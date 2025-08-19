Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite +11, +16, Onde Assistir, Super Copa Saudita, 19/08

Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com Odds Altas para o jogo da Super Copa Saudita. O confronto acontece nesta terça, 19/08, às 09h00 (horário de Brasília), no Hong Kong Stadium. Clássico pesado com tendência de gols e múltiplos mercados de valor para trabalhar pré-jogo e ao vivo.

Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com odds baixas



🦁 Palpite: Vitória do Al-Nassr – odd 1.63

Vitória do Al-Nassr –

🎯 Palpite: Al-Nassr marca o primeiro gol – odd 1.52

Al-Nassr marca o primeiro gol –

⚡ Palpite: Mais de 3 gols no jogo – odd 1.52

Mais de 3 gols no jogo –

🔔 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) – odd 1.40

Ambos os times marcam (Sim) –

🛡️ Palpite: Handicap asiático Al-Nassr -0.5 – odd 1.61



🔎 Explicação: O favoritismo do Al-Nassr se apoia no momento ofensivo e no volume de finalizações. A abertura do placar pelos favoritos (1.52) casa com o perfil agressivo do início de jogo. A linha de gols (1.52) somada ao “ambos marcam” (1.40) indica expectativa de trocação.

Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com odds médias



🕒 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 1.88

Mais de 3.5 gols –

🚀 Palpite: Al-Nassr vence e Ambos Marcam (Resultado Final/Ambos: Al-Nassr e Sim) – odd 2.62

Al-Nassr vence e Ambos Marcam (Resultado Final/Ambos: Al-Nassr e Sim) –

🌍 Palpite: Handicap asiático Al-Nassr -1.0 – odd 1.98

Handicap asiático Al-Nassr -1.0 –

🧭 Palpite: Al-Nassr total > 2.5 gols – odd 2.28

Al-Nassr total > 2.5 gols –

📈 Palpite: Faixa de gols 4–6 – odd 2.22



🔎 Explicação: Para elevar o retorno sem sair da probabilidade central, a combinação Al-Nassr vence & ambos marcam (2.62) alinha a superioridade técnica com a permeabilidade defensiva. Linhas de gols mais altas (3.5 em 1.88; faixa 4–6 em 2.22) conversam com placares elásticos. O total do Al-Nassr >2.5 (2.28) explora o teto ofensivo do favorito.

Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com odds altas



🎩 Palpite: Al-Ittihad vence e Ambos Marcam – odd 5.83

Al-Ittihad vence e Ambos Marcam –

🔮 Palpite: Placar exato 3–2 para o Al-Nassr – odd 16.85

Placar exato 3–2 para o Al-Nassr –

🌀 Palpite: Intervalo Empate / Final Al-Ittihad – odd 10.18

Intervalo Empate / Final Al-Ittihad –

🎐 Palpite: Gols Exatos: 5+ – odd 3.08

Gols Exatos: 5+ –

🧩 Palpite: Placar exato 2 a 2 – odd 11.90



🔎 Explicação: Em cenário de “tiroteio”, resultados menos prováveis ganham tração: virada tardia, empates abertos (2–2 a 11.90) e vitória do azarão com ambos marcam (5.83). O 3 a 2 (16.85) e o bucket de 5+ gols (3.08) dialogam com ritmo alto e defesas expostas em jogo eliminatório.

🔥 Super Palpite Al-Nassr x Al-Ittihad

⭐ Palpite: Al-Nassr vence e Ambos Marcam – odd 2.62

🔎 Explicação: Mantém o favoritismo do Al-Nassr e incorpora a probabilidade de o Ittihad participar do placar. É uma síntese do contexto: ataque superior do favorito vs possibilidade de concessão defensiva, entregando boa relação risco-retorno sem exigir placar exato.

📋 Ficha de Jogo



🏟️ Estádio: Hong Kong Stadium

Hong Kong Stadium

🏆 Competição: Super Copa Saudita

Super Copa Saudita

📅 Data: 19/08/2025 (terça-feira)

19/08/2025 (terça-feira)

⏰ Horário: 09h00 (Brasília)

09h00 (Brasília)

⚔️ Confronto: Al-Nassr x Al-Ittihad



📺 Onde Assistir

A transmissão do jogo será realizada pela Bandsports, pela Bandplay e pelo Canal GOAT. Você também pode acompanhar a partida em casas de apostas, que podem vir a transmistir o duelo, como a Superbet ou a Bet365.