Alanyaspor x Besiktas: Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Super Lig, 31/08
Alanyaspor x Besiktas: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Super Lig, que acontece neste domingo (31/08), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, com transmissão da Superbet, Novibet, bet365 e Stake.
O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Turco e coloca frente a frente dois times em momentos distintos. O Alanyaspor, que ocupa a 14ª posição na tabela, busca sua primeira vitória na competição. Já o Besiktas, na 9ª posição, quer sua segunda vitória para subir na tabela.
Alanyaspor x Besiktas Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 2.07
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Alanyaspor Ou Empate - odd 1.62
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 2.74
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Alanyaspor tem um desempenho ofensivo inferior, com uma média de 0.9 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.2 gols por partida. O Besiktas tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.6 gols marcados por jogo) e uma defesa frágil, que sofre em média 1.8 gols por partida. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 80% dos jogos do Alanyaspor tiveram menos de 2.5 gols. A aposta na dupla hipótese (Alanyaspor ou empate) é uma boa opção, pois o Alanyaspor não perde há 10 jogos em casa. O dossiê de odds fornecido não possui mercados de cartões para este jogo.
Palpites Alternativos Alanyaspor x Besiktas
- 🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático: Alanyaspor (-0.5) - odd 2.00
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.62
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Alanyaspor - odd 2.35
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou um placar com gols para ambos os times. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do Alanyaspor, que pode levar a um maior número de bolas paradas.
💰 Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Ou Besiktas JC - odd 1.30
- 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.43
- 🟡 Palpite: 1º Gol: Besiktas JC - odd 1.75
⚖️ Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.59
- 🟢 Palpite: Besiktas JC E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.79
- 🟡 Palpite: Besiktas JC Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 2.94
🚀 Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 6.35
- 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Alanyaspor E Sim - odd 5.37
- 🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 13.56
Alanyaspor x Besiktas: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Alanyaspor e Besiktas é crucial para as duas equipes, já que ambos os times buscam um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Turco. O Alanyaspor, em busca de sua primeira vitória, tem um desempenho defensivo superior ao do Besiktas, que luta para se consolidar no topo da tabela. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Alanyaspor x Besiktas - Super Lig
- 📅 Data: 31/08/25
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia
- 📺 Transmissão: Superbet, Novibet, bet365 e Stake
Como Alanyaspor e Besiktas Chegam Para o Confronto
O Alanyaspor chega para a partida na 14ª colocação, com um ponto em dois jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time tem um desempenho global com uma média de 0.9 gols marcados e 0.2 gols sofridos por jogo. O Alanyaspor não perde há 10 jogos em casa.
O Besiktas está na 9ª posição da tabela, com 3 pontos em apenas um jogo. O time tem um desempenho global com uma média de 1.6 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo. O Besiktas tem um histórico de desempenho superior ao do Alanyaspor, com três vitórias, dois empates e três derrotas nos últimos cinco confrontos diretos.
Alanyaspor x Besiktas: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Alanyaspor x Besiktas: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Alanyaspor x Besiktas: Confrontos Diretos
