Alanyaspor x Besiktas: Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Super Lig, 31/08

Alanyaspor x Besiktas: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Super Lig, que acontece neste domingo (31/08), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, com transmissão da Superbet, Novibet, bet365 e Stake.

O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Turco e coloca frente a frente dois times em momentos distintos. O Alanyaspor, que ocupa a 14ª posição na tabela, busca sua primeira vitória na competição. Já o Besiktas, na 9ª posição, quer sua segunda vitória para subir na tabela.

Alanyaspor x Besiktas Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 2.07

- odd 2.07

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Alanyaspor Ou Empate - odd 1.62

- odd 1.62

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 2.74



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Alanyaspor tem um desempenho ofensivo inferior, com uma média de 0.9 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.2 gols por partida. O Besiktas tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.6 gols marcados por jogo) e uma defesa frágil, que sofre em média 1.8 gols por partida. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 80% dos jogos do Alanyaspor tiveram menos de 2.5 gols. A aposta na dupla hipótese (Alanyaspor ou empate) é uma boa opção, pois o Alanyaspor não perde há 10 jogos em casa. O dossiê de odds fornecido não possui mercados de cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Alanyaspor x Besiktas



🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático: Alanyaspor (-0.5) - odd 2.00

- odd 2.00

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.62

- odd 1.62

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Alanyaspor - odd 2.35



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou um placar com gols para ambos os times. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do Alanyaspor, que pode levar a um maior número de bolas paradas.

💰 Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Besiktas JC - odd 1.30

- odd 1.30

🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.43

- odd 1.43

🟡 Palpite: 1º Gol: Besiktas JC - odd 1.75



⚖️ Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.59

- odd 3.59

🟢 Palpite: Besiktas JC E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.79

- odd 3.79

🟡 Palpite: Besiktas JC Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 2.94



🚀 Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 6.35

- odd 6.35

🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Alanyaspor E Sim - odd 5.37

- odd 5.37

🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 13.56



Alanyaspor x Besiktas: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Alanyaspor e Besiktas é crucial para as duas equipes, já que ambos os times buscam um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Turco. O Alanyaspor, em busca de sua primeira vitória, tem um desempenho defensivo superior ao do Besiktas, que luta para se consolidar no topo da tabela. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Alanyaspor x Besiktas - Super Lig

- Super Lig

📅 Data: 31/08/25



⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia



📺 Transmissão: Superbet, Novibet, bet365 e Stake



Como Alanyaspor e Besiktas Chegam Para o Confronto

O Alanyaspor chega para a partida na 14ª colocação, com um ponto em dois jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time tem um desempenho global com uma média de 0.9 gols marcados e 0.2 gols sofridos por jogo. O Alanyaspor não perde há 10 jogos em casa.

O Besiktas está na 9ª posição da tabela, com 3 pontos em apenas um jogo. O time tem um desempenho global com uma média de 1.6 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo. O Besiktas tem um histórico de desempenho superior ao do Alanyaspor, com três vitórias, dois empates e três derrotas nos últimos cinco confrontos diretos.