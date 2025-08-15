Aldosivi x Belgrano: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argentino (15/08)

Aldosivi x Belgrano: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio José María Minella, com transmissão ao vivo pela ESPN.

O confronto apresenta duas equipes em momentos completamente opostos na competição. O Aldosivi ocupa a 15ª posição com somente 2 pontos e busca desesperadamente uma vitória para se reabilitar. Já o Belgrano está na parte de cima da tabela, em 3º lugar com 7 pontos, e quer vencer para se manter na briga pela liderança.

Aldosivi x Belgrano Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Belgrano vence, odd pagando 2.65 na Superbet



⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Belgrano, odd pagando 1.79 na Bet365



💧 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.40 na Betnacional



Para as apostas em Aldosivi x Belgrano, indicamos esses três palpites com base na grande diferença de momento entre os dois times e nas estatísticas recentes.

🔥 Palpite 1. Belgrano vence, odd pagando 2.65

A aposta na vitória do Belgrano oferece um valor excelente. A equipe vem de duas vitórias seguidas e vive uma fase muito superior à do Aldosivi, que não vence há cinco jogos.

Além disso, o único confronto direto recente entre eles terminou com vitória do Belgrano por 2 a 0. A superioridade técnica e a confiança do time visitante são fatores decisivos.

⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Belgrano, odd pagando 1.79

Para quem busca uma aposta mais segura, o mercado de “Empate Anula Aposta” a favor do Belgrano é a melhor opção.

Você aposta na vitória do time visitante e, caso a partida termine empatada, o valor da aposta é devolvido. Dado o favoritismo do Belgrano, essa é uma maneira inteligente de reduzir os riscos.

💧 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.40

Os jogos do Belgrano costumam ter poucos gols, com 60% de suas partidas terminando com menos de 2,5 gols.

Somando isso ao fato de que o Aldosivi não conseguiu marcar em 50% dos seus últimos jogos, a tendência é de um placar baixo, provavelmente controlado pela sólida defesa do Belgrano.

Aldosivi x Belgrano: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Aldosivi x Belgrano ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 15h30, nesta sexta-feira, no Estádio José María Minella.

Tudo o que você precisa saber de Aldosivi x Belgrano:



⚽️ Confronto: Aldosivi x Belgrano - Campeonato Argentino

📅 Data: 15/08/2025

⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio José María Minella, Mar del Plata

📺 Onde vai passar: ESPN



Aldosivi x Belgrano: Último jogo entre os times





11/02/2025 - Belgrano 2-0 Aldosivi





Aldosivi x Belgrano: Quem Ganha? Melhores Odds

Apesar da grande diferença na tabela, as odds mostram um jogo equilibrado, com o Belgrano tendo um leve favoritismo com 37,7% de chance de vitória. O Aldosivi tem 35,1% de chances, enquanto o empate aparece com 35,7% de probabilidade.