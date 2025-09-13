- V
Al Khaleej x Al-Fayha Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Saudita, 13/09/2025
Al Khaleej x Al-Fayha: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A Liga Saudita 2025/26 promete fortes emoções, e o confronto entre Al Khaleej e Al-Fayha, no dia 13 de setembro, às 12h25 (horário de Brasília), é um dos jogos que merece sua atenção. As equipes se encontram em busca de pontos importantes para a competição, em jogo a realizar no Estádio Al-Khaleej Club, Saihat, Arábia Saudita.
O confronto promete equilíbrio, mas com tendência ofensiva: o Al-Khaleej mostrou maior poder de ataque na estreia, enquanto o Al-Fayha tenta manter sua consistência e surpreender fora de casa.
Al Khaleej x Al-Fayha Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Total de Gols – Mais de 2.5 – Odd 2.20
- 🎯 Ambos os times marcam – Odd 1.95
- 🎯 Vitória do Al-Fayha – Odd 3.10
⚖️ Palpites de Odds Médias Al Khaleej x Al-Fayha
- 🎯 Al-Fayha vence por 2 ou mais gols de diferença – Odd 4.50
- 🎯 Empate no primeiro tempo – Odd 2.10
- 🎯 Al Khaleej marca o primeiro gol – Odd 2.00
🚀 Palpites de Odds Altas Al Khaleej x Al-Fayha
- 🎯 Resultado correto: Al-Fayha 2 x 1 – Odd 10.00
- 🎯 Total de gols -0.5 - odd 9.30
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam nos Dois Tempos - odd 14.00
Al Khaleej x Al-Fayha: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 12h25 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Al-Khaleej Club, Saihat, Arábia Saudita
- Competição: Campeonato Saudita
- Onde Assistir: Novibet (streaming)
Como Al Khaleej e Al-Fayha Chegam Para o Confronto
Al-Khaleej e Al-Fayha chegam embalados após estreias vitoriosas.
O Al-Khaleej ocupa a 3ª posição, com 3 pontos conquistados ao golear na primeira rodada: foram 4 gols marcados e 1 sofrido, média de 4,0 gols por jogo, além de 1,96 gols esperados e 10 finalizações.
Do outro lado, o Al-Fayha aparece em 7º lugar, também com 3 pontos, após vitória sólida, com 2 gols marcados e 1 sofrido, média de 2,0 gols por partida, 1,66 gols esperados e 8 finalizações.
Al Khaleej Saihat x Al-Fayha: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al Khaleej Saihat x Al-Fayha: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al Khaleej Saihat x Al-Fayha: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
Jogos do Dia
