boca Juniors chega como favorito, mas o Aldosivi em casa pode surpreender. A necessidade do Boca em vencer para se manter na parte de cima da tabela é um fator motivador.


Esperamos um jogo com boas chances para ambos os lados, mas com o Boca Juniors tendo um leve favoritismo devido ao seu poder de fogo e qualidade individual.

Aldosivi x Boca Juniors: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aldosivi x Boca Juniors: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
2 - 1
Aldosivi
2022 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
2 - 1
Aldosivi
2022 Liga Profesional Argentina
Aldosivi
1 - 2
Boca Juniors
2021 Liga Profesional Argentina
Aldosivi
0 - 3
Boca Juniors
2019 Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
2 - 0
Aldosivi

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

