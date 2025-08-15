Assine UOL
Aldosivi
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio José María Minella
Belgrano Cordoba
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
2.88
2
2.7
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 10:30

Aldosivi x Belgrano: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argentino (15/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Aldosivi x Belgrano: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio José María Minella, com transmissão ao vivo pela ESPN.


O confronto apresenta duas equipes em momentos completamente opostos na competição. O Aldosivi ocupa a 15ª posição com somente 2 pontos e busca desesperadamente uma vitória para se reabilitar. Já o Belgrano está na parte de cima da tabela, em 3º lugar com 7 pontos, e quer vencer para se manter na briga pela liderança.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Aldosivi x Belgrano Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Belgrano vence, odd pagando 2.65 na Superbet

  • Palpite 2. Empate Anula Aposta: Belgrano, odd pagando 1.79 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.40 na Betnacional


Para as apostas em Aldosivi x Belgrano, indicamos esses três palpites com base na grande diferença de momento entre os dois times e nas estatísticas recentes.


🔥 Palpite 1. Belgrano vence, odd pagando 2.65


A aposta na vitória do Belgrano oferece um valor excelente. A equipe vem de duas vitórias seguidas e vive uma fase muito superior à do Aldosivi, que não vence há cinco jogos.


Além disso, o único confronto direto recente entre eles terminou com vitória do Belgrano por 2 a 0. A superioridade técnica e a confiança do time visitante são fatores decisivos.


⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Belgrano, odd pagando 1.79


Para quem busca uma aposta mais segura, o mercado de “Empate Anula Aposta” a favor do Belgrano é a melhor opção.


Você aposta na vitória do time visitante e, caso a partida termine empatada, o valor da aposta é devolvido. Dado o favoritismo do Belgrano, essa é uma maneira inteligente de reduzir os riscos.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.40


Os jogos do Belgrano costumam ter poucos gols, com 60% de suas partidas terminando com menos de 2,5 gols. 


Somando isso ao fato de que o Aldosivi não conseguiu marcar em 50% dos seus últimos jogos, a tendência é de um placar baixo, provavelmente controlado pela sólida defesa do Belgrano.


Aldosivi x Belgrano: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Aldosivi x Belgrano ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 15h30, nesta sexta-feira, no Estádio José María Minella.


Tudo o que você precisa saber de Aldosivi x Belgrano:



  • ⚽️ Confronto: Aldosivi x Belgrano - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 15/08/2025

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio José María Minella, Mar del Plata

  • 📺 Onde vai passar: ESPN


Aldosivi x Belgrano: Último jogo entre os times




  • 11/02/2025 - Belgrano 2-0 Aldosivi




Aldosivi x Belgrano: Quem Ganha? Melhores Odds


Apesar da grande diferença na tabela, as odds mostram um jogo equilibrado, com o Belgrano tendo um leve favoritismo com 37,7% de chance de vitória. O Aldosivi tem 35,1% de chances, enquanto o empate aparece com 35,7% de probabilidade.



  • 🏆 Aldosivi vence, odd 2.85 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 2.80 na Superbet

  • 👀 Belgrano vence, odd 2.65 na F12.bet

Aldosivi x Belgrano Cordoba: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Besiktas - Eyüpspor
1
1.45
Goztepe - Fenerbahce
2
1.76
KV Mechelen - Gent
1
1.95
Múltipla
4.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
99.53
Aldosivi x Belgrano Cordoba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aldosivi x Belgrano Cordoba: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Belgrano Cordoba
2 - 0
Aldosivi
2018 Liga Profesional Argentina
Aldosivi
2 - 0
Belgrano Cordoba
2016 Liga Profesional Argentina
Belgrano Cordoba
0 - 0
Aldosivi
2015 Liga Profesional Argentina
Belgrano Cordoba
0 - 1
Aldosivi

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Aldosivi
Empate
Belgrano Cordoba

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

