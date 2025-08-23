Assine UOL
Al Wahda FC
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Pro League - United Arab Emirates
Shabab Al Ahli Dubai
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:01

Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Pro League - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Al Wahda FC e Shabab Al Ahli Dubai se enfrentam em um jogo emocionante pela Pro League. Confira os palpites para a partida, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai pela Pro League

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)


Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai Palpite - Pro League



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔄 Handicap Asiático: Al Wahda FC -0.5


Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ver mais Ver menos

Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Palpite do Dia

Al Wahda FC Vence
Superbet logo
2.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al Wahda FC x Shabab Al Ahli Dubai: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 Pro League
Al Wahda FC
2 - 2
Shabab Al Ahli Dubai
2024 Pro League
Shabab Al Ahli Dubai
5 - 4
Al Wahda FC
2023 Pro League
Al Wahda FC
3 - 3
Shabab Al Ahli Dubai
2023 Pro League
Shabab Al Ahli Dubai
3 - 1
Al Wahda FC
2022 Pro League
Al Wahda FC
1 - 1
Shabab Al Ahli Dubai

Jogo Responsável


Aposte com responsabilidade. Apostas esportivas são proibidas para menores de idade e não são uma fonte de renda. Se for apostar, jogue apenas para se divertir.

