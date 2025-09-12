- V
Al-Ittihad x Al-Fateh Palpite, Odds +13, Onde Assistir, Liga Saudita, 12/09/2025
Al-Ittihad x Al-Fateh: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Al-Ittihad e Al-Fateh jogam nesta sexta-feira (12), às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Alinma, em jogo válido pela rodada 2 da Liga Saudita. O jogo tem transmissão no Brasil pela GOAT.
O início de campeonato reforça o favoritismo do Al-Ittihad, que busca manter o embalo e se firmar entre os líderes, enquanto o Al-Fateh tenta reagir e conquistar seus primeiros pontos para não se afastar do pelotão intermediário.
Al-Ittihad x Al-Fateh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Al-Ittihad (1.38)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.47)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.30)
💰 Palpites de Odds Baixas Al-Ittihad x Al-Fateh
- 🎯 Al-Ittihad para vencer e Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.26)
- 🎯 Empate (5.24)
- 🎯 Alcance de Gols: 4-5 (2.65)
⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Ittihad x Al-Fateh
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.75
- 🎯 Al-Fateh total de gols - Mais de 0.5: 1.95
- 🎯 Al-Ittihad para vencer e Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.26
🚀 Palpites de Odds Altas Al-Ittihad x Al-Fateh
- 🎯 Vitória do Al-Fateh: 6.01
- 🎯 Empate: 5.24
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 13.62
Al-Ittihad x Al-Fateh: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
- Horário: 15:00 (horário de Brasília).
- Competição: Liga Saudita
- Onde assistir: GOAT
- Local: Estádio Alinma
Al-Ittihad x Al-Fateh: Escalações prováveis
Al-Ittihad: Mohammed Al-Absi; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj; N’Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar; Steven Bergwijn, Karim Benzema.
Al-Fateh: Amin Al-Bukhari; Saeed Baattia, Marouane Saadane, Jorge Fernandes, Majed Qasheesh; Mourad Batna, Sofiane Bendebka, Zaydou Youssouf, Amine Sbai; Matías Vargas, Abdullah Al-Anazi.
Como Al-Ittihad FC e Al-Fateh Chegam Para o Confronto
Na rodada de abertura da temporada, o Al-Ittihad Jeddah começou com o pé direito e já ocupa a 2ª posição da tabela, com 3 pontos conquistados em sua estreia.
A equipe mostrou força ofensiva ao marcar 5 gols e sofrer apenas 2, alcançando uma impressionante média de 5,00 gols por partida. Além da alta produtividade ofensiva (2,88 gols esperados por jogo), o time se destacou pelo volume criado, com 16 finalizações e 7 escanteios por jogo, números que confirmam sua postura dominante.
O Al-Fateh, por outro lado, estreou com derrota e aparece apenas na 11ª colocação, sem pontos somados. Marcou 1 gol e sofreu 2, com uma média de 1,00 gol por partida.
Apesar de ter criado algumas oportunidades (12 chutes e 5 escanteios), os 0,58 gols esperados por jogo mostram que a equipe teve dificuldades em gerar chances de alta qualidade contra o adversário.
Al-Ittihad FC x Al-Fateh: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al-Ittihad FC x Al-Fateh: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al-Ittihad FC x Al-Fateh: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
