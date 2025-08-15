- D
- D
- E
- D
- E
- V
- V
- E
- D
- V
Aldosivi x Belgrano: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argentino (15/08)
Aldosivi x Belgrano: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio José María Minella, com transmissão ao vivo pela ESPN.
O confronto apresenta duas equipes em momentos completamente opostos na competição. O Aldosivi ocupa a 15ª posição com somente 2 pontos e busca desesperadamente uma vitória para se reabilitar. Já o Belgrano está na parte de cima da tabela, em 3º lugar com 7 pontos, e quer vencer para se manter na briga pela liderança.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Aldosivi x Belgrano Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Belgrano vence, odd pagando 2.65 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Belgrano, odd pagando 1.79 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.40 na Betnacional
Para as apostas em Aldosivi x Belgrano, indicamos esses três palpites com base na grande diferença de momento entre os dois times e nas estatísticas recentes.
🔥 Palpite 1. Belgrano vence, odd pagando 2.65
A aposta na vitória do Belgrano oferece um valor excelente. A equipe vem de duas vitórias seguidas e vive uma fase muito superior à do Aldosivi, que não vence há cinco jogos.
Além disso, o único confronto direto recente entre eles terminou com vitória do Belgrano por 2 a 0. A superioridade técnica e a confiança do time visitante são fatores decisivos.
⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Belgrano, odd pagando 1.79
Para quem busca uma aposta mais segura, o mercado de “Empate Anula Aposta” a favor do Belgrano é a melhor opção.
Você aposta na vitória do time visitante e, caso a partida termine empatada, o valor da aposta é devolvido. Dado o favoritismo do Belgrano, essa é uma maneira inteligente de reduzir os riscos.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.40
Os jogos do Belgrano costumam ter poucos gols, com 60% de suas partidas terminando com menos de 2,5 gols.
Somando isso ao fato de que o Aldosivi não conseguiu marcar em 50% dos seus últimos jogos, a tendência é de um placar baixo, provavelmente controlado pela sólida defesa do Belgrano.
Aldosivi x Belgrano: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Aldosivi x Belgrano ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 15h30, nesta sexta-feira, no Estádio José María Minella.
Tudo o que você precisa saber de Aldosivi x Belgrano:
- ⚽️ Confronto: Aldosivi x Belgrano - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 15/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio José María Minella, Mar del Plata
- 📺 Onde vai passar: ESPN
Aldosivi x Belgrano: Último jogo entre os times
11/02/2025 - Belgrano 2-0 Aldosivi
Aldosivi x Belgrano: Quem Ganha? Melhores Odds
Apesar da grande diferença na tabela, as odds mostram um jogo equilibrado, com o Belgrano tendo um leve favoritismo com 37,7% de chance de vitória. O Aldosivi tem 35,1% de chances, enquanto o empate aparece com 35,7% de probabilidade.
- 🏆 Aldosivi vence, odd 2.85 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 2.80 na Superbet
- 👀 Belgrano vence, odd 2.65 na F12.bet
Aldosivi x Belgrano Cordoba: Palpite do Dia
Aldosivi x Belgrano Cordoba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Aldosivi x Belgrano Cordoba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.