Alcorcon x Cacereno: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Alcorcon x Cacereño: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Prestes a entrar em campo para a nova temporada, o Alcorcón e o Cacereño se enfrentam em um amistoso de pré-temporada nesta sexta-feira, 9 de agosto, às 15h (horário de Brasília). O jogo é uma oportunidade para as equipes ajustarem seus elencos, testarem novas táticas e darem rodagem aos jogadores antes do início oficial de seus respectivos campeonatos.

O Alcorcón, que se prepara para a disputa da terceira divisão espanhola, busca neste confronto ganhar ritmo e entrosamento. Já o Cacereño, que joga na quarta divisão, encara o amistoso como um desafio importante para medir forças contra um adversário de nível superior. O duelo promete ser um bom indicativo de como as equipes estão se formando para os desafios que estão por vir.

Alcorcon x Cacereño Palpite - Amistoso



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Alcorcon 2-1 Cacereño



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Alcorcon x Cacereño: Onde Assistir

O jogo Alcorcon x Cacereño pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo