- E
- D
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- V
Alavés x Levante Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)
O Estádio de Mendizorroza será palco da estreia do Alavés na La Liga 2025/2026, com o time da casa enfrentando o Levante pela primeira rodada. A partida acontece neste sábado (16/08), às 16:30 (horário de Brasília), e, infelizmente, não terá transmissão ao vivo.
Para te ajudar a se preparar para o jogo, trouxemos três palpites de Alavés x Levante que prometem um duelo bastante equilibrado e com poucos gols. É uma oportunidade para você começar a temporada com o pé direito.
Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Alavés x Levante
Nossa análise aponta para um jogo bastante disputado e com o favoritismo para o time da casa. A solidez defensiva do Alavés pode fazer a diferença na primeira rodada.
- Resultado Final: Alavés - odd de 2.20
- Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.46
- Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.63
O Alavés tem uma forte defesa, com 50% dos seus últimos 10 jogos sem sofrer gols. Já o Levante, embora tenha um ataque eficiente, pode ter dificuldades para marcar. A odd de 1.63 para que Ambos os Times Marcam: Não é uma ótima oportunidade.
Análise de Alavés x Levante
O Alavés encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 15ª colocação, com 42 pontos. Já o Levante terminou a competição em 16º lugar, com a mesma pontuação, 42 pontos.
Momento do Alavés
O Alavés vem de uma pré-temporada sólida, com uma sequência de três jogos sem perder. A defesa é o ponto forte do time, que não sofreu gols em 50% das suas últimas dez partidas. No entanto, a equipe tem dificuldade para marcar, com uma média de apenas 0.6 gols por jogo.
Momento do Levante
O Levante encerrou a temporada com uma sequência de 5 jogos sem perder. O ataque é eficiente, com uma média de 1.9 gols por partida nos últimos dez duelos. A equipe, no entanto, tem uma defesa mais vulnerável, o que pode ser explorado pelo Alavés.
O que esperar da Partida
Com o Alavés jogando em casa e com uma defesa sólida, é provável que o jogo seja bastante tático. O Levante, por sua vez, deve tentar aproveitar as chances no ataque. A expectativa é de uma partida com poucas oportunidades de gol, e com a vantagem para o Alavés por jogar em casa.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto é bem equilibrado, com três vitórias do Levante, uma do Alavés e quatro empates nos últimos oito jogos.
Últimos 5 jogos do Alavés
- 🟡 Alavés 1x1 Osasuna
- ✅ Valladolid 0x1 Alavés
- ✅ Alavés 1x0 Valencia
- ❌ Ath Bilbao 1x0 Alavés
- 🟡 Alavés 0x0 Atl. Madrid
Últimos 5 jogos do Levante
- ✅ Levante 1x0 Eibar
- ✅ Burgos 2x3 Levante
- ✅ Levante 1x0 Albacete
- ✅ Elche 1x3 Levante
- 🟡 Levante 1x1 Tenerife
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Alavés e Levante, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, não terá transmissão ao vivo. O duelo acontece no Estádio de Mendizorroza a partir das 16:30 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Alavés x Levante
- 📺 Transmissão: Sem transmissão
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de Mendizorroza
Alaves x Levante: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alaves x Levante: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Alaves x Levante: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Alavés x Levante?
A partida não terá transmissão ao vivo.
Que dia é o jogo?
O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.
Quem tem mais chance de vencer?
O Alavés é o favorito para o confronto, pois joga em casa e tem uma defesa sólida.
Com base na nossa análise, acreditamos que o Alavés tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- D
- E
- D
- E
- E
- E
BB Bodrumspor Vence
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- E
Guingamp Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- E
- D
- V
- E
Empate
- V
- V
- E
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- E
Sporting Gijon Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- E
Manchester City Vence
- E
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Rosario Central Vence
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
KV Mechelen Vence