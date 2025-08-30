Assine UOL
Alaves
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V
La Liga - Spain
Estadio de Mendizorroza
Atletico Madrid
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:30

Alavés x Atlético de Madrid: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, La Liga, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Alavés x Atlético de Madrid: Palpite Odds Altas +5, +7 para o confronto deste sábado (30/08), às 12h00, no Mendizorrotza Stadium, pela 3ª rodada da La Liga. Veja as melhores odds para este duelo espanhol de começo da temporada.




Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds baixas


🔎 Nesta faixa estão as opções mais seguras, entre 1.20 e 1.99, ideais para quem busca menor risco.



  • ⚽ Palpite: Resultado Final: Atlético de Madrid venceodd 1.80

  • 🔒 Palpite: Atlético de Madrid ou Empate (dupla hipótese) – odd 1.20

  • 🎯 Palpite: Atlético marca pelo menos 1 gol (Mais de 0.5 do Atlético) – odd 1.22

  • 🧤 Palpite: Menos de 3.5 golsodd 1.24

  • 🚫 Palpite: Ambos os times marcam – Nãoodd 1.74


🔎 O Atlético chega com favoritismo e solidez defensiva, o que aumenta a probabilidade de um jogo controlado. O mercado de gols mais baixos conversa bem com o estilo de Simeone.




Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds médias


🔎 Odds entre 2.00 e 2.99, que trazem mais valor de retorno, com risco moderado.



  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 golsodd 2.12

  • 🛡️ Palpite: Atlético de Madrid (-1) (handicap asiático) – odd 2.43

  • 🤝 Palpite: Atlético de Madrid e Não (Resultado Final/Ambos Marcam = Não) – odd 2.73

  • 🔥 Palpite: Atlético marca 2+ gols (Mais de 1.5 do Atlético) – odd 2.01

  • 📊 Palpite: Faixa de gols 2–3odd 2.02


🔎 Mercados que equilibram risco e retorno. Vitória com margem do Atlético é plausível, enquanto 2–3 gols totais cobrem placares muito comuns (2–0, 2–1).




Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds altas


🔎 Apostas mais arriscadas, mas com retorno acima de 3.00.



  • ⚽ Palpite: Atlético vence e ambos marcamodd 4.31

  • 🎯 Palpite: Placar exato 0–1 (Atlético) – odd 5.42

  • 💥 Palpite: Atlético marca em ambos os temposodd 3.05

  • 🌟 Palpite: Antoine Griezmann marca a qualquer momentoodd 3.16

  • 📌 Palpite: Placar exato 1–2odd 7.81


🔎 O Atlético costuma vencer fora com placares curtos; Griezmann é referência ofensiva. O “vencer e sofrer gol” aumenta o valor se o Alavés aproveitar o fator casa.




🔥 Super Palpite Alavés x Atlético de Madrid


⭐ Palpite: Atlético de Madrid e Não (Resultado Final/Ambos Marcam = Não) – odd 2.73


🔎 Combina o favoritismo dos colchoneros com a força defensiva: cenário de vitória do Atlético sem sofrer gols é bem plausível dentro da proposta de jogo de Simeone.




🏟️ Ficha do Jogo



  • 🆚 Jogo: Alavés x Atlético de Madrid

  • 📅 Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

  • Horário: 12h00 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Mendizorrotza Stadium

  • 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada




📺 Onde Assistir


O jogo será transmitido na ESPN e na Disney+. Você também pode ter a exibição destes confrontos através do streaming das casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.



Alaves x Atletico Madrid: Palpite do Dia

Atletico Madrid Vence
Superbet logo
1.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Confiança - Retrô
1
1.46
Genoa - Juventus
2
1.88
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
1
1.49
Múltipla
4.09
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.80
Apostar agora

Alaves x Atletico Madrid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Alaves x Atletico Madrid: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 La Liga
Alaves
0 - 0
Atletico Madrid
2024 La Liga
Atletico Madrid
2 - 1
Alaves
2023 La Liga
Alaves
2 - 0
Atletico Madrid
2023 La Liga
Atletico Madrid
2 - 1
Alaves
2021 La Liga
Atletico Madrid
4 - 1
Alaves

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alaves
Empate
Atletico Madrid

⚠️ Jogo Responsável



  • 🎯 Defina limites de valor e tempo antes de apostar.

  • 📉 Se perder, evite tentar recuperar no impulso.

  • 🧠 Aposte apenas com dinheiro que não comprometa despesas essenciais.

  • 👥 Se perceber dificuldades, busque apoio e converse com pessoas de confiança.

  • ➡️ Trate as apostas como entretenimento.

