Al-Nassr x Al Kholood Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Campeonato Saudita (14/09)

Preparado para o palpite de Al-Nassr x Al Kholood? O confronto, válido pela Pro League, acontece no dia 14 de setembro, às 15:00 (horário de Brasília). A partida promete fortes emoções, com o Al-Nassr buscando a vitória para se manter na disputa e o Al Kholood tentando surpreender.

Neste artigo, vamos analisar todos os detalhes para você fazer sua aposta com mais segurança. Nossa análise inclui odds, estatísticas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe os palpites de Al-Nassr x Al Kholood e veja as dicas.

Al-Nassr x Al Kholood Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a decidir, separamos as melhores dicas de apostas para Al-Nassr x Al Kholood. Analisamos o momento de cada equipe, as estatísticas e as odds para te dar palpites certeiros e aumentar suas chances de ganhar. Veja as nossas sugestões!



🎯 AL Nassr vence ou empata: Odd 1.03

🎯 Total de Gols: Mais de 1.5: Odd 1.05

🎯 Al-Nassr para marcar no 1º tempo - Odd 1.75



Com essas dicas, você terá ótimas opções para apostar no jogo. Lembre-se de analisar as odds e as estatísticas antes de fazer sua aposta. Boa sorte!

💰 Palpites de Odds Baixas Al-Nassr x Al Kholood





AL Nassr para marcar o primeiro gol: Odd 1.20 O AL Nassr é o grande favorito para vencer e, consequentemente, para abrir o placar. É muito raro que um time com odds de 1.13 para a vitória não marque o primeiro gol.







AL Khlood total de gols: Menos de 1.5: Odd 1.18 É altamente improvável que o time visitante, com odds de 11.23 para a vitória, consiga marcar dois ou mais gols contra a defesa do AL Nassr.







AL Nassr vence ambos os tempos (AL Nassr / AL Nassr): Odd 1.41 Essa aposta significa que o AL Nassr deve estar à frente no placar tanto no intervalo quanto no final do jogo. Considerando o favoritismo, é um cenário muito provável.





🚀 Palpites de Odds Altas Al-Nassr x Al Kholood





Handicap Asiático: AL Nassr (-2.5): Odd 1.92 Para esta aposta ser vencedora, o AL Nassr precisa ganhar por pelo menos 3 gols de diferença (ex: 3x0, 4x1). As odds de 1.92 são bastante atrativas para um resultado que não seria surpreendente para o AL Nassr.







Resultado Final/Ambos os times marcam: AL Nassr e Sim: Odd 2.06 Essa aposta combina a vitória esperada do AL Nassr com a possibilidade de o AL Khlood marcar um gol de honra. As odds refletem a combinação de dois eventos prováveis, oferecendo um bom retorno.







Placar Exato: 3 a 1 para o AL Nassr: Odd 8.80 O placar exato é sempre um palpite arriscado, mas as odds para um 3 a 1 são bastante altas, oferecendo um retorno significativo. Essa aposta assume a vitória do AL Nassr e um gol do adversário.





Al-Nassr x Al Kholood: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

O jogo entre Al-Nassr x Al Kholood, pela Pro League, acontece no dia 14 de setembro, às 15h00 (horário de Brasília). A partida será no horário de Brasília, e a transmissão é um dos pontos altos para quem gosta de acompanhar o futebol.

Ficha técnica:



Partida: Al-Nassr x Al Kholood

Competição: Pro League

Data: 14 de setembro de 2025

Horário: 15:00 (horário de Brasília)

Local: Al -Awwal Park, Riade

Transmissão: Canal GOAT



Como Al-Nassr e Al Kholood Chegam Para o Confronto

O Al-Nassr busca consolidar sua posição na Pro League, com um início de temporada promissor. A equipe tem investido em reforços e mostra um futebol ofensivo, buscando sempre o gol. O time tem um ataque forte e busca manter o ritmo para brigar pelo título.

O Al Kholood, por outro lado, tenta surpreender na competição. A equipe sabe que terá desafios pela frente, mas está determinada a mostrar um bom futebol e buscar pontos importantes. O time aposta na organização tática para dificultar a vida do adversário.

Últimos Jogos do Al-Nassr

O Al-Nassr tem um desempenho recente com altos e baixos, alternando vitórias e derrotas. A equipe tem um ataque eficiente, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols. Nos últimos jogos, o time mostrou potencial, mas precisa de mais consistência.



✅ Al Taawon 1 x 2 Al-Nassr - Pro League



❌ Al-Nassr 1 x 2 Al-Ahli Jeddah - Amistoso



✅ Al-Nassr 3 x 1 Al-Ittihad FC - Amistoso



❌ Almeria 2 x 1 Al-Nassr - Amistoso



❌ Al-Fateh 2 x 1 Al-Nassr - Pro League



Últimos Jogos do Al Kholood

O Al Kholood tem mostrado um desempenho irregular, com resultados variados. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para somar pontos e subir na tabela. Apesar das dificuldades, o time mostra determinação em cada partida.



❌ Al-Ettifaq 2 x 1 Al Kholood - Pro League



✅ Al-Raed 1 x 2 Al Kholood - Pro League



✅ Al Kholood 2 x 0 Al-Fayha - Amistoso



❌ Al-Ahli Jeddah 4 x 1 Al Kholood - Amistoso



✅ Al Kholood 1 x 0 Al-Ettifaq - Pro League



Nossa Opinião para Al-Nassr x Al Kholood

Acreditamos que o Al-Nassr, jogando em casa e com um elenco superior, é o favorito para vencer esta partida. No entanto, o futebol é imprevisível e o Al Kholood pode surpreender. Nossa dica é apostar na vitória do Al-Nassr, mas fique de olho nas odds e analise o jogo.

Aposte com responsabilidade e aproveite o jogo!

