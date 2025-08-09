Assine UOL
Alcorcon
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Cacereño
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 06:01

Alcorcon x Cacereno: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Alcorcon x Cacereño: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Prestes a entrar em campo para a nova temporada, o Alcorcón e o Cacereño se enfrentam em um amistoso de pré-temporada nesta sexta-feira, 9 de agosto, às 15h (horário de Brasília). O jogo é uma oportunidade para as equipes ajustarem seus elencos, testarem novas táticas e darem rodagem aos jogadores antes do início oficial de seus respectivos campeonatos.


O Alcorcón, que se prepara para a disputa da terceira divisão espanhola, busca neste confronto ganhar ritmo e entrosamento. Já o Cacereño, que joga na quarta divisão, encara o amistoso como um desafio importante para medir forças contra um adversário de nível superior. O duelo promete ser um bom indicativo de como as equipes estão se formando para os desafios que estão por vir.


Alcorcon x Cacereño Palpite - Amistoso



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Alcorcon 2-1 Cacereño

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


Alcorcon x Cacereño: Onde Assistir


O jogo Alcorcon x Cacereño pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Alcorcon x Cacereño

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15h (horário de Brasília)

Alcorcon x Cacereño: Palpite do Dia

Alcorcon Vence
Superbet logo
1.85
Alcorcon x Cacereño: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Alcorcon x Cacereño: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2019 Copa del Rey
Cacereño
1 - 0
Alcorcon

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alcorcon
Empate
Cacereño

Aposte sempre com moderação e defina limites antes de jogar. As apostas esportivas devem ser vistas como entretenimento, e não como fonte de renda. Saiba mais sobre Jogo Responsável e mantenha o controle.  

UOL - Admin

Palpites