Alavés x Atlético de Madrid: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, La Liga, 30/08



Alavés x Atlético de Madrid: Palpite Odds Altas +5, +7 para o confronto deste sábado (30/08), às 12h00, no Mendizorrotza Stadium, pela 3ª rodada da La Liga. Veja as melhores odds para este duelo espanhol de começo da temporada.





Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds baixas

🔎 Nesta faixa estão as opções mais seguras, entre 1.20 e 1.99, ideais para quem busca menor risco.



⚽ Palpite: Resultado Final: Atlético de Madrid vence – odd 1.80

–

🔒 Palpite: Atlético de Madrid ou Empate ( dupla hipótese ) – odd 1.20

( ) –

🎯 Palpite: Atlético marca pelo menos 1 gol (Mais de 0.5 do Atlético) – odd 1.22

(Mais de 0.5 do Atlético) –

🧤 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.24

–

🚫 Palpite: Ambos os times marcam – Não – odd 1.74



🔎 O Atlético chega com favoritismo e solidez defensiva, o que aumenta a probabilidade de um jogo controlado. O mercado de gols mais baixos conversa bem com o estilo de Simeone.





Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds médias

🔎 Odds entre 2.00 e 2.99, que trazem mais valor de retorno, com risco moderado.



⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.12

–

🛡️ Palpite: Atlético de Madrid (-1) ( handicap asiático ) – odd 2.43

( ) –

🤝 Palpite: Atlético de Madrid e Não (Resultado Final/Ambos Marcam = Não) – odd 2.73

(Resultado Final/Ambos Marcam = Não) –

🔥 Palpite: Atlético marca 2+ gols (Mais de 1.5 do Atlético) – odd 2.01

(Mais de 1.5 do Atlético) –

📊 Palpite: Faixa de gols 2–3 – odd 2.02



🔎 Mercados que equilibram risco e retorno. Vitória com margem do Atlético é plausível, enquanto 2–3 gols totais cobrem placares muito comuns (2–0, 2–1).





Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds altas

🔎 Apostas mais arriscadas, mas com retorno acima de 3.00.



⚽ Palpite: Atlético vence e ambos marcam – odd 4.31

–

🎯 Palpite: Placar exato 0–1 (Atlético) – odd 5.42

(Atlético) –

💥 Palpite: Atlético marca em ambos os tempos – odd 3.05

–

🌟 Palpite: Antoine Griezmann marca a qualquer momento – odd 3.16

–

📌 Palpite: Placar exato 1–2 – odd 7.81



🔎 O Atlético costuma vencer fora com placares curtos; Griezmann é referência ofensiva. O “vencer e sofrer gol” aumenta o valor se o Alavés aproveitar o fator casa.





🔥 Super Palpite Alavés x Atlético de Madrid

⭐ Palpite: Atlético de Madrid e Não (Resultado Final/Ambos Marcam = Não) – odd 2.73

🔎 Combina o favoritismo dos colchoneros com a força defensiva: cenário de vitória do Atlético sem sofrer gols é bem plausível dentro da proposta de jogo de Simeone.





🏟️ Ficha do Jogo



🆚 Jogo: Alavés x Atlético de Madrid

📅 Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

⏰ Horário: 12h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Mendizorrotza Stadium

🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada



