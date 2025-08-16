Assine UOL
Alaves
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E
La Liga - Spain
Estadio de Mendizorroza
Levante
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Alavés x Levante Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

O Estádio de Mendizorroza será palco da estreia do Alavés na La Liga 2025/2026, com o time da casa enfrentando o Levante pela primeira rodada. A partida acontece neste sábado (16/08), às 16:30 (horário de Brasília), e, infelizmente, não terá transmissão ao vivo.


Para te ajudar a se preparar para o jogo, trouxemos três palpites de Alavés x Levante que prometem um duelo bastante equilibrado e com poucos gols. É uma oportunidade para você começar a temporada com o pé direito.


Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Alavés x Levante


Nossa análise aponta para um jogo bastante disputado e com o favoritismo para o time da casa. A solidez defensiva do Alavés pode fazer a diferença na primeira rodada.



  • Resultado Final: Alavés - odd de 2.20

  • Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.46

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.63


O Alavés tem uma forte defesa, com 50% dos seus últimos 10 jogos sem sofrer gols. Já o Levante, embora tenha um ataque eficiente, pode ter dificuldades para marcar. A odd de 1.63 para que Ambos os Times Marcam: Não é uma ótima oportunidade.


Análise de Alavés x Levante


O Alavés encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 15ª colocação, com 42 pontos. Já o Levante terminou a competição em 16º lugar, com a mesma pontuação, 42 pontos.


Momento do Alavés


O Alavés vem de uma pré-temporada sólida, com uma sequência de três jogos sem perder. A defesa é o ponto forte do time, que não sofreu gols em 50% das suas últimas dez partidas. No entanto, a equipe tem dificuldade para marcar, com uma média de apenas 0.6 gols por jogo.


Momento do Levante


O Levante encerrou a temporada com uma sequência de 5 jogos sem perder. O ataque é eficiente, com uma média de 1.9 gols por partida nos últimos dez duelos. A equipe, no entanto, tem uma defesa mais vulnerável, o que pode ser explorado pelo Alavés.


O que esperar da Partida


Com o Alavés jogando em casa e com uma defesa sólida, é provável que o jogo seja bastante tático. O Levante, por sua vez, deve tentar aproveitar as chances no ataque. A expectativa é de uma partida com poucas oportunidades de gol, e com a vantagem para o Alavés por jogar em casa.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é bem equilibrado, com três vitórias do Levante, uma do Alavés e quatro empates nos últimos oito jogos.


Últimos 5 jogos do Alavés



  • 🟡 Alavés 1x1 Osasuna

  • ✅ Valladolid 0x1 Alavés

  • ✅ Alavés 1x0 Valencia

  • ❌ Ath Bilbao 1x0 Alavés

  • 🟡 Alavés 0x0 Atl. Madrid


Últimos 5 jogos do Levante



  • ✅ Levante 1x0 Eibar

  • ✅ Burgos 2x3 Levante

  • ✅ Levante 1x0 Albacete

  • ✅ Elche 1x3 Levante

  • 🟡 Levante 1x1 Tenerife


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Alavés e Levante, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, não terá transmissão ao vivo. O duelo acontece no Estádio de Mendizorroza a partir das 16:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Alavés x Levante

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de Mendizorroza

Alaves x Levante: Palpite do Dia

Alaves Vence
2.25
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
São Paulo W - Ferroviaria W
1
1.68
Espanyol - Atletico Madrid
2
1.58
Nautico Recife - Anápolis
1
1.67
Múltipla
4.43
x
Aposta
20
=
Ganhos
88.66
Alaves x Levante: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Alaves x Levante: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Levante
1 - 1
Alaves
2022 Segunda División
Levante
0 - 1
Alaves
2022 Segunda División
Alaves
0 - 0
Levante
2022 Segunda División
Levante
2 - 0
Alaves
2022 Segunda División
Alaves
0 - 2
Levante

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alaves
Empate
Levante

Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Alavés x Levante?


A partida não terá transmissão ao vivo.


Que dia é o jogo?


O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.


Quem tem mais chance de vencer?


O Alavés é o favorito para o confronto, pois joga em casa e tem uma defesa sólida.


Com base na nossa análise, acreditamos que o Alavés tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites