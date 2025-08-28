Assine UOL
Al Taawon
Pro League - Saudi Arabia
King Abdullah Sport City Stadium
Al-Nassr
Al Taawoun x Al Nassr: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Campeonato Saudita, 29/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A primeira rodada da Saudi Pro League traz um confronto interessante na tarde de sexta-feira, 29 de agosto. Às 15h (horário de Brasília), o Al Taawoun recebe o poderoso Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e cia. A partida acontece no King Abdullah Sport City Stadium, em Buraidah. O time da casa tenta surpreender um dos grandes favoritos ao título. Confira a análise completa, o melhor Al Taawoun x Al Nassr palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Al Taawoun x Al Nassr Palpites


O Al Nassr é o franco favorito para o confronto, pela imensa superioridade de seu elenco, mas o Al Taawoun costuma ser um time competitivo, especialmente em casa. Veja as dicas de apostas com odds da Betnacional:


Resultado Final: Vitória do Al Nassr: Odd 1.26


Apesar de jogar fora de casa, a equipe de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané tem a obrigação de vencer para começar o campeonato de forma positiva. A diferença técnica para o Al Taawoun é grande, tornando a vitória do visitante o resultado mais lógico.


Ambas as equipes marcam - Não: Odd 2.02


Na última temporada, a defesa do Al Nassr foi um grande problema para o time, com os zagueiros Laporte e Lajami sofrendo com lesões. Para este ano, a equipe de Jorge Jesus contratou Iñigo Martínez, que estava no Barcelona, para jogar ao lado do francês Simakan, que é um dos melhores zagueiros da Liga. No gol, a equipe tem o goleiro Bento, convocado para a Seleção Brasileira. Ou seja, a expectativa é que a temporada seja de solidez defensiva, o que já será buscado nesta primeira rodada.


Mais de 3 gols: Odd 1.54


O ataque do Al Nassr também sofreu incrementos para a nova temporada. O português João Félix cehgou do Chelsea e já fez bons jogos nos amistosos e na Super Copa Saudita. Além disso, o francês Kingsley Coman foi contratado junto ao Bayern de Munique. Os dois agora jogam juntos de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, formando um poderoso quarteto de ataque para os sauditas de Riade.


Como chegam os times


O Al Taawoun faz sua estreia oficial na temporada depois de apenas dois amistosos, onde sofreu duas derrotas (Olympiakos e Al Duhail). O time, comandado por Péricles Chamusca e que conta com os brasileiros Andrei Girotto e Flávio, sabe da dificuldade do confronto, mas aposta no bom momento e no fator casa para tentar arrancar pontos do gigante de Riade.


O Al Nassr chega para a partida após perder o título da Super Copa Saudita, disputada em Hong Kong, para o Al Ahli, nos pênaltis. A frustração da derrota pode influenciar negativamente, é claro, mas a equipe quer dar uma resposta ao torcedor e precisa vencer e convencer.


Onde Assistir Al Taawoun x Al Nassr


A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo Canal GOAT no YouTube, que detém os direitos de exibição do Campeonato Saudita para o Brasil.


Ficha de jogo


Confronto: Al Taawoun x Al Nassr
📅 Data: 29/08/2025
Horário: 15h (Horário de Brasília)
🏟️ Local: King Abdullah Sport City Stadium (Buraidah, Arábia Saudita)
📺 Transmissão: Canal GOAT (YouTube)


Palpite odd alta - Al Taawoun x Al Nassr


Para este jogo, com a expectativa de gols e o protagonismo do maior jogador em campo, um palpite ousado pode focar em uma combinação de eventos envolvendo Cristiano Ronaldo.


Cristiano Ronaldo para marcar o primeiro gol: Odd 3.83


Esta aposta oferece uma odd altíssima, considerando que Cristiano Ronaldo é o principal goleador do time e o cobrador de pênaltis oficial.


Conclusão


O confronto em Buraidah tem um favorito claro. O Al Nassr, com seu elenco estelar, tem tudo para controlar a partida e conquistar os três pontos. No entanto, o Al Taawoun é uma equipe bem organizada e que deve oferecer resistência. A análise aponta para uma vitória do time de Cristiano Ronaldo, em um jogo aberto e com um bom número de gols.

Al Taawon x Al-Nassr: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Pro League
Al-Nassr
1 - 1
Al Taawon
2024 Pro League
Al Taawon
1 - 1
Al-Nassr
2025 King's Cup
Al-Nassr
0 - 1
Al Taawon
2025 Super Cup
Al Taawon
0 - 2
Al-Nassr
2023 Pro League
Al Taawon
1 - 4
Al-Nassr

