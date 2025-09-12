Assine UOL
Al-Ittihad FC
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Pro League - Saudi Arabia
Al-Fateh
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.39
x
5.45
2
6.47
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.39
x
5.3
2
6.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.36
x
5
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
5.4
2
6.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 08:01

Al-Ittihad x Al-Fateh Palpite, Odds +13, Onde Assistir, Liga Saudita, 12/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Al-Ittihad x Al-Fateh: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Al-Ittihad e Al-Fateh jogam nesta sexta-feira (12), às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Alinma, em jogo válido pela rodada 2 da Liga Saudita. O jogo tem transmissão no Brasil pela GOAT.


O início de campeonato reforça o favoritismo do Al-Ittihad, que busca manter o embalo e se firmar entre os líderes, enquanto o Al-Fateh tenta reagir e conquistar seus primeiros pontos para não se afastar do pelotão intermediário.


Al-Ittihad x Al-Fateh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Al-Ittihad (1.38)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.47)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.30)


💰 Palpites de Odds Baixas Al-Ittihad x Al-Fateh



  • 🎯 Al-Ittihad para vencer e Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.26)

  • 🎯 Empate (5.24)

  • 🎯 Alcance de Gols: 4-5 (2.65)


⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Ittihad x Al-Fateh



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.75

  • 🎯 Al-Fateh total de gols - Mais de 0.5: 1.95

  • 🎯 Al-Ittihad para vencer e Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.26


🚀 Palpites de Odds Altas Al-Ittihad x Al-Fateh



  • 🎯 Vitória do Al-Fateh: 6.01

  • 🎯 Empate: 5.24

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 13.62


Al-Ittihad x Al-Fateh: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.

  • Horário: 15:00 (horário de Brasília).

  • Competição: Liga Saudita

  • Onde assistir: GOAT

  • Local: Estádio Alinma


Al-Ittihad x Al-Fateh: Escalações prováveis


Al-Ittihad: Mohammed Al-Absi; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj; N’Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar; Steven Bergwijn, Karim Benzema.


Al-Fateh: Amin Al-Bukhari; Saeed Baattia, Marouane Saadane, Jorge Fernandes, Majed Qasheesh; Mourad Batna, Sofiane Bendebka, Zaydou Youssouf, Amine Sbai; Matías Vargas, Abdullah Al-Anazi.


Como Al-Ittihad FC e Al-Fateh Chegam Para o Confronto


Na rodada de abertura da temporada, o Al-Ittihad Jeddah começou com o pé direito e já ocupa a 2ª posição da tabela, com 3 pontos conquistados em sua estreia.


A equipe mostrou força ofensiva ao marcar 5 gols e sofrer apenas 2, alcançando uma impressionante média de 5,00 gols por partida. Além da alta produtividade ofensiva (2,88 gols esperados por jogo), o time se destacou pelo volume criado, com 16 finalizações e 7 escanteios por jogo, números que confirmam sua postura dominante.


O Al-Fateh, por outro lado, estreou com derrota e aparece apenas na 11ª colocação, sem pontos somados. Marcou 1 gol e sofreu 2, com uma média de 1,00 gol por partida.


Apesar de ter criado algumas oportunidades (12 chutes e 5 escanteios), os 0,58 gols esperados por jogo mostram que a equipe teve dificuldades em gerar chances de alta qualidade contra o adversário.

Ver mais Ver menos

Al-Ittihad FC x Al-Fateh: Palpite do Dia

Al-Ittihad FC Vence
Superbet logo
1.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Eyüpspor - Galatasaray
2
1.36
Feyenoord - Heerenveen
1
1.41
AS Roma - Torino
1
1.53
Múltipla
2.93
x
Aposta
20
=
Ganhos
58.68
Apostar agora

Al-Ittihad FC x Al-Fateh: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al-Ittihad FC x Al-Fateh: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Pro League
Al-Fateh
2 - 0
Al-Ittihad FC
2024 Pro League
Al-Ittihad FC
2 - 0
Al-Fateh
2023 Pro League
Al-Fateh
2 - 4
Al-Ittihad FC
2023 Pro League
Al-Ittihad FC
2 - 1
Al-Fateh
2022 Pro League
Al-Fateh
1 - 5
Al-Ittihad FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Al-Ittihad FC
Empate
Al-Fateh

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Racing Club
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
San Lorenzo
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D

Racing Club Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Harborough Town
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V
-
Worksop Town
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V

Worksop Town Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Porto
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Nacional
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

FC Porto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E
-
PEC Zwolle
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte