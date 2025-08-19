Assine UOL
Al-Nassr
Super Cup - Saudi Arabia
Hong Kong Stadium
Al-Ittihad FC
Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite +11, +16, Onde Assistir, Super Copa Saudita, 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com Odds Altas para o jogo da Super Copa Saudita. O confronto acontece nesta terça, 19/08, às 09h00 (horário de Brasília), no Hong Kong Stadium. Clássico pesado com tendência de gols e múltiplos mercados de valor para trabalhar pré-jogo e ao vivo.



Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com odds baixas



  • 🦁 Palpite: Vitória do Al-Nassr – odd 1.63

  • 🎯 Palpite: Al-Nassr marca o primeiro gol – odd 1.52

  • Palpite: Mais de 3 gols no jogo – odd 1.52

  • 🔔 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) – odd 1.40

  • 🛡️ Palpite: Handicap asiático Al-Nassr -0.5 – odd 1.61


🔎 Explicação: O favoritismo do Al-Nassr se apoia no momento ofensivo e no volume de finalizações. A abertura do placar pelos favoritos (1.52) casa com o perfil agressivo do início de jogo. A linha de gols (1.52) somada ao “ambos marcam” (1.40) indica expectativa de trocação.



Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com odds médias



  • 🕒 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 1.88

  • 🚀 Palpite: Al-Nassr vence e Ambos Marcam (Resultado Final/Ambos: Al-Nassr e Sim) – odd 2.62

  • 🌍 Palpite: Handicap asiático Al-Nassr -1.0 – odd 1.98

  • 🧭 Palpite: Al-Nassr total > 2.5 gols – odd 2.28

  • 📈 Palpite: Faixa de gols 4–6 – odd 2.22


🔎 Explicação: Para elevar o retorno sem sair da probabilidade central, a combinação Al-Nassr vence & ambos marcam (2.62) alinha a superioridade técnica com a permeabilidade defensiva. Linhas de gols mais altas (3.5 em 1.88; faixa 4–6 em 2.22) conversam com placares elásticos. O total do Al-Nassr >2.5 (2.28) explora o teto ofensivo do favorito.



Al-Nassr x Al-Ittihad: Palpite com odds altas



  • 🎩 Palpite: Al-Ittihad vence e Ambos Marcam – odd 5.83

  • 🔮 Palpite: Placar exato 3–2 para o Al-Nassr – odd 16.85

  • 🌀 Palpite: Intervalo Empate / Final Al-Ittihad – odd 10.18

  • 🎐 Palpite: Gols Exatos: 5+ – odd 3.08

  • 🧩 Palpite: Placar exato 2 a 2 – odd 11.90


🔎 Explicação: Em cenário de “tiroteio”, resultados menos prováveis ganham tração: virada tardia, empates abertos (2–2 a 11.90) e vitória do azarão com ambos marcam (5.83). O 3 a 2 (16.85) e o bucket de 5+ gols (3.08) dialogam com ritmo alto e defesas expostas em jogo eliminatório.



🔥 Super Palpite Al-Nassr x Al-Ittihad


⭐ Palpite: Al-Nassr vence e Ambos Marcam – odd 2.62


🔎 Explicação: Mantém o favoritismo do Al-Nassr e incorpora a probabilidade de o Ittihad participar do placar. É uma síntese do contexto: ataque superior do favorito vs possibilidade de concessão defensiva, entregando boa relação risco-retorno sem exigir placar exato.



📋 Ficha de Jogo



  • 🏟️ Estádio: Hong Kong Stadium

  • 🏆 Competição: Super Copa Saudita

  • 📅 Data: 19/08/2025 (terça-feira)

  • Horário: 09h00 (Brasília)

  • ⚔️ Confronto: Al-Nassr x Al-Ittihad



📺 Onde Assistir


A transmissão do jogo será realizada pela Bandsports, pela Bandplay e pelo Canal GOAT. Você também pode acompanhar a partida em casas de apostas, que podem vir a transmistir o duelo, como a Superbet ou a Bet365.


Al-Nassr x Al-Ittihad FC: Palpite do Dia

Al-Nassr Vence
Superbet logo
1.82
Apostar agora

Al-Nassr x Al-Ittihad FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al-Nassr x Al-Ittihad FC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Pro League
Al-Ittihad FC
0 - 0
Al-Nassr
2024 Pro League
Al-Nassr
2 - 3
Al-Ittihad FC
2024 Pro League
Al-Ittihad FC
2 - 1
Al-Nassr
2023 Pro League
Al-Nassr
4 - 2
Al-Ittihad FC
2023 Pro League
Al-Ittihad FC
2 - 5
Al-Nassr

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Al-Nassr
Empate
Al-Ittihad FC

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

