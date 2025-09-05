Albacete x Mirandés Palpite; Odds 3+, 7.5+; Onde Assistir, Segunda División (05/09)

Albacete e Mirandés se enfrentam na sexta-feira, 05/09, em partida válida pela 5.ª rodada da Segunda Divisão 2025/2026. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha.

O confronto terá transmissão pela plataforma de streaming Star+. O duelo promete ser disputado, com as duas equipes buscando uma boa posição na tabela. O Albacete busca se recuperar em casa, enquanto o Mirandés tenta manter o bom desempenho.

Confira nossos palpites de Albacete x Mirandés, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Albacete x Mirandés: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Albacete x Mirandés, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos. O Albacete tem mostrado um futebol ofensivo, mas precisa melhorar a defesa. O Mirandés, por outro lado, busca manter a consistência.



🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.15



🎯 Ambos marcam - odd 2.05



🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.20



Palpites Alternativos Albacete x Mirandés

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que a partida terá um ritmo intenso, com chances de gols para ambos os lados. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem acompanha de perto as equipes.

Um bom palpite pode ser uma aposta em um número específico de gols.



🎯 Albacete vence e Ambos Marcam - odd 4.50



🎯 Mirandés vence ou Empata e Mais de 2.5 Gols - odd 3.80



🎯 Albacete Marca no primeiro tempo - odd 2.75



Super Palpites Albacete x Mirandés

- 🚀 Albacete vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 7.50

💰 Palpites de Odds Baixas Albacete x Mirandés

Em jogos com grande equilíbrio, como o que teremos, as apostas de menor risco são sempre uma boa pedida. Acreditamos que os mercados mais conservadores podem trazer bons resultados.



🔵 Total de Gols abaixo de 3.5 - odd 1.45



🟢 Albacete ou Empate - odd 1.60



🟡 Mirandés para marcar o primeiro gol - odd 2.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Albacete x Mirandés

Com odds um pouco mais altas, esses mercados podem ser interessantes para quem busca um retorno maior. A partida entre Albacete e Mirandés promete ser disputada, com chances para ambos os lados.



🔵 Empate anula a aposta - Albacete - odd 2.80



🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 3.00



🟡 Albacete para vencer qualquer tempo - odd 2.60



🚀 Palpites de Odds Altas Albacete x Mirandés

As apostas com odds elevadas são para quem gosta de emoção e busca grandes retornos. É importante analisar bem as estatísticas e o momento das equipes antes de fazer sua aposta.



🔵 Placar Exato: 2x1 Albacete - odd 9.00



🟢 Albacete vence e ambas as equipes marcam - odd 6.00



🟡 Mirandés vence por 1 gol de diferença - odd 5.50



Albacete x Mirandés: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Albacete x Mirandés - Segunda Divisão 2025/2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ **Horário: 14h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Carlos Belmonte, Albacete



📺 Transmissão: Star+



Como Albacete e Mirandés Chegam Para o Confronto

O Albacete busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Segunda Divisão. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Mirandés, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do Albacete

O Albacete teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.



❌ Albacete 2x3 Cadiz - Segunda Divisão



❌ Albacete 1x2 Racing Santander - Segunda Divisão



✅ Albacete 3x1 Almeria - Segunda Divisão



✅ Albacete 2x0 FC Cartagena - Segunda Divisão



✅ Albacete 2x1 Villarreal II - Segunda Divisão



Últimos Jogos do Mirandés

O Mirandés vem de uma sequência de resultados boa em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Mirandés. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



✅ Granada CF 1x2 Mirandés - Segunda Divisão



❌ Mirandés 1x2 Huesca - Segunda Divisão



❌ Cadiz 2x0 Mirandés - Segunda Divisão



🟡 Real Sociedad II 1x1 Mirandés - Segunda Divisão



❌ Osasuna 3x1 Mirandés - Segunda Divisão



Nossa Opinião para Albacete x Mirandés

Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. O Albacete, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Mirandés tem condições de surpreender.

A expectativa é de um confronto com gols, com ambos os times buscando a vitória. Fique de olho nas nossas dicas e prepare suas apostas com responsabilidade.