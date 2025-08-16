- E
Alanyaspor x Rizespor: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Süper Lig (16/08)
Alanyaspor x Rizespor: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 2ª rodada da Süper Lig 2025. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Colégio Bahçeşehir, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.
A partida apresenta um cenário curioso. O Alanyaspor fará sua estreia na competição, já que o jogo da primeira rodada foi adiado, e chega descansado para atuar diante de sua torcida.
Por outro lado, o Rizespor começou a temporada da pior maneira possível, com uma derrota em casa por 3 a 0, e ocupa a 18ª posição, buscando uma recuperação imediata.
Alanyaspor x Rizespor Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Alanyaspor vence, odd pagando 2.15 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.75 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Exato: 2 a 1 para o Alanyaspor, odd pagando 7.80 na Betnacional
Para as apostas em Alanyaspor x Rizespor, indicamos esses três palpites com base no forte histórico do time da casa e no péssimo início de temporada do visitante.
🔥 Palpite 1. Alanyaspor vence, odd pagando 2.15
O Alanyaspor é o favorito por vários motivos: joga em casa, onde tem um bom histórico contra o Rizespor, está descansado e enfrenta um adversário abalado por uma dura derrota na estreia.
A odd de 2.15 para a vitória do time mandante representa um valor excelente, considerando o contexto do jogo.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.75
O histórico de confrontos entre as duas equipes costuma ter gols. Além disso, a defesa do Rizespor se mostrou extremamente frágil ao sofrer 3 gols em casa na primeira rodada.
A tendência é que o Alanyaspor explore essa fraqueza e consiga marcar, contribuindo para um placar com pelo menos três gols.
💧 Palpite 3. Resultado Exato: 2 a 1 para o Alanyaspor, odd pagando 7.80
Este placar combina ambos os palpites anteriores: uma vitória do Alanyaspor em um jogo com mais de dois gols.
Este resultado já aconteceu em duas das últimas seis partidas entre eles. Para quem busca uma aposta de alto risco e altíssimo retorno, o 2 a 1 para o time da casa é uma opção que faz sentido.
Alanyaspor x Rizespor: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Alanyaspor x Rizespor ao vivo no Prime Video e na DAZN. O jogo começa às 15h30, neste sábado, no Estádio do Colégio Bahçeşehir.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Alanyaspor x Rizespor - Süper Lig
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Colégio Bahçeşehir, Alanya
- 📺 Onde vai passar: Prime Video e DAZN
Alanyaspor x Rizespor: Últimos 5 jogos entre os times
- 02/03/2025 - Rizespor 3-1 Alanyaspor
- 28/09/2024 - Alanyaspor 1-0 Rizespor
- 20/01/2024 - Alanyaspor 2-1 Rizespor
- 19/08/2023 - Rizespor 0-0 Alanyaspor
- 13/07/2023 - Alanyaspor 3-1 Rizespor
Alanyaspor x Rizespor: Quem Ganha? Melhores Odds
O Alanyaspor é o favorito para vencer a partida, com 46,5% de chance de vitória. O Rizespor tem 32,3% de chances de surpreender fora de casa, enquanto o empate tem uma probabilidade de 29,4%.
- 🏆 Alanyaspor vence, odd 2.15 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.40 na Superbet
- 👀 Rizespor vence, odd 3.10 na F12.bet
Alanyaspor x Rizespor: Palpite do Dia
Alanyaspor x Rizespor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Alanyaspor x Rizespor: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
