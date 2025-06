Al-Hilal x Pachuca: Palpite Placar Exato Mundial de Clubes FIFA 2025 - 26/06

O Al-Hilal precisa vencer o jogo desta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília) no Geodis Park, em Nashville, contra o Pachuca para seguir no Mundial de Clubes da FIFA.

Analisamos uma das melhores casas de apostas no Brasil, a Superbet, com o Placar Exato de Al-Hilal x Pachuca. E a bet tem dois resultados com odds iguais para a partida.