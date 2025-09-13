Assine UOL
Al Khaleej Saihat
Pro League - Saudi Arabia
Al-Fayha
Al Khaleej x Al-Fayha Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Saudita, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Al Khaleej x Al-Fayha: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A Liga Saudita 2025/26 promete fortes emoções, e o confronto entre Al Khaleej e Al-Fayha, no dia 13 de setembro, às 12h25 (horário de Brasília), é um dos jogos que merece sua atenção. As equipes se encontram em busca de pontos importantes para a competição, em jogo a realizar no Estádio Al-Khaleej Club, Saihat, Arábia Saudita.


O confronto promete equilíbrio, mas com tendência ofensiva: o Al-Khaleej mostrou maior poder de ataque na estreia, enquanto o Al-Fayha tenta manter sua consistência e surpreender fora de casa.


Al Khaleej x Al-Fayha Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols – Mais de 2.5 – Odd 2.20

  • 🎯 Ambos os times marcam – Odd 1.95

  • 🎯 Vitória do Al-Fayha – Odd 3.10


⚖️ Palpites de Odds Médias Al Khaleej x Al-Fayha



  • 🎯 Al-Fayha vence por 2 ou mais gols de diferença – Odd 4.50

  • 🎯 Empate no primeiro tempo – Odd 2.10

  • 🎯 Al Khaleej marca o primeiro gol – Odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Al Khaleej x Al-Fayha



  • 🎯 Resultado correto: Al-Fayha 2 x 1 – Odd 10.00

  • 🎯 Total de gols -0.5 - odd 9.30

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam nos Dois Tempos - odd 14.00


Al Khaleej x Al-Fayha: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 12h25 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Al-Khaleej Club, Saihat, Arábia Saudita

  • Competição: Campeonato Saudita

  • Onde Assistir: Novibet (streaming)


Como Al Khaleej e Al-Fayha Chegam Para o Confronto


Al-Khaleej e Al-Fayha chegam embalados após estreias vitoriosas.


O Al-Khaleej ocupa a 3ª posição, com 3 pontos conquistados ao golear na primeira rodada: foram 4 gols marcados e 1 sofrido, média de 4,0 gols por jogo, além de 1,96 gols esperados e 10 finalizações.


Do outro lado, o Al-Fayha aparece em 7º lugar, também com 3 pontos, após vitória sólida, com 2 gols marcados e 1 sofrido, média de 2,0 gols por partida, 1,66 gols esperados e 8 finalizações.

Al Khaleej Saihat x Al-Fayha: Palpite do Dia

Al-Fayha Vence
Superbet logo
3.25
Al Khaleej Saihat x Al-Fayha: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al Khaleej Saihat x Al-Fayha: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Pro League
Al-Fayha
0 - 0
Al Khaleej Saihat
2024 Pro League
Al Khaleej Saihat
0 - 0
Al-Fayha
2023 Pro League
Al Khaleej Saihat
3 - 0
Al-Fayha
2023 Pro League
Al-Fayha
3 - 1
Al Khaleej Saihat
2022 Pro League
Al-Fayha
0 - 3
Al Khaleej Saihat

Quem vai ganhar?
Al Khaleej Saihat
Empate
Al-Fayha

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

