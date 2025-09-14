Assine UOL
Al-Nassr
Pro League - Saudi Arabia
Al Kholood
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 13:00

Al-Nassr x Al Kholood Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Campeonato Saudita (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Preparado para o palpite de Al-Nassr x Al Kholood? O confronto, válido pela Pro League, acontece no dia 14 de setembro, às 15:00 (horário de Brasília). A partida promete fortes emoções, com o Al-Nassr buscando a vitória para se manter na disputa e o Al Kholood tentando surpreender.


Neste artigo, vamos analisar todos os detalhes para você fazer sua aposta com mais segurança. Nossa análise inclui odds, estatísticas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe os palpites de Al-Nassr x Al Kholood e veja as dicas.


Al-Nassr x Al Kholood Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a decidir, separamos as melhores dicas de apostas para Al-Nassr x Al Kholood. Analisamos o momento de cada equipe, as estatísticas e as odds para te dar palpites certeiros e aumentar suas chances de ganhar. Veja as nossas sugestões!



  • 🎯 AL Nassr vence ou empata: Odd 1.03

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 1.5: Odd 1.05

  • 🎯 Al-Nassr para marcar no 1º tempo - Odd 1.75


Com essas dicas, você terá ótimas opções para apostar no jogo. Lembre-se de analisar as odds e as estatísticas antes de fazer sua aposta. Boa sorte!


💰 Palpites de Odds Baixas Al-Nassr x Al Kholood




  • AL Nassr para marcar o primeiro gol: Odd 1.20 O AL Nassr é o grande favorito para vencer e, consequentemente, para abrir o placar. É muito raro que um time com odds de 1.13 para a vitória não marque o primeiro gol.




  • AL Khlood total de gols: Menos de 1.5: Odd 1.18 É altamente improvável que o time visitante, com odds de 11.23 para a vitória, consiga marcar dois ou mais gols contra a defesa do AL Nassr.




  • AL Nassr vence ambos os tempos (AL Nassr / AL Nassr): Odd 1.41 Essa aposta significa que o AL Nassr deve estar à frente no placar tanto no intervalo quanto no final do jogo. Considerando o favoritismo, é um cenário muito provável.




🚀 Palpites de Odds Altas Al-Nassr x Al Kholood




  • Handicap Asiático: AL Nassr (-2.5): Odd 1.92 Para esta aposta ser vencedora, o AL Nassr precisa ganhar por pelo menos 3 gols de diferença (ex: 3x0, 4x1). As odds de 1.92 são bastante atrativas para um resultado que não seria surpreendente para o AL Nassr.




  • Resultado Final/Ambos os times marcam: AL Nassr e Sim: Odd 2.06 Essa aposta combina a vitória esperada do AL Nassr com a possibilidade de o AL Khlood marcar um gol de honra. As odds refletem a combinação de dois eventos prováveis, oferecendo um bom retorno.




  • Placar Exato: 3 a 1 para o AL Nassr: Odd 8.80 O placar exato é sempre um palpite arriscado, mas as odds para um 3 a 1 são bastante altas, oferecendo um retorno significativo. Essa aposta assume a vitória do AL Nassr e um gol do adversário.




Al-Nassr x Al Kholood: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


O jogo entre Al-Nassr x Al Kholood, pela Pro League, acontece no dia 14 de setembro, às 15h00 (horário de Brasília). A partida será no horário de Brasília, e a transmissão é um dos pontos altos para quem gosta de acompanhar o futebol. 


Ficha técnica:



  • Partida: Al-Nassr x Al Kholood

  • Competição: Pro League

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • Local: Al -Awwal Park, Riade

  • Transmissão: Canal GOAT


Como Al-Nassr e Al Kholood Chegam Para o Confronto


O Al-Nassr busca consolidar sua posição na Pro League, com um início de temporada promissor. A equipe tem investido em reforços e mostra um futebol ofensivo, buscando sempre o gol. O time tem um ataque forte e busca manter o ritmo para brigar pelo título.


O Al Kholood, por outro lado, tenta surpreender na competição. A equipe sabe que terá desafios pela frente, mas está determinada a mostrar um bom futebol e buscar pontos importantes. O time aposta na organização tática para dificultar a vida do adversário.


Últimos Jogos do Al-Nassr


O Al-Nassr tem um desempenho recente com altos e baixos, alternando vitórias e derrotas. A equipe tem um ataque eficiente, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols. Nos últimos jogos, o time mostrou potencial, mas precisa de mais consistência.



  • ✅ Al Taawon 1 x 2 Al-Nassr - Pro League

  • ❌ Al-Nassr 1 x 2 Al-Ahli Jeddah - Amistoso

  • ✅ Al-Nassr 3 x 1 Al-Ittihad FC - Amistoso

  • ❌ Almeria 2 x 1 Al-Nassr - Amistoso

  • ❌ Al-Fateh 2 x 1 Al-Nassr - Pro League


Últimos Jogos do Al Kholood


O Al Kholood tem mostrado um desempenho irregular, com resultados variados. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para somar pontos e subir na tabela. Apesar das dificuldades, o time mostra determinação em cada partida.



  • ❌ Al-Ettifaq 2 x 1 Al Kholood - Pro League

  • ✅ Al-Raed 1 x 2 Al Kholood - Pro League

  • ✅ Al Kholood 2 x 0 Al-Fayha - Amistoso

  • ❌ Al-Ahli Jeddah 4 x 1 Al Kholood - Amistoso

  • ✅ Al Kholood 1 x 0 Al-Ettifaq - Pro League


Nossa Opinião para Al-Nassr x Al Kholood


Acreditamos que o Al-Nassr, jogando em casa e com um elenco superior, é o favorito para vencer esta partida. No entanto, o futebol é imprevisível e o Al Kholood pode surpreender. Nossa dica é apostar na vitória do Al-Nassr, mas fique de olho nas odds e analise o jogo.


Aposte com responsabilidade e aproveite o jogo!


 


Al-Nassr x Al Kholood: Palpite do Dia

Al-Nassr x Al Kholood: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al-Nassr x Al Kholood: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Pro League
Al-Nassr
3 - 1
Al Kholood
2024 Pro League
Al Kholood
3 - 3
Al-Nassr

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas com leveza. Lembre-se que apostar envolve riscos e não deve comprometer suas finanças pessoais ou as da sua casa. Divirta-se com responsabilidade, apostando apenas o que pode perder.

