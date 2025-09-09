Assine UOL
Albania
  • V
  • E
  • E
  • V
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Arena Kombëtare
Latvia
  • D
  • E
  • E
  • D
  • V
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 10:30

Albânia x Letônia, Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Alex Alves
Autor
Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Albânia x Letônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Albânia x Letônia se enfrentam na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 15h45, o Estádio Air Albania, em Tirana, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (UEFA). O Albânia x Letônia passa no Brasil ao vivo na Disney+.


O equilíbrio na pontuação e o momento das equipes prometem um duelo de alta intensidade em busca de pontos cruciais para seguir sonhando com a vaga na Copa.


Albânia x Letônia Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Albania total de gols: Mais de 1.5 (1.62)

  • 🎯 Empate (4.25)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-0 (6.29)


⚖️ Albânia x Letônia Palpite Odds Médias



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.71

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.10

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.19


⚖️ Albânia x Letônia Palpite Odds Altas



  • 🎯 Vitória da Letônia: 8.81

  • 🎯 Empate: 4.25

  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.30


🚀 Albânia x Letônia Super Palpite 


🎯 Handicap Asiático - Albania (-1.25): 1.84


Albânia x Letônia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Tudo que precisa saber do jogo



  • ⚽️ Confronto: Albânia e Letônia - Eliminatórias Copa

  • 📅 Data: 09/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Albânia x Letônia: Escalações prováveis


Albânia: Mario Dajsinani; Elseid Hysaj, Marash Kumbulla, Maldini Kacurri, Naser Aliji; Nedim Bajrami, Medon Berisha, Adrion Pajaziti, Jasir Asani; Mirlind Daku, Armando Broja.


Letônia: Krijnis Zviedris; Raivis Jurkovskis, Andrejs Ciganiks, Daniels Balodis, Vitalijs Jagodinskis; Janis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs, Alvis Jaunzems, Aleksejs Saveljevs; Renars Varslavans, Vlad Gutkovskis.


Como Albânia e Letônia chegam ao jogo


As duas seleções chegam à 5ª rodada do Grupo K separadas por apenas um ponto na tabela: os albaneses ocupam a 3ª posição com 5 pontos, enquanto os letões estão logo atrás, em 4º lugar com 4 pontos.


A seleção comandada por Sylvinho soma 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, com 4 gols marcados e 3 sofridos, apresentando média de 1 gol por jogo.


Do outro lado, a Letônia registra números mais modestos: 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, com apenas 2 gols marcados e 5 sofridos, além de uma média ofensiva de 0,5 gols por jogo.

Albania x Latvia: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
4.4
Albania x Latvia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Albania x Latvia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Latvia
1 - 1
Albania

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

