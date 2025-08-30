- D
Alavés x Atlético de Madrid: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, La Liga, 30/08
Alavés x Atlético de Madrid: Palpite Odds Altas +5, +7 para o confronto deste sábado (30/08), às 12h00, no Mendizorrotza Stadium, pela 3ª rodada da La Liga. Veja as melhores odds para este duelo espanhol de começo da temporada.
Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds baixas
🔎 Nesta faixa estão as opções mais seguras, entre 1.20 e 1.99, ideais para quem busca menor risco.
- ⚽ Palpite: Resultado Final: Atlético de Madrid vence – odd 1.80
- 🔒 Palpite: Atlético de Madrid ou Empate (dupla hipótese) – odd 1.20
- 🎯 Palpite: Atlético marca pelo menos 1 gol (Mais de 0.5 do Atlético) – odd 1.22
- 🧤 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.24
- 🚫 Palpite: Ambos os times marcam – Não – odd 1.74
🔎 O Atlético chega com favoritismo e solidez defensiva, o que aumenta a probabilidade de um jogo controlado. O mercado de gols mais baixos conversa bem com o estilo de Simeone.
Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds médias
🔎 Odds entre 2.00 e 2.99, que trazem mais valor de retorno, com risco moderado.
- ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.12
- 🛡️ Palpite: Atlético de Madrid (-1) (handicap asiático) – odd 2.43
- 🤝 Palpite: Atlético de Madrid e Não (Resultado Final/Ambos Marcam = Não) – odd 2.73
- 🔥 Palpite: Atlético marca 2+ gols (Mais de 1.5 do Atlético) – odd 2.01
- 📊 Palpite: Faixa de gols 2–3 – odd 2.02
🔎 Mercados que equilibram risco e retorno. Vitória com margem do Atlético é plausível, enquanto 2–3 gols totais cobrem placares muito comuns (2–0, 2–1).
Alavés x Atlético de Madrid: Palpite com odds altas
🔎 Apostas mais arriscadas, mas com retorno acima de 3.00.
- ⚽ Palpite: Atlético vence e ambos marcam – odd 4.31
- 🎯 Palpite: Placar exato 0–1 (Atlético) – odd 5.42
- 💥 Palpite: Atlético marca em ambos os tempos – odd 3.05
- 🌟 Palpite: Antoine Griezmann marca a qualquer momento – odd 3.16
- 📌 Palpite: Placar exato 1–2 – odd 7.81
🔎 O Atlético costuma vencer fora com placares curtos; Griezmann é referência ofensiva. O “vencer e sofrer gol” aumenta o valor se o Alavés aproveitar o fator casa.
🔥 Super Palpite Alavés x Atlético de Madrid
⭐ Palpite: Atlético de Madrid e Não (Resultado Final/Ambos Marcam = Não) – odd 2.73
🔎 Combina o favoritismo dos colchoneros com a força defensiva: cenário de vitória do Atlético sem sofrer gols é bem plausível dentro da proposta de jogo de Simeone.
🏟️ Ficha do Jogo
- 🆚 Jogo: Alavés x Atlético de Madrid
- 📅 Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 12h00 (de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Mendizorrotza Stadium
- 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada
📺 Onde Assistir
O jogo será transmitido na ESPN e na Disney+. Você também pode ter a exibição destes confrontos através do streaming das casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.
Alaves x Atletico Madrid: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alaves x Atletico Madrid: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Alaves x Atletico Madrid: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
- 🎯 Defina limites de valor e tempo antes de apostar.
- 📉 Se perder, evite tentar recuperar no impulso.
- 🧠 Aposte apenas com dinheiro que não comprometa despesas essenciais.
- 👥 Se perceber dificuldades, busque apoio e converse com pessoas de confiança.
- ➡️ Trate as apostas como entretenimento.
Jogos do Dia
