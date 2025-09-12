Al-Ittihad x Al-Fateh Palpite, Odds +13, Onde Assistir, Liga Saudita, 12/09/2025

Al-Ittihad x Al-Fateh: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Al-Ittihad e Al-Fateh jogam nesta sexta-feira (12), às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Alinma, em jogo válido pela rodada 2 da Liga Saudita. O jogo tem transmissão no Brasil pela GOAT.

O início de campeonato reforça o favoritismo do Al-Ittihad, que busca manter o embalo e se firmar entre os líderes, enquanto o Al-Fateh tenta reagir e conquistar seus primeiros pontos para não se afastar do pelotão intermediário.

Al-Ittihad x Al-Fateh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Al-Ittihad (1.38)



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.47)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.30)



💰 Palpites de Odds Baixas Al-Ittihad x Al-Fateh



🎯 Al-Ittihad para vencer e Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.26)



🎯 Empate (5.24)



🎯 Alcance de Gols: 4-5 (2.65)



⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Ittihad x Al-Fateh



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.75



🎯 Al-Fateh total de gols - Mais de 0.5: 1.95



🎯 Al-Ittihad para vencer e Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.26



🚀 Palpites de Odds Altas Al-Ittihad x Al-Fateh



🎯 Vitória do Al-Fateh: 6.01



🎯 Empate: 5.24



🎯 Resultado Exato: 2-2: 13.62



Al-Ittihad x Al-Fateh: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.

Horário: 15:00 (horário de Brasília).

Competição: Liga Saudita

Onde assistir: GOAT

Local: Estádio Alinma



Al-Ittihad x Al-Fateh: Escalações prováveis

Al-Ittihad: Mohammed Al-Absi; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj; N’Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar; Steven Bergwijn, Karim Benzema.

Al-Fateh: Amin Al-Bukhari; Saeed Baattia, Marouane Saadane, Jorge Fernandes, Majed Qasheesh; Mourad Batna, Sofiane Bendebka, Zaydou Youssouf, Amine Sbai; Matías Vargas, Abdullah Al-Anazi.

Como Al-Ittihad FC e Al-Fateh Chegam Para o Confronto

Na rodada de abertura da temporada, o Al-Ittihad Jeddah começou com o pé direito e já ocupa a 2ª posição da tabela, com 3 pontos conquistados em sua estreia.

A equipe mostrou força ofensiva ao marcar 5 gols e sofrer apenas 2, alcançando uma impressionante média de 5,00 gols por partida. Além da alta produtividade ofensiva (2,88 gols esperados por jogo), o time se destacou pelo volume criado, com 16 finalizações e 7 escanteios por jogo, números que confirmam sua postura dominante.

O Al-Fateh, por outro lado, estreou com derrota e aparece apenas na 11ª colocação, sem pontos somados. Marcou 1 gol e sofreu 2, com uma média de 1,00 gol por partida.

Apesar de ter criado algumas oportunidades (12 chutes e 5 escanteios), os 0,58 gols esperados por jogo mostram que a equipe teve dificuldades em gerar chances de alta qualidade contra o adversário.