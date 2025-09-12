Assine UOL
Al Shabab
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
Pro League - Saudi Arabia
Al-Hazm
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.75
2
5
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.55
2
5.17
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.6
2
5.05
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4.2
2
4.9
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
4.8
2
4.8
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 07:01

Al Shabab x Al-Hazm Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Liga Saudita, 12/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Al Shabab x Al-Hazm: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Al Shabab e Al-Hazm medem forças nesta sexta-feira, 12/09, em encontro válido pela Liga Saudita que arranca às 12:35 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio King Fahd, em Riade, Arábia Saudita.


Os dois times chegam pressionados: o Al-Shabab tenta reagir depois de uma estreia difícil, enquanto o Al-Hazm busca transformar equilíbrio defensivo em triunfo.


O duelo promete ser importante para definir quem dará o primeiro passo rumo a uma campanha mais consistente.


Al Shabab x Al-Hazm Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Al-Shabab: 1.48

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.69

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.54


Al Shabab x Al-Hazm Palpites Alternativos



  • 🎯 Al-Shabab para vencer sem sofrer gol: Sim: 2.69

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.35

  • 🎯 Empate: 4.66


⚖️ Al Shabab x Al-Hazm Palpite Odds Médias



  • 🎯 Al-Shabab total de gols - Mais de 2.5: 2.45

  • 🎯 Handicap - Al-Shabab (0:1): 2.24

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Al-Shabab: 4.45


🚀 Al Shabab x Al-Hazm Palpite Odds Altas



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 15.77

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.86

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Al-Hazm/Al-Shabab: 21.51


Al Shabab x Al-Hazm: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Al Shabab x Al-Hazm - Liga Saudita

  • 📅 Data: 12/09/2025

  • ⏰ Horário: 12h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio King Fahd, Riade

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Al Shabab x Al-Hazm: Escalações prováveis


Al Shabab: Georgiy Bushchan; Mubarak Al-Rajeh, Wesley Hoedt, Ali Makki, Sultan Al-Enezi; Carlos Júnior, Vincent Sierro, Faisal Al-Subiani, Yannick Carrasco; Haroune Camara, Abderazzak Hamdallah


Al-Hazm: Bruno Varela; Abdulaziz Al-Harbi, Abdullah Al-Shanqiti, Sultan Tankar, Ahmed Al-Nakhli; Mohammed Al-Yami, Aboubacar Bah, Loreintz Rosier, Fábio Martins; Amir Sayoud, Yousef Al-Shammari


Como Al Shabab e Al-Hazm Chegam Para o Confronto


Pela nova rodada da Liga Saudita 2025/26, Al-Shabab e Al-Hazm se enfrentam em busca da primeira vitória na temporada.


O Al-Shabab aparece na 17ª posição, ainda sem pontos após a estreia, onde marcou 1 gol mas sofreu 4.


Já o Al-Hazm ocupa a 9ª colocação, com 1 ponto, conquistado no empate da primeira rodada, também com 1 gol marcado e 1 sofrido.

Al Shabab x Al-Hazm: Palpite do Dia

Al Shabab Vence
Superbet logo
1.57
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Heracles - AZ Alkmaar
2
1.54
Besiktas - Istanbul Basaksehir
1
1.72
Getafe - Oviedo
1
1.97
Múltipla
5.22
x
Aposta
20
=
Ganhos
104.36
Al Shabab x Al-Hazm: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al Shabab x Al-Hazm: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 Pro League
Al-Hazm
0 - 3
Al Shabab
2023 Pro League
Al Shabab
4 - 1
Al-Hazm
2021 Pro League
Al-Hazm
1 - 2
Al Shabab
2021 Pro League
Al Shabab
2 - 0
Al-Hazm
2019 Pro League
Al Shabab
1 - 0
Al-Hazm

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Al Shabab
Empate
Al-Hazm

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

