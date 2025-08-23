Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Pro League - 23/08

Al Wahda FC e Shabab Al Ahli Dubai se enfrentam em um jogo emocionante pela Pro League. Confira os palpites para a partida, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai pela Pro League



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)



Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai Palpite - Pro League



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔄 Handicap Asiático: Al Wahda FC -0.5



Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.