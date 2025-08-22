- V
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- V
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Palpite +19, Onde Assistir, Supercopa Saudita, 23/08
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Al-Nassr e Al-Ahli Jeddah decidem neste sábado, 23/08, a Supercopa Saudita 2025. A bola rola às 09:00 (horário de Brasília), no Estádio de Hong Kong, em duelo que coloca frente a frente dois dos clubes mais fortes da Arábia Saudita.
O Al-Nassr, que conta com elenco estrelado, chega como favorito, enquanto o Al-Ahli Jeddah aposta em sua tradição e equilíbrio para tentar surpreender.
Para chegar nesta final, o time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus venceu o Al-Ittihad Jeddah na semifinal por 2 a 1.
Por sua vez, o Al-Ahli Jeddah ultrapassou o Al-Qadisiyah por 5 a 1.
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Super Palpite 🔥
- ⭐ Palpite Placar Exato: Al-Nassr vence por 3 a 0, odd 19.00 (Bet365)
🔎 Esse palpite entrega total favoritismo ao Al-Nassr e incorpora a probabilidade de o time de Jorge Jesus não tomar gols e fazer 3, o que é bem provável para uma equipe que tem nomes como Cristiano Ronaldo, João Félix e Sadio Mané.
O Al-Nassr tem um ataque superior e há boa relação risco-retorno.
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah Palpites Alternativos
Resultado Final: Al-Nassr vence
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Essas opções refletem o poderio ofensivo das duas equipes e a expectativa de jogo movimentado.
Resultado Final: Al-Nassr vence
Com jogadores decisivos e maior qualidade técnica, o Al-Nassr entra em campo como favorito natural. O mercado de vitória do Al-Nassr é a escolha mais indicada no resultado final.
Ambas equipes marcam (sim)
O Al-Ahli também tem um ataque perigoso e pode aproveitar espaços para balançar as redes. Isso torna o mercado de ambas equipes marcam uma aposta consistente.
Mais de 2.5 gols na partida
Jogos entre grandes forças do futebol saudita costumam ser intensos e com várias oportunidades de gol. O mercado de mais de 2.5 gols combina bem com esse cenário.
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Onde Assistir
O jogo passa na Band e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah pela Supercopa Saudita
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hong Kong, Hong Kong
- 📺 Onde vai passar: Band e Novibet (streaming)
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Escalações prováveis
Al-Nassr: Bento; Iñigo Martínez, Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Marcelo Brozovic; Abdul Al-Khaibari, Kingsley Coman, Sadio Mané, Ayman Yahya; João Félix, Cristiano Ronaldo.
Al-Ahli Jeddah: Mendy; Yousef, Demiral, Ibañez, Dams; Kessié, Millot, Mahrez, Al-Buraikan; Galeno, Toney.
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Retrospecto dos últimos jogos
O jogo coloca no gramado dois times conhecidos entre si e carregados de estrelas. No passado, já foram jogados 62 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do Al-Nassr, 15 empates e 26 triunfos do Al-Ahli Jeddah.
- 13/02/2025 Al-Ahli Jeddah 2-3 Al-Nassr Liga Saudita 2024/25 Vitória do Al-Nassr ✅
- 13/09/2024 Al-Nassr 1-1 Al-Ahli Jeddah Liga Saudita 2024/25 Empate 🤝
- 15/03/2024 Al-Ahli Jeddah 0-1 Al-Nassr Liga Saudita 23/24 Vitória do Al-Nassr ✅
- 22/09/2023🏡 Al-Nassr 4-3 Al-Ahli Jeddah Liga Saudita 23/24 Vitória do Al-Nassr ✅
- 28/05/2022🏡 Al-Nassr 1-1 Al-Ahli Jeddah Liga Saudita 21/22 Empate 🤝
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al-Nassr x Al-Ahli Jeddah: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- E
- D
- V
Marseille Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- E
Zaragoza Vence
- V
- E
- E
- V
- E
- E
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- E
- E
- E
- E
- E
Barcelona Vence