Albirex Niigata x Machida Zelvia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 29/06

Em posições bem distintas na tabela, Albirex Niigata (18º, com 19 pontos) recebe o Machida Zelvia (9º, com 31 pontos) num confronto importante para ambas as equipes. Para o Albirex, é um jogo de urgência; para o Zelvia, uma oportunidade de consolidar sua boa campanha.

O Niigata luta para sair da zona de rebaixamento e enfrenta dificuldades defensivas, com 33 gols sofridos e saldo negativo de -10.

Já o Machida busca manter-se na parte superior da tabela e aproximar-se dos primeiros colocados, apostando num desempenho equilibrado ao longo da época.