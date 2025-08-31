Assine UOL
Alanyaspor
  • D
  • E
  • E
  • E
  • V
Süper Lig - Turkey
Besiktas
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.2
x
3.7
2
2.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.23
x
3.64
2
2.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
3.65
2
2.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.2
x
3.5
2
2.08
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.4
x
3.45
2
2.07
Apostar agora
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 07:00

Alanyaspor x Besiktas: Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Super Lig, 31/08

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Alanyaspor x Besiktas: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Super Lig, que acontece neste domingo (31/08), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, com transmissão da Superbet, Novibet, bet365 e Stake.


O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Turco e coloca frente a frente dois times em momentos distintos. O Alanyaspor, que ocupa a 14ª posição na tabela, busca sua primeira vitória na competição. Já o Besiktas, na 9ª posição, quer sua segunda vitória para subir na tabela.


Alanyaspor x Besiktas Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 2.07

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Alanyaspor Ou Empate - odd 1.62

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 2.74


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Alanyaspor tem um desempenho ofensivo inferior, com uma média de 0.9 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 0.2 gols por partida. O Besiktas tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.6 gols marcados por jogo) e uma defesa frágil, que sofre em média 1.8 gols por partida. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 80% dos jogos do Alanyaspor tiveram menos de 2.5 gols. A aposta na dupla hipótese (Alanyaspor ou empate) é uma boa opção, pois o Alanyaspor não perde há 10 jogos em casa. O dossiê de odds fornecido não possui mercados de cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Alanyaspor x Besiktas



  • 🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático: Alanyaspor (-0.5) - odd 2.00

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.62

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Alanyaspor - odd 2.35


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou um placar com gols para ambos os times. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do Alanyaspor, que pode levar a um maior número de bolas paradas.


💰 Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Ou Besiktas JC - odd 1.30

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.43

  • 🟡 Palpite: 1º Gol: Besiktas JC - odd 1.75


⚖️ Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.59

  • 🟢 Palpite: Besiktas JC E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.79

  • 🟡 Palpite: Besiktas JC Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 2.94


🚀 Alanyaspor x Besiktas: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 6.35

  • 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Alanyaspor E Sim - odd 5.37

  • 🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 13.56


Alanyaspor x Besiktas: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Alanyaspor e Besiktas é crucial para as duas equipes, já que ambos os times buscam um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Turco. O Alanyaspor, em busca de sua primeira vitória, tem um desempenho defensivo superior ao do Besiktas, que luta para se consolidar no topo da tabela. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Alanyaspor x Besiktas - Super Lig

  • 📅 Data: 31/08/25

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia

  • 📺 Transmissão: Superbet, Novibet, bet365 e Stake


Como Alanyaspor e Besiktas Chegam Para o Confronto


O Alanyaspor chega para a partida na 14ª colocação, com um ponto em dois jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time tem um desempenho global com uma média de 0.9 gols marcados e 0.2 gols sofridos por jogo. O Alanyaspor não perde há 10 jogos em casa.


O Besiktas está na 9ª posição da tabela, com 3 pontos em apenas um jogo. O time tem um desempenho global com uma média de 1.6 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo. O Besiktas tem um histórico de desempenho superior ao do Alanyaspor, com três vitórias, dois empates e três derrotas nos últimos cinco confrontos diretos.

Ver mais Ver menos

Alanyaspor x Besiktas: Palpite do Dia

Besiktas Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Genclerbirligi - Fenerbahce
2
1.43
Sparta Rotterdam - Feyenoord
2
1.9
Rayo Vallecano - Barcelona
2
1.44
Múltipla
3.91
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.25
Apostar agora

Alanyaspor x Besiktas: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Alanyaspor x Besiktas: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Alanyaspor
1 - 1
Besiktas
2024 Süper Lig
Besiktas
1 - 1
Alanyaspor
2023 Süper Lig
Alanyaspor
1 - 1
Besiktas
2023 Süper Lig
Besiktas
1 - 3
Alanyaspor
2022 Süper Lig
Besiktas
3 - 0
Alanyaspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Alanyaspor
Empate
Besiktas

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento e um hobby, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Espanyol
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Osasuna
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Espanyol Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Genoa
  • E
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Juventus
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lyon
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Marseille
  • V
  • D
  • V
  • E
  • E

Marseille Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Union Berlin
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
NAC Breda
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte