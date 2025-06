Al-Hilal x Pachuca: Onde Assistir ao Vivo - Mundial de Clubes FIFA - 26/06

A equipe saudita conta com jogadores experientes e criativos no setor de ataque, o que favorece a geração de oportunidades e, consequentemente, de finalizações no alvo.

Mesmo já eliminado, o Pachuca pode aproveitar os espaços deixados na defesa adversária para também finalizar com frequência, contribuindo para um jogo aberto e com elevado volume ofensivo de ambos os lados.

Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 9.5

A pressão constante do Al-Hilal no campo de ataque deve resultar em um alto número de jogadas pelas laterais e tentativas de cruzamento, o que naturalmente tende a gerar escanteios.

O Pachuca, mesmo sem grandes pretensões, pode explorar os contra-ataques e contribuir com escanteios a favor também. Em um jogo com ritmo intenso e disputado na base do ataque, é provável que a linha de 9.5 escanteios seja superada com relativa facilidade.