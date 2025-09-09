Albânia x Letônia, Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Albânia x Letônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Albânia x Letônia se enfrentam na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 15h45, o Estádio Air Albania, em Tirana, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (UEFA). O Albânia x Letônia passa no Brasil ao vivo na Disney+.

O equilíbrio na pontuação e o momento das equipes prometem um duelo de alta intensidade em busca de pontos cruciais para seguir sonhando com a vaga na Copa.

Albânia x Letônia Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Albania total de gols: Mais de 1.5 (1.62)



🎯 Empate (4.25)



🎯 Resultado Exato: 1-0 (6.29)



⚖️ Albânia x Letônia Palpite Odds Médias



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.71



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.10



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.19



⚖️ Albânia x Letônia Palpite Odds Altas



🎯 Vitória da Letônia: 8.81



🎯 Empate: 4.25



🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.30



🚀 Albânia x Letônia Super Palpite

🎯 Handicap Asiático - Albania (-1.25): 1.84

Albânia x Letônia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber do jogo



⚽️ Confronto: Albânia e Letônia - Eliminatórias Copa



📅 Data: 09/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Albânia x Letônia: Escalações prováveis

Albânia: Mario Dajsinani; Elseid Hysaj, Marash Kumbulla, Maldini Kacurri, Naser Aliji; Nedim Bajrami, Medon Berisha, Adrion Pajaziti, Jasir Asani; Mirlind Daku, Armando Broja.

Letônia: Krijnis Zviedris; Raivis Jurkovskis, Andrejs Ciganiks, Daniels Balodis, Vitalijs Jagodinskis; Janis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs, Alvis Jaunzems, Aleksejs Saveljevs; Renars Varslavans, Vlad Gutkovskis.

Como Albânia e Letônia chegam ao jogo

As duas seleções chegam à 5ª rodada do Grupo K separadas por apenas um ponto na tabela: os albaneses ocupam a 3ª posição com 5 pontos, enquanto os letões estão logo atrás, em 4º lugar com 4 pontos.

A seleção comandada por Sylvinho soma 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, com 4 gols marcados e 3 sofridos, apresentando média de 1 gol por jogo.

Do outro lado, a Letônia registra números mais modestos: 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, com apenas 2 gols marcados e 5 sofridos, além de uma média ofensiva de 0,5 gols por jogo.