- D
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
Alcorcon x Cacereno: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Alcorcon x Cacereño: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Prestes a entrar em campo para a nova temporada, o Alcorcón e o Cacereño se enfrentam em um amistoso de pré-temporada nesta sexta-feira, 9 de agosto, às 15h (horário de Brasília). O jogo é uma oportunidade para as equipes ajustarem seus elencos, testarem novas táticas e darem rodagem aos jogadores antes do início oficial de seus respectivos campeonatos.
O Alcorcón, que se prepara para a disputa da terceira divisão espanhola, busca neste confronto ganhar ritmo e entrosamento. Já o Cacereño, que joga na quarta divisão, encara o amistoso como um desafio importante para medir forças contra um adversário de nível superior. O duelo promete ser um bom indicativo de como as equipes estão se formando para os desafios que estão por vir.
Alcorcon x Cacereño Palpite - Amistoso
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Alcorcon 2-1 Cacereño
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
Alcorcon x Cacereño: Onde Assistir
O jogo Alcorcon x Cacereño pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Alcorcon x Cacereño
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15h (horário de Brasília)
Alcorcon x Cacereño: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alcorcon x Cacereño: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Alcorcon x Cacereño: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Aposte sempre com moderação e defina limites antes de jogar. As apostas esportivas devem ser vistas como entretenimento, e não como fonte de renda. Saiba mais sobre Jogo Responsável e mantenha o controle.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- V
Imperatriz Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Celtic Vence
- D
- D
- V
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
Botafogo PB Vence