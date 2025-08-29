Assine UOL
Al Shabab
Pro League - Saudi Arabia
Al Khaleej Saihat
Al Shabab x Al Khaleej Saihat: Palpite Odds +8, +9, Onde Assistir, Pro League, 29/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Al Shabab x Al Khaleej: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga Saudita, que acontece nesta sexta-feira (29/08), às 15h (horário de Brasília), no Al Shabab FC Stadium, em Riade, com transmissão da BandSports, Bandplay, e Esporte na Band no YouTube.


O jogo entre Al Shabab e Al Khaleej marca a estreia de ambos na Saudi Pro League, o Campeonato da Arábia Saudita. Embora o torneio tenha times milionários como Al Hilal e Al Nassr, o Al Shabab e o Al Khaleej não são favoritos ao título, mas podem surpreender ao longo da temporada.


Al Shabab x Al Khaleej: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.59

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: AL Shabab FC (KSA) - odd 1.40

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: AL Shabab FC (KSA) (-1.5) - odd 2.01


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no histórico recente e no desempenho de ambos os times. O Al Shabab tem um desempenho ofensivo superior, com uma média de 2 gols marcados por jogo, enquanto o Al Khaleej tem uma média de 1 gol marcado e 2.2 gols sofridos por jogo. Além disso, o Al Shabab tem um bom retrospecto no confronto direto, vencendo quatro dos seis últimos jogos. O jogo tem tudo para ter um placar com muitos gols, já que 70% das partidas de ambos os times tiveram mais de 2.5 gols.


Palpites Alternativos Al Shabab x Al Khaleej



  • 🎯 Palpite: Total De Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.68

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 2:1 - odd 7.66

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: AL Shabab FC (KSA)/AL Shabab FC (KSA) - odd 1.94


💰 Al Shabab x Al Khaleej: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.23

  • 🟢 Palpite: Total De Escanteios: Mais de 7.5 - odd 1.23

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.53


⚖️ Al Shabab x Al Khaleej: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 4.38

  • 🟢 Palpite: AL Khaleej Saihat FC - Gols Exatos: 2 - odd 4.34

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos: 3 - odd 4.02


🚀 Al Shabab x Al Khaleej: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Total de Gols E Ambos Os Times Marcam: Mais De 2.5 E Não - odd 5.60

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 9.97

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 2:0 - odd 8.35


Al Shabab x Al Khaleej: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto é uma oportunidade para as duas equipes começarem a se firmar no Campeonato da Arábia Saudita, mostrando que podem surpreender. O Al Shabab tem um bom retrospecto contra o Al Khaleej, o que pode dar uma vantagem para o time no duelo. O jogo promete ser de muitos gols, já que os dois times possuem médias de mais de 2 gols por jogo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Al Shabab x Al Khaleej - Saudi Pro League

  • 📅 Data: 29/08/25

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Al Shabab FC Stadium, em Riade

  • 📺 Transmissão: BandSports, Bandplay, e Esporte na Band no YouTube


Como Al Shabab e Al Khaleej Chegam Para o Confronto


O Al Shabab chega para a partida vindo de uma sequência de uma vitória seguida em todas as competições. O time tem um desempenho global de 2 gols marcados por jogo e 1.4 gols sofridos. A equipe tem um bom histórico no confronto direto contra o Al Khaleej, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos.


O Al Khaleej chega para a partida com uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições. O time tem um desempenho global com uma média de 1 gol marcado e 2.2 gols sofridos por jogo. No confronto direto, a equipe venceu apenas um dos seis últimos jogos contra o Al Shabab.

Al Shabab x Al Khaleej Saihat: Palpite do Dia

Al Shabab Vence
1.57
Al Shabab x Al Khaleej Saihat: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al Shabab x Al Khaleej Saihat: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Pro League
Al Shabab
5 - 1
Al Khaleej Saihat
2024 Pro League
Al Khaleej Saihat
0 - 1
Al Shabab
2023 Pro League
Al Khaleej Saihat
0 - 0
Al Shabab
2023 Pro League
Al Shabab
1 - 3
Al Khaleej Saihat
2022 Pro League
Al Khaleej Saihat
2 - 3
Al Shabab

