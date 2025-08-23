- V
Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Pro League - 23/08
Al Wahda FC e Shabab Al Ahli Dubai se enfrentam em um jogo emocionante pela Pro League. Confira os palpites para a partida, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai pela Pro League
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)
Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai Palpite - Pro League
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔄 Handicap Asiático: Al Wahda FC -0.5
Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com responsabilidade. Apostas esportivas são proibidas para menores de idade e não são uma fonte de renda. Se for apostar, jogue apenas para se divertir.
