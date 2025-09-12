- D
Al Shabab x Al-Hazm Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Liga Saudita, 12/09/2025
Al Shabab x Al-Hazm: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Al Shabab e Al-Hazm medem forças nesta sexta-feira, 12/09, em encontro válido pela Liga Saudita que arranca às 12:35 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio King Fahd, em Riade, Arábia Saudita.
Os dois times chegam pressionados: o Al-Shabab tenta reagir depois de uma estreia difícil, enquanto o Al-Hazm busca transformar equilíbrio defensivo em triunfo.
O duelo promete ser importante para definir quem dará o primeiro passo rumo a uma campanha mais consistente.
Al Shabab x Al-Hazm Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Al-Shabab: 1.48
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.69
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.54
Al Shabab x Al-Hazm Palpites Alternativos
- 🎯 Al-Shabab para vencer sem sofrer gol: Sim: 2.69
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.35
- 🎯 Empate: 4.66
⚖️ Al Shabab x Al-Hazm Palpite Odds Médias
- 🎯 Al-Shabab total de gols - Mais de 2.5: 2.45
- 🎯 Handicap - Al-Shabab (0:1): 2.24
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Al-Shabab: 4.45
🚀 Al Shabab x Al-Hazm Palpite Odds Altas
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 15.77
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.86
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Al-Hazm/Al-Shabab: 21.51
Al Shabab x Al-Hazm: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Al Shabab x Al-Hazm - Liga Saudita
- 📅 Data: 12/09/2025
- ⏰ Horário: 12h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio King Fahd, Riade
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Al Shabab x Al-Hazm: Escalações prováveis
Al Shabab: Georgiy Bushchan; Mubarak Al-Rajeh, Wesley Hoedt, Ali Makki, Sultan Al-Enezi; Carlos Júnior, Vincent Sierro, Faisal Al-Subiani, Yannick Carrasco; Haroune Camara, Abderazzak Hamdallah
Al-Hazm: Bruno Varela; Abdulaziz Al-Harbi, Abdullah Al-Shanqiti, Sultan Tankar, Ahmed Al-Nakhli; Mohammed Al-Yami, Aboubacar Bah, Loreintz Rosier, Fábio Martins; Amir Sayoud, Yousef Al-Shammari
Como Al Shabab e Al-Hazm Chegam Para o Confronto
Pela nova rodada da Liga Saudita 2025/26, Al-Shabab e Al-Hazm se enfrentam em busca da primeira vitória na temporada.
O Al-Shabab aparece na 17ª posição, ainda sem pontos após a estreia, onde marcou 1 gol mas sofreu 4.
Já o Al-Hazm ocupa a 9ª colocação, com 1 ponto, conquistado no empate da primeira rodada, também com 1 gol marcado e 1 sofrido.
Al Shabab x Al-Hazm: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al Shabab x Al-Hazm: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al Shabab x Al-Hazm: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
Jogos do Dia
AZ Alkmaar Vence
Velez Sarsfield Vence
- V
- V
Empate