- V
- E
- E
- V
- D
- D
- E
- E
- D
- V
Albânia x Letônia, Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09
Albânia x Letônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Albânia x Letônia se enfrentam na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 15h45, o Estádio Air Albania, em Tirana, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (UEFA). O Albânia x Letônia passa no Brasil ao vivo na Disney+.
O equilíbrio na pontuação e o momento das equipes prometem um duelo de alta intensidade em busca de pontos cruciais para seguir sonhando com a vaga na Copa.
Albânia x Letônia Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Albania total de gols: Mais de 1.5 (1.62)
- 🎯 Empate (4.25)
- 🎯 Resultado Exato: 1-0 (6.29)
⚖️ Albânia x Letônia Palpite Odds Médias
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.71
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.10
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.19
⚖️ Albânia x Letônia Palpite Odds Altas
- 🎯 Vitória da Letônia: 8.81
- 🎯 Empate: 4.25
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.30
🚀 Albânia x Letônia Super Palpite
🎯 Handicap Asiático - Albania (-1.25): 1.84
Albânia x Letônia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Tudo que precisa saber do jogo
- ⚽️ Confronto: Albânia e Letônia - Eliminatórias Copa
- 📅 Data: 09/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Albânia x Letônia: Escalações prováveis
Albânia: Mario Dajsinani; Elseid Hysaj, Marash Kumbulla, Maldini Kacurri, Naser Aliji; Nedim Bajrami, Medon Berisha, Adrion Pajaziti, Jasir Asani; Mirlind Daku, Armando Broja.
Letônia: Krijnis Zviedris; Raivis Jurkovskis, Andrejs Ciganiks, Daniels Balodis, Vitalijs Jagodinskis; Janis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs, Alvis Jaunzems, Aleksejs Saveljevs; Renars Varslavans, Vlad Gutkovskis.
Como Albânia e Letônia chegam ao jogo
As duas seleções chegam à 5ª rodada do Grupo K separadas por apenas um ponto na tabela: os albaneses ocupam a 3ª posição com 5 pontos, enquanto os letões estão logo atrás, em 4º lugar com 4 pontos.
A seleção comandada por Sylvinho soma 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, com 4 gols marcados e 3 sofridos, apresentando média de 1 gol por jogo.
Do outro lado, a Letônia registra números mais modestos: 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, com apenas 2 gols marcados e 5 sofridos, além de uma média ofensiva de 0,5 gols por jogo.
Albania x Latvia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Albania x Latvia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Albania x Latvia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Bahia Vence
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Ivory Coast Vence
- E
- D
- E
- D
- V
- E
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- E
- V
- D
- D
- E
- E
- D
- V
- V
- E
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- E