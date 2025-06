Al-Hilal x Pachuca: Palpites Odds Altas - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 26/06

Com esse perfil, especialmente em um torneio internacional, não seria inusitado vê-lo recebendo um cartão. Ainda mais por ser um jogo tenso e com possível necessidade de vitória para classificar.

Além disso, o Mundial de Clubes costuma contar com árbitros que mantêm postura rigorosa, sem tanta tolerância para desafios duros. Se Marcos Leonardo se envolver em disputas vigorosas com a zaga do Al-Hilal, numa tentativa de furar o bloqueio, pode acabar sendo punido. E, dada a odd alta, esse tipo de entrada que gera cartão amarelo tem grande potencial de acontecer sem ser o protagonista das ações, mas ainda assim marcando presença no jogo.

Al-Hilal recebe um cartão vermelho (Odd 11.00)

Al-Hilal é um time com estilo técnico, porém que se apoia em laterais com forte presença física nas jogadas pela linha de fundo. Em partidas onde o ritmo é intenso, como no Mundial de Clubes, a pressão ofensiva pode gerar contenções desesperadas e faltas duras perto da grande área. Essa urgência, aliada à arbitragem implacável, aumenta a chance de um cartão vermelho por dois amarelos.

Outro ponto relevante é a tensão intrínseca a esse tipo de confronto continental. Jogadores podem se exaltar após perderem uma chance ou se sentirem injustiçados pela arbitragem, e as reações emotivas — recusa a sair do lance, reclamar ou discutir com juiz — podem gerar o segundo cartão. Um zagueiro ou volante do Al-Hilal, já com um amarelo, se envolver numa jogada perigosa, pode ter sua partida encerrada prematuramente.